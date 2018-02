Vid Vrhovnik svetovni prvak; zlate tudi skakalke

Malovrh 31., Brecl 33., Jelen 48.

3. februar 2018 ob 16:08

Bern - MMC RTV SLO, STA

Nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik je v švicarskem Kanderstegu postal svetovni mladinski prvak. Po skoku je bil Vrhovnik tretji, nato pa se je s četrtim časom teka prebil do zlata.

18-letni Vrhovnik je na koncu za 4,9 sekunde prehitel Avstrijca Dominik Terzerja, medtem ko je bronasto kolajno osvojil Čeh Jan Vytrval. Od preostalih Slovencev je bil Matevž Malovrh 31., Gašper Brecl 33., Ožbej Jelen pa 48.

"Vedel sem, da bodo skoki kar poglavitni, saj je proga tukaj kar hitra in ni tako težka. Skok ni bil ravno najboljši, a bil je dovolj dober za dobro izhodišče in boj na progi. Že v prvem krogu sem priključil vodilnima, tempo je bil kar hud. Na koncu prvega kroga sem odtekel naprej, napasti niti nisem imel namena, a tu se moram zahvaliti serviserjem, saj so bile smuči odlične in sem se kar odpeljal naprej. Nato sem videl, da je to moja priložnost, napadal sem celoten zadnji krog, pred zadnjim spustom pa sem videl, da je to dovolj, in to je bilo to," je povedal Vrhovnik.

Vrhovnik ponovil uspeha Jelenka in Perka

Vrhovnik je postal tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v nordijski kombinaciji. Ponovil je uspeh Marjana Jelenka iz leta 2011, ko je prav tako postal mladinski svetovni prvak v sprintu na 5 km v Otepääju v Estoniji. Jelenko je bil takrat srebrn na 10-kilometrski preizkušnji, srebro ima tudi s sprinterske preizkušnje v Hinterzartnu leta 2010, kjer je bil z ekipo še bronast. Leta 1997 je kot prvi Slovenec mladinski svetovni prvak postal Roman Perko na klasični preizkušnji v Canmoru, predtem je bil z ekipo bronast leta 1996 v Asiagu. Vrhovnik, Jelenko in Perko so edini Slovenci s posamičnimi medaljami na mladinskih svetovnih prvenstvih v nordijski kombinaciji.

Slovenke 100 točk pred Rusinjami

Le nekaj ur po zlatu Vrhovnika so svetovne prvakinje postale še skakalke na ekipni tekmi. Za zlato medaljo so poskrbele Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar in Ema Klinec. Slovenke so slavile pred Rusinjami in Francozinjami. "Spet super dan! Sama sicer nisem ponovila včerajšnjih skokov, sploh prvi je bil slabši, a sem nato v drugi seriji popravila vse skupaj in je bilo vse še vedno super! Najbolj pa sem vesela, ker cela ekipa tako drži skupaj," je povedala Nika Križnar, zmagovalka petkove posamične tekme. Slovenke so zbrale 733,1 točke, več kot 100 točk so zaostale Rusinje (622,7), bronaste Francozinje so imele 571,2 točk. Slovenke so tako nadgradile srebro iz lanskega MSP-ja v Park Cityju.

A. V.