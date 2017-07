Vettel prepričan, da je "nadčloveški" Bottas prehitro štartal

Verstappen v Ferrari?

10. julij 2017 ob 10:58

Spielberg - MMC RTV SLO

"Danes mi je uspel najboljši štart v življenju," je po dirki F1 za VN Avstrije dejal zmagovalec Valtteri Bottas, ki je drugič v karieri stopil na najvišjo stopničko po dirkaškem koncu tedna v kraljici motošporta.

Nedeljsko dirko v Spielbergu je dobil Bottas, ki je vodil tako rekoč od štarta do cilja. Še posebej impresiven je bil njegov reakcijski čas na štartu, ko so ugasnile rdeče luči. Finec se je izstrelil s 'pola' proti prvem zavoju, zdelo se je celo, da je začel malce prehitro.

Vseeno so analize štarta pokazale, da je bilo vse v redu, Finčev reakcijski čas je bil 0,201 sekunde, kar pa ni zadovoljilo drugouvrščenega Sebastiana Vettla, ki je še vedno prepričan, da je bil Finec prehiter. Za nameček je bil malce slabše volje predvsem tudi zato, ker meni, da bi lahko zmagal, če bi bila dirka daljša za krog.

Ko Vettel ne verjame, ne verjame

"Z mojega vidika je Valtteri dirko začel prehitro. Prepričan sem bil o tem. Iz mojega dirkalnika se je zdelo tako, a ne bom sodil, to bom prepustil drugim," je dejal Vettel in znova pojasnil, zakaj ne verjame uradni razlagi, ki pravi, da je dirkač Mercedesa štartal po pravilih. "Ko rečem, da ne verjamem, ne verjamem. Reakcijski čas dveh desetink je nekaj normalnega za vse dirkače, ne verjamem, da smo bili drugi kaj počasnejši. Prav zato ne verjamem, da je bil Valtteri toliko hitrejši. Močno sem verjel, da je začel prehitro - in izkazalo se je, da ni. Temu ne verjamem. Njegov štart je bil 'nadčloveški'," je še povedal Vettel, ki je v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena povečal prednost pred Lewisom Hamiltonom na 20 točk.

Bottasov najboljši štart v karieri

Medtem pa je Bottas svoj štart opisal kot najboljšega v karieri. "Ko se je dirkalnik začel premikati, so bile luči že ugasnjene. To je najpomembneje," je v svoj zagovor dejal 27-letnik iz Nastole in poudaril, da je na štartu včasih pač potrebno tveganje: "Približno veš, kdaj se bodo luči ugasnile, zato pač tvegaš. Včasih ti uspe zares neverjeten štart, včasih si malo prepozen. Danes mi je uspel najboljši štart v življenju."

Ricciardo: Hitrost je največji uspeh

Še drugič zapored se je na oder za zmagovalce uvrstil Daniel Ricciardo. Po zmagi na dirki za VN Azerbajdžana v Bakuju je bil tokrat tretji. Avstralec je poudaril, da mu uvrstitev na oder za zmagovalce v Spielbergu pomeni več kot slavje v Bakuju. "Hitrost, ki nam jo je uspelo razviti na današnji dirki, je zagotovo največji uspeh. V Bakuju sem zmagal, a danes smo si oder za zmagovalce priborili na stezi, ki nam ne ustreza. Dirkalnik je vse boljši in to je vse, kar si lahko želim," je povedal Ricciardo, ki je moral v izdihljajih dirke odbijati Hamiltonove napade. "V predzadnjem krogu mi ni uspelo dobro odpeljati prvega zavoja, zato je Lewis zavohal kri in napadel. Ves čas sem se moral braniti, uspelo mi ga je zadržati za seboj," je sklenil.

Räikkönen: Trudim se po najboljših močeh

Zadnji Ferrarijev dirkaški svetovni prvak, Kimi Räikkönen, je ves čas pod drobnogledom predsednika Ferrarija Sergia Marchionneja. Ta je pred dirko kritiziral Finca, da ne pokaže dovolj in da mora kmalu začeti nizati boljše rezultate. Ledeno hladni Räikkönen je po dirki, ki jo je končal na 5. mestu, mirno dejal: "Seveda želim dosegati dobre rezultate. Moja ekipa želi dobre rezultate, lahko se le trudim po najboljših močeh. Ni mi vseeno. Žal se včasih ni izšlo vse po željah, a to je del športa. Še naprej se moramo truditi in prepričan sem, da se bodo stvari obrnile na bolje."

Hamilton: V Avstriji sem bil najmočnejši

Prepričan, da je bil v Spielbergu najboljši posameznik, se je aktualni svetovni podprvak Lewis Hamilton, ki je dirko začel na 8. mestu, na koncu uvrstil tik pod oder za zmagovalce. "Če pogledam dirko še enkrat, opazim, da sem bil najhitrejši dirkač na stezi. Dejansko sem imel zelo dobro dirko. Ko mi je uspelo na začetku prehiteti force indio in haas, sem za Bottasom zaostajal že za 16 sekund. Potem sem izgubil še nekaj dragocenega časa, na koncu sem za zmagovalcem zaostal zgolj šest sekund. Če potegnem črto, je bilo vse skupaj zelo v redu. Mislim, da osvojene točke tega ne potrjujejo, a tako pač je," je dejal Britanec.

Verstappen znova s točkovno ničlo

Znova pa je brez točk ostal Max Verstappen, ki ima v letošnji sezoni neverjetno veliko smole. Petkrat je odstopil, Nizozemec ni končal zadnjih treh dirk, vselej gre za okvare dirkalnika ali pa nesreče, za katere so krivi drugi. Tokrat je odstopil po napaki Daniila Kvjata, ki je najprej trčil v Fernanda Alonsa, ta pa je iz dirke izločil še Verstappna, ki je imel težave s sklopko. "Dirkači v ozadju se morajo izboljšati in dokazati. Zagotoviti si morajo svoj sedež v moštvu in svojo prihodnost. Preveč tvegajo," je bil kratek in jedrnat Alonso, ki za vse skupaj krivi zaletavega Kvjata. Rus je v letošnji sezoni že večkrat z divjim dirkanjem povzročil trke, na družbenih omrežjih se ga je prijel vzdevek 'novi Maldonado'.

Ni skrivnost sicer, da je Verstappen nezadovoljen z letošnjim red bullom, na cedilu ga je pustil že nekajkrat, Independent celo poroča, da utegne 19-letnik kmalu postati dirkač Ferrarija.

Mitja Lisjak