Formula 1 v živo: VN Kitajske

V prvenstvu ima Vettel 17 točk prednosti pred Hamiltonom

15. april 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 09:00

Šanghaj

Ob 8.10 se je začela tretja letošnja dirka voznikov formule ena, točke se tokrat delijo v Šanghaju.

Po 27 krogih vodi Finec Valtteri Bottas (Mercedes).

Na štartu je povedel Sebastian Vettel (Ferrari), ki je unovčil najboljši štartni položaj. Na drugo mesto je skočil Valtteri Bottas (Mercedes), na tretje pa Max Verstappen (Red Bull), ki je pridobil dve mesti. Slabše sta štartala Kimi Räikkönen, ki v prvem zavoju napadal Vettla, na koncu pa je padel na četrto mesto. Lewis Hamilton je prvi krog končal tik za njim.

Bottas pri menjavi gum prehitel Vettla

Uvodna akcija je bila tudi vse, kar smo v boju za najvišja mesta videli v prvih 18 krogih, ko je v bokse zavil Verstappen, kmalu pa sta mu sledila tudi oba Mercedesa, za njim pa še Vettel, ki pa se je vrnil za Bottasom. Finec je imel pred menjavami pnevmatik tri sekunde in pol zaostanka, ki pa jih je izničil. Vodstvo je podedoval Kimi Räikkönen, ki pa je bil edini med najboljšimi, ki ni zavil v bokse. Njegove gume so kmalu postale vse slabše, tako sta v 27. krogu mimo skočila Bottas in Vettel, Räikkönen pa je kmalu zatem vendarle zavil v bokse in padel na šesto mesto.

Na prvih dveh dirkah je slavil Vettel, ki si želi še tretje zmage. Do zdaj so prav vsi dirkači, ki so dobili uvodne tri dirke za svetovno prvenstvo, idealen začetek sezone pretvorili v naslov svetovnega prvaka.

Kvalifikacije: 1. S. VETTEL Ferrari 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 3. V. BOTTAS Mercedes 4. L. HAMILTON Mercedes 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 6. D. RICCIARDO Red Bull 7. N. HÜLKENBERG Renault 8. S. PEREZ Force India 9. R. GROSJEAN Haas 10. C. SAINZ Renault Dirkači (2/21): 1. S. VETTEL Ferrari 50 2. L. HAMILTON Mercedes 33 3. V. BOTTAS Mercedes 22 4. F. ALONSO McLaren 16 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 15 6. N. HÜLKENBERG Renault 14 7. D. RICCIARDO Red Bull 12 8. P. GASLY Toro Rosso 12 9. K. MAGNUSSEN Haas 10 10. M. VERSTAPPEN Red Bull 8

