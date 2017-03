Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Tradicionalno se je največ navijačev v dolini pod Poncami zbralo danes. Kar 27 tisoč jih je bilo. Foto: BoBo

Video: 27 tisoč navijačev na slovenskem športnem prazniku

Sobota najbolje obiskana

25. marec 2017 ob 14:06

Planica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Tradicionalno se je največ navijačev pod Poncami zbralo v soboto. V sončni Planici je za smučarje skakalce navijalo 27 tisoč obiskovalcev.

Da je Planica pravi športni praznik, dokazuje tudi to, da Slovenci vstajajo sredi noči, da bi na tekmo prišli pravočasno. Še v trdi temi so tako nekaj pred peto uro zjutraj na parkirišča ob letalnici pripeljali prvi avtobusi. Nekaj pozneje so na Jesenice in Hrušico pripeljali tudi prvi navijaški vlaki. Ta oblika prevoza se je med navijači v zadnjih letih zelo prijela. Promet v Zgornjesavski dolini je potekal zelo tekoče, zastojev ni bilo, je poročal novinar TV Slovenija Gregor Drnovšek.

Organizatorji so letos nekoliko spremenili prometni režim in očitno zadeli v polno. "Organizacijsko smo letos dali velik poudarek logistiki, tako da vidite, da promet teče mnogo bolj tekoče."

Planica je tradicionalno najbolje obiskana ob sobotah. Obiskovalci, teh se je danes po uradnih podatkih zbralo 27 tisoč, so dopoldne poskrbeli za pravo navijaško vzdušje, rajanje pa bodo številni nadaljevali v Kranjski Gori, kjer so pripravili pester zabavni program.

VIDEO 27 tisoč gledalcev v sončni Planici

D. S.