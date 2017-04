Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel je dobil razburljivo dirko v Manami. Foto: Reuters Valtteri Bottas je zadržal vodilni položaj po štartu, Sebastian Vettel pa je izkoristil slab(ši) začetek dirke Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vettel si je pokoril tekmece v Bahrajnu

Mercedesu se taktiziranje ni izplačalo

16. april 2017 ob 16:30,

zadnji poseg: 16. april 2017 ob 17:45

Manama - MMC RTV SLO

Sebastian Vettel je veliki zmagovalec dirke F1 za VN Bahrajna v Manami. Drugo mesto je pripadlo Lewisu Hamiltonu, tretje Valtteriju Bottasu.

Vettlu se je izšla taktika, na roko mu je šel tudi slabši Hamiltonov štart, po katerem so se pri Mercedesu odločili za malce drugačno strategijo, ki pa se ni obnesla. Britanec je v zaključku dirke z bolj svežim kompletom gum lovil in topil zaostanek za Nemcem, a mu je za najvišjo stopničko preprosto zmanjkalo časa.

To je bila za Vettla tretja zmaga v Bahrajnu, prva na tem dirkališču po letu 2012 in 44. v karieri.

Hamilton 'zaspal' na štartu

Bottas, ki si je v sobotnih kvalifikacijah priboril najboljši štartni položaj, je vodilno mesto po štartu suvereno zadržal, slabše se je odrezal njegov moštveni kolega Hamilton, mimo katerega je v prvem zavoju švignil Vettel. Še slabše je dirko začel Kimi Räikkönen, ki je bil v sobotnih kvalifikacijah peti, zaradi slabega štarta pa sta mimo njega zapeljala Max Verstappen in tudi Felipe Massa, ki je bil v soboto osmi.

Verstappnu odpovedale zavore

Pri Ferrariju so se odločili za strategijo dveh postankov, prvi od obeh dirkačev je v bokse zavil Vettel. To je storil v 11. krogu, krog pozneje so se za menjavo gum odločili tudi pri Red Bullu, ko so v boks poklicali Verstappna. Nizozemec se je vrnil na stezo, a so mu takoj zatem odpovedale zavore, tako da je svoj nastop končal v izletni coni. V istem krogu sta ob koncu štartno-ciljne ravnine trčila Lance Stroll in Carlos Sainz. Kanadčan je bil pri zavijanju v prvi zavoj nepozoren, Španca ni videl, trk pa je pomenil, da je na stezo zapeljal varnostni avtomobil.

Varnostni avtomobil štiri kroge

Prihod varnostnega avtomobila na stezo je predstavljal vodo na mlin Ferrariju, Vettel je smuknil v vodstvo, saj sta mercedesa s počasnejšima postankoma izgubila kar nekaj časa. Ob vsem tem je zanimanje komisarjev vzbudil predvsem Hamilton, ki je ob uvozu v bokse zaviral in nekoliko zadržal Daniela Ricciarda. Britanca so kaznovali s pribitko 5 sekund. Varnostni avtomobil se je umaknil po štirih krogih, dirka se je na novo začela, vodil je Vettel pred Bottasom, Ricciardom, Hamiltonom, Masso in Räikkönenom. Ricciardo, ki je izbral tršo različico gum, je nato najprej izgubil dvoboj s Hamiltonom, takoj zatem je mimo njega švignil še Räikkönen, padel je na šesto mesto. Finec je nato ob koncu štartno-ciljne ravnine prehitel še Masso in zasedel četrto mesto.

Zaradi pribitka petih sekund so se pri Mercedesu odločili, da bosta Hamilton in Bottas zamenjala položaja, aktualni svetovni podprvak je zapeljal na drugo mesto in začel lov na Vettla, Finec je bil tretji. Po polovici dirke je imel Vettel slabih šest sekund naskoka pred Hamiltonom in 8,5 sekunde pred Bottasom.

Vettel v najboljšem položaju

V 31. krogu se je prvi za drugi postanek od vodilnih odločil Bottas, tri kroge zatem je v bokse zavil še Vettel. Nemec je dobil dvoboj s Fincem, kmalu je začel lov na vodilnega Hamiltona, ki je imel v vodstvu slabih 15 sekund naskoka. Prednost se je vztrajno topila, nato pa je v 42. krogu Britanec zapeljal v bokse, Mercedes je predvidel, da se prejšnja taktika ne bi obnesla. Hamilton se je na stezo vrnil na tretjem mestu, 10 sekund za Vettlom, dobro sekundo za Bottasom, ki ga je hitro ujel in prehitel. V končnici dirke je pridno topil Vettlovo prednost, a mu je za kaj več zmanjkalo časa.

Dirka za VN Bahrajna, Manama

Končni vrstni red (57/57): 1. S. VETTEL Fer. 1:33:53,373 2. L. HAMILTON Mercedes +6,660 3. V. BOTTAS Mercedes 20,397 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 22,475 5. D. RICCIARDO Red Bull 39,346 6. F. MASSA Williams 54,326 7. S. PEREZ F. Ind. 1:02,606 8. R. GROSJEAN Haas 1:14,865 9. N. HÜLKENBERG Renault 1:20,188 10. E. OCON F. Ind. 1:35,711 11. P. WEHRLEIN Sauber 1 krog 12. D. KVJAT T. Rosso 1 krog 13. J. PALMER Renault 1 krog Odstop: Vandoorne, Magnussen, Ver- stappen, Stroll, Sainz, Ericsson, Alonso

Skupni vrstni red (3/20)

Dirkači: 1. S. VETTEL Ferrari 68 2. L. HAMILTON Mercedes 61 3. V. BOTTAS Mercedes 38 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 34 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 25 6. D. RICCIARDO Red Bull 22 7. F. MASSA Williams 16 8. S. PEREZ Force India 14 9. C. SAINZ Toro Ross 10 10. K. MAGNUSSEN Haas 4 . R. GROSJEAN Haas 4 Moštva: 1. FERRARI 102 2. MERCEDES 99 3. RED BULL 47 4. FORCE INDIA 17 5. WILLIAMS 16 6. TORO ROSSO 12 7. HAAS 8 8. RENAULT 2

Mitja Lisjak