Video: Anamarija Lampič suvereno do prve zmage!

Tri Slovenke v bojih na izpadanje

3. februar 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 12:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

Anamarija Lampič je na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Pjongčangu dosegla uspeh kariere, saj je prepričljivo dobila šprint v klasičnem koraku.

21-letnica je stopnjevala formo iz nastopa v nastop. V kvalifikacijah je dosegla deseti čas, v četrtfinalu je bila v svoji skupini druga, nato pa je suvereno dobila tako polfinale kot finale.

Imela je dobre smuči

"Res sem vesela, ne morem verjeti. Imela sem dobre smuči, dobro mi je šlo pri spustih. Pred ciljem sem se obrnila in videla, da ni nikogar za menoj," se je v cilju smejalo slovenski junakinji.

Anamarija Lampič je števec slovenskih stopničk v svetovnih pokalih v tej zimi dvignila na 19. @SloskiSZS @TeamSlovenia pic.twitter.com/6hFPkTLZvR — Športni SOS (@SportniSOS) February 3, 2017

Lahko se je celo obrnila

Tekla je izjemno taktično, prvo polovico je tekla bolj v ozadju, nato pa pri spustih pridobila in se zavihtela na sam vrh. Njena prednost je bila velika, zato se je nekaj metrov pred ciljem lahko še obrnila in videla, da ima lepo prednost. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Silje Oeryre Slind (+1,60), tretjega pa Američanka Ida Sargent (+1,79). V finalu je tekla še Katja Višnar, ki pa je bila šesta.

Nastopila je še Alenka Čebašek, ki je izpadla v četrtfinalu. Konkurenca sicer ni bila najmočnejša, saj je nastopilo samo 36 tekmovalk.

Šprint, klasika (Ž): 1. A. LAMPIČ SLO 3:41,97 2. S.-O. SLIND NOR +1,60 3. I. SARGENT ZDA 1,79 4. J. KOWALCZYK POL 2,35 5. A. ŽAMBALOVA RUS 4,24 6. K. VIŠNAR SLO 17,10 18. A. ČEBAŠEK SLO Šprint, klasika (M): 1. G. RETIVIH RUS 3:30,79 2. S.-T. FOSSLI NOR +0,30 3. A. PARFENOV RUS 0,73 4. L. VALJAS KAN 0,74 5. A. PANŽINSKI RUS 1,49 6. A. NEWELL ZDA 17,19 Ženske (22/32): 1. H. WENG NOR 1.531 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.215 3. I. F. OESTBERG NOR 1.199 4. S. NILSSON ŠVE 1.099 5. J. DIGGINS ZDA 782 28. A. LAMPIČ SLO 174 45. K. VIŠNAR SLO 88 50. V. FABJAN SLO 77 60. A. ČEBAŠEK SLO 50 105. E. UREVC SLO 1 Moški (22/32): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.348 2. S. USTJUGOV RUS 1.004 3. M. HEIKKINEN FIN 792 4. A. HARVEY KAN 712 5. M. HELLNER ŠVE 648 115. M. ŠIMENC SLO 9

VIDEO Razglasitev najboljših: Lampičeva na najvišji stopnički

VIDEO Zmagoviti šprint Anamarije Lampič

S. J.