Vettel po hudem boju zmagovalec Bahrajna

McLaren tretji v konstruktorskem seštevku

8. april 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 19:55

Manama - MMC RTV SLO

Sebastian Vettel je zmagovalec dirke F1 za VN Bahrajna. Nemec je s povsem dotrajanimi gumami uspel odbiti napad Valtterija Bottasa.

Že je kazalo, da so se pri Ferrariju ušteli pri izbiri gum in s strategijo enega postanka, a štirikratni svetovni prvak je veliko tveganje svoje ekipe povrnil z obrestmi. V zaključku dirke je vozil s povsem obrabljenimi gumami, iz kroga v krog je izgubljal prednost pred drugouvrščenim Bottasom, vendar je vseeno uspel prvi prečkati ciljno črto. Tretje mesto je zasedel Lewis Hamilton.

Dirko v Manami bodo želeli čim prej pozabiti Daniel Ricciardo, Max Verstappen in Kimi Räikkönen. Oba red bulla sta puščavsko preizkušnjo po okvari svojih dirkalnikov sklenila že na uvodu, Räikkönen je po veliki napaki mehanikov v boksu odstopil v 36. krogu.

Vettel: Taktika se je na koncu izšla

"Deset krogov pred koncem sem po radijski zvezi ekipi sporočil, da je vse v najlepšem redu. To je bila velika laž! Prepričan sem bil, da me bo Bottas ujel. Skušal sem dirkati karseda čisto. Naša taktika se je na koncu izšla za las, Bottas je sicer lahko zavohal zmago, a mu je zmanjkalo proge," je bil po zmagi zadovoljen Vettel, ki je z zmago ovekovečil svoj 200. nastop v kraljici motošporta. Dotaknil se je tudi nesrečnega mehanika, ki jo je z dvojnim zlomom noge skupil med Räikkönenovim postankom: "Slišal sem, da je prišlo do težav med Kimijevim postankom. Upam, da je z mehanikom vse v redu. Vsekakor imamo po koncu dirkaškega tedna v Bahrajnu zaradi tega zdaj mešane občutke."

Bottas švignil mimo Räikkönena

Vettel je na štartu zadržal vodilni položaj, Bottas je dobil dvoboj z drugouvrščenim Räikkönenom, precej bolj zanimivo je bilo v ozadju. Fernando Alonso je prehitel Hamiltona, mimo njega je želel švigniti tudi Max Verstappen, ki je dirko začel s 15. štartnega položaja, a je bil pri prehitevalnem manevru preveč agresiven, v boju je trčil s svetovnim prvakom in dirko za kratek čas nadaljeval s počeno gumo, nato je odstopil. Red Bull je sicer doživel pravo katastrofo, ob Verstappnovi smoli je odstopil še Daniel Ricciardo, ki je svoj dirkalnik parkiral ob stezi.

Dih jemajoča prehitevanja Hamiltona

Akcije v naslednjih krogih ni manjkalo, največ pozornosti pa je požel prav Hamilton, ki je navduševal s prehitevalnimi manevri, v enem zavoju je prehitel kar tri dirkače, in sicer Nica Hülkenberga, Estebana Ocona in Alonsa. Svoj prehitevalni pohod je brezkompromisno nadaljeval, ugnal je še Pierra Gaslyja in zasedel četrto mesto. Pred njim so bili le še moštveni kolega Bottas in oba ferrarija.

Räikkönen v boksu povozil mehanika

Vettel je imel ves čas približno tri sekunde prednosti pred Bottasom, v 19. krogu je opravil prvi postanek, krog zatem je v bokse zavil še Räikkönen. Pri Mercedesu je prvi v bokse zavil Bottas (21. krog), Hamilton je ostal na stezi vse do 27. kroga. Ferrarija sta vozila z mehkejšo, mercedesa s tršo različico gum, kar je privedlo do razburljive končnice dirke. Pri Mercedesu so bili prepričani, da bosta morala Vettel in Räikkönen opraviti še en postanek. Finec ga tudi je, a po veliki napaki ekipe, zaradi katere jo je z dvojnim zlomom noge skupil tudi eden izmed mehanikov, je bil primoran odstopiti. Moštvo iz Maranella je lahko glede točk računalo le še na Vettla.

Vettlove gume so zdržale

Ta je sprejel veliko tveganje in se skupaj z inženirji odločil dirko končati brez dodatnega postanka in novega kompleta gum. Šel je na vse ali nič. Iz kroga v krog se je njegova prednost pred Bottasom vztrajno zmanjševala, v zadnjem krogu je Finec vendarle uspel prednost stopiti na manj kot sekundo, zaradi česar je lahko uporabil sistem DRS, a brez vidnejšega učinka. Za zmago mu je zmanjkalo metrov, Vettel je ciljno črto prečkal slabih sedem desetink pred njim.

Dirka za VN Bahrajna, Manama

Končni vrstni red (57/57): 1. S. VETTEL Fer. 1:32:01,940 2. V. BOTTAS Mercedes +0,699 3. L. HAMILTON Mercedes 6,512 4. P. GASLY T. R. 1:02,234 5. K. MAGNUSSEN Haas 1:15,046 6. N. HÜLKENBERG Renault 1:39,024 7. F. ALONSO McLaren 1 krog 8. M. ERICSSON Sauber 1 krog 9. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 10. E. OCON F. India 1 krog 11. C. SAINZ Renault 1 krog 12. S. PEREZ F. India 1 krog 13. B. HARTLEY T. Rosso 1 krog 14. C. LECLERC Sauber 1 krog 15. R. GROSJEAN Haas 1 krog 16. L. STROLL Williams 1 krog 17. S. SIROTKIN Williams 1 krog Odstop: Ricciardo, Verstappen, Räikkönen

Skupni vrstni red (2/21), dirkači: 1. S. VETTEL Ferrari 50 2. L. HAMILTON Mercedes 33 3. V. BOTTAS Mercedes 22 4. F. ALONSO McLaren 16 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 15 6. N. HÜLKENBERG Renault 14 7. D. RICCIARDO Red Bull 12 8. P. GASLY Toro Rosso 12 9. K. MAGNUSSEN Haas 10 10. M. VERSTAPPEN Red Bull 8 Moštva: 1. FERRARI 65 5. RENAULT 15 2. MERCEDES 55 6. TORO ROSSO 12 3. McLAREN 22 7. HAAS 10 4. RED BULL 20 8. SAUBER 2

Mitja Lisjak