Video: 100-odstotno! Robot nezgrešljiv pri metih na koš

V prostem času so ga razvili Toyotini inženirji

29. marec 2018 ob 11:24

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Med polčasoma tekem japonskega košarkarskega moštva Alvark Tokyo bo z metanjem prostih metov obiskovalce po novem zabaval robot, visok kar 190 centimetrov in oblečen v košarkarski dres.

Robota, ki so mu nadeli ime Cue, so v prostem času razvili inženirji podjetja Toyota. Dela so se lotili čisto od začetka, saj nihče izmed 17 ljudi ni imel izkušenj s tovrstno tehnologijo. Vodja ekipe Tomohiro Nomi je dejal, da je želel sebi in sodelavcem le postaviti nov izziv.

Robotu so v sredo nadeli dres ekipe Alvark Tokyo, katere glavni pokrovitelj je Toyota, in ga pripeljali na parket košarkarske dvorane. Med vajo se je odlično odrezal, saj je zadel prav vse mete - za primerjavo, profesionalni košarkar omenjene ekipe je med ogrevanjem z iste razdalje zgrešil dvakrat.

Za njim že 200.000 metov

Cue s pomočjo posebne tehnologije in umetne inteligence sam preračuna, s kakšno močjo in v kakšni višini mora vreči žogo proti košu, da je met uspešen. Da je dosegel takšno natančnost, je opravil že več kot 200.000 metov. A nečesa še vedno ne zmore - ne more se skloniti in sam prijeti žoge v roke. Za to potrebuje pomočnika iz mesa in krvi.

"Robot ima v rokah in nogah podobne sklepe kot ljudje, da lahko uporabi čim bolj podobno tehniko kot pravi košarkarji. A sam se je moral naučiti, na kakšen način vreči, da bo žoga pristala v košu," je dejal Nomi. Obiskovalce bo zabaval med polčasoma domačih tekem ekipe Alvark Tokyo, ki trenutno vodi v vzhodni konferenci najboljše japonske lige.

A. P. J.