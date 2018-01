Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 42 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je bila do zdaj najviše na sedmem mestu na slalomu v Mariboru. Foto: EPA Ana Bucik je na SVSL-ju dosegla 30. čas, nato je zablestela na slalomu. Foto: EPA VIDEO Podelitev najboljšim v Le... VIDEO Sanjski slalom Ane Bucik Dodaj v

Video: Ana Bucik po sanjskem slalomu prvič na stopničkah!

Po polovici vodi Vonnona

26. januar 2018 ob 10:00,

Lenzerheide - MMC RTV SLO

Wendy Holdener je v Lenzerheideju dobila kombinacijo alpskih smučark za svetovni pokal, zgodbo dneva pa je spisala Ana Bucik, ki je z izjemnim slalomom osvojila tretje mesto!

Po superveleslalomu je bila 24-letna Bucikova 30., tako da je odprla slalomsko tekmo in s tekočo vožnjo brez napak izkoristila idealne razmere. Z daleč najboljšim slalomom je pridobila kar 27 mest in s tem prvič v karieri stopila na oder za zmagovalke. Do zdaj je bila najboljša sedma (lani na slalomu v Mariboru). To so tudi prve slovenske stopničke ženske reprezentance v tej sezoni.

Vonnova dopoldne najhitrejša

Wendy Holdener, edina, ki se je Bucikovi na slalomu približala na manj kot sekundo (+0,93), je imela na koncu ob prvi zmagi sezone in tretji kariere več kot sekundo in pol prednosti pred drugouvrščeno Italijanko Marto Bassino, ki je Ano Bucik ugnala le za stotinko. Lindsey Vonn, ki je vodila po dopoldanskem nastopu, je osvojila četrto mesto. Do stopničk ji je zmanjkalo 22 stotink. Federica Brignone, druga po superveleslalomu, je na slalomu padla.

Vikend za tehnični disciplini

Tudi tokrat na štartu ni najboljše smučarke zadnjih dveh sezon in vodilne v svetovnem pokalu. Mikaele Shiffrin. V soboto bo na tem prizorišču na sporedu veleslalom, v nedeljo pa slalom, na katerem bo Ana Bucik poskušala dokazati, da današnji nastop res pomeni obrat v njeni formi. Sezono je sicer začela s spodbudnim devetim mestom v Leviju, nato pa se na slalomih ni več prebila med najboljših 15.

Končni vrstni red: 1. W. HOLDENER ŠVI 2:01,18 2. M. BASSINO ITA +1,55 3. A. BUCIK SLO 1,56 4. L. VONN ZDA 1,88 5. R. SIEBENHOFER AVT 2,00 6. N. IGNJATOVIĆ SRB 2,06 7. A.-S. BARTHET FRA 2,14 8. D. FEIREABEND ŠVI 2,35 9. M. GISIN ŠVI 2,38 10. M. FERK SLO 3,04 . R. MIRADOLI FRA 3,04 Odstop: Robnik (25. po SVSL-ju), Sche- yer (13.), Schnarf (10.), Haa- ser (9.), Mowinckel (3.), Brig- none (2.) Vrstni red po superveleslalomu: 1. L. VONN ZDA 1:11,84 2. F. BRIGNONE ITA +0,60 3. R. MOWINCKEL NOR 0,65 4. L. GUT ŠVI 0,71 . W. HOLDENER ŠVI 0,71 . M. BASSINO ITA 0,71 7. D. FEIERABEND ŠVI 0,99 8. S. VENIER AVT 1,04 9. R. HAASER AVT 1,20 10. J. SCHNARF ITA 1,45 11. L. POPOVIĆ HRV 1,57 12. P. NUFER ŠVI 1,70 ... 25. T. ROBNIK SLO 2,78 29. M. FERK SLO 3,06 30. A. BUCIK SLO 3,20 Skupno (26/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.477 2. W. HOLDENER ŠVI 686 3. V. REBENSBURG NEM 634 4. T. WEIRATHER LIE 601 5. L. GUT ŠVI 581 6. S. GOGGIA ITA 570 7. P. VLHOVA SLK 562 8. M. GISIN ŠVI 540 9. R. MOWINCKEL NOR 539 10. F. BRIGNONE ITA 538 ... 39. A. BUCIK SLO 146 45. A. DREV SLO 131 44. T. ROBNIK SLO 126 51. M. FERK SLO 96 59. M. HROVAT SLO 85

S. J., T. O.