Luka Dončić je iz igre metal 6/14. Foto: Reuters Spet je bil pogumen pri prodorih, tokrat pa je izgubil le dve žogi. Foto: AP Simbolična slika - San Antonio se je nemočno zaletel v Utahov zid. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Dve izstopajoči potezi Dončića v zadnji minuti

Dragić spet ni igral

5. december 2018 ob 06:18

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa nadaljujejo v zmagovitem ritmu, ob vrnitvi Luke Dončića so na svojem parketu premagali Portland s 111:102.

Slovenski najstnik je izpustil prvo tekmo v kratki karieri Lige NBA, tokrat je bil spet prvi strelec Mavsov, dosegel je 21 točk. Za dve izstopajoči potezi je poskrbel v zadnji minuti. Najprej se je Dennis Smith v napadu zapletel pod obročem, žogo je nekako le spravil do Dončića, ta je stopil korak nazaj in zadel odločilno trojko za vodstvo s 108:99.

Podal v maniri ameriškega nogometa

Dobrih 20 sekund pozneje je Dončić žogo dobil skoraj pod svojim obročem, nato pa v maniri najboljših podajalcev ameriškega nogometa žogo z lasersko natančnostjo poslal na drugo stran igrišča, kjer jo je ujel Smith in zabil.

Ob nagradi: "Še je prostor za napredek"

Luka Dončić je pred tekmo tudi uradno prejel priznanje za najboljšega novinca na zahodu za obdobje oktobra in novembra. V tem obdobju je dosegal po 18,5 točke, s čimer je bil najboljši strelec svoje ekipe, drugi med Mavsi pa je pri skokih in podajah. Ob manjši slovesnosti je bil vesel, a z nogama trdno na tleh: "To mi pomeni veliko. To je dokaz, da dobro delam in sledim svojim ciljem. A še vedno je dovolj prostora za napredek."

Na zadnjih sedmih tekmah zmagali le enkrat

Dallas je na svojem parketu slavil osmič zapored, kar mu ni uspelo vse od sezone 2010/2011, ko je osvojil svoj edini naslov prvaka. Dobro jim gre tudi v gosteh, saj je na zadnjih 11 tekmah slavil kar devetkrat in se presenetljivo prebil na mesta, ki vodijo v končnico. V drugačni smeri se premika Portland, ki je odlično začel (10-3), na zadnjih sedmih tekmah pa je zmagal le enkrat. Največ točk je dosegel Damian Lillard (33, od tega 25 v drugem polčasu).

Miami izgubil floridski derbi

Teksašane že v noči na četrtek čaka gostovanje pri New Orleansu, sledile pa bodo tri tekme na domačih tleh. Miami je spet brez Gorana Dragića doma klonil pred Orlandom (105:90). Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo Magici dobili s 30:12.

Utah zadel kar 20 trojk

Za najvišjo zmago večera je poskrbel Utah, ki se je poigral s San Antoniom (139:105). Kar sedem gostiteljev je dalo vsaj 11 točk, največ med njimi Donovan Mitchell (20). Enako število točk je pri gostih dosegel Avstrijec Jakob Pöltl, ki je s tem postavil osebni rekord. LaMarcus Aldridge je zbral 16 točk, kadar doseže manj kot 20 točk, imajo Spursi porazno razmerje zmag (1-13). Trener San Antonia Gregg Popovich je izraziti nasprotnik meta za tri točke, ki se je tudi tokrat izkazal za odločilnega. Njegovi varovanci so jih metali le 32-odstotno (7/22), gostitelji pa kar 61-odstotno (20/33).

Liga NBA, tekme 4. decembra:

DALLAS - PORTLAND 111:102

Dončić 21 (met za 2: 4/10, met za 3: 2/4), 9 skokov in 3 podaje v 32 minutah, Matthews 17, Jordan 12 in 17 skokov; Lillard 33, McCollum 18.

Vrhunci Luke Dončića:

MIAMI - ORLANDO 90:105

Winslow 14, Olynyk 13, Dragić ni igral; Gordon 20 in 13 skokov, Vućević (10 skokov) in Ross po 19.

INDIANA - CHICAGO 96:90

Collison 23, Turner 18 in 11 skokov; Markkanen 21 in 10 skokv, Holiday 15.

PHOENIX - SACRAMENTO 105:120

Melton 21, Jackson in Ariza po 14; Hield 20, Fox 16.

UTAH - SAN ANTONIO 139:105

Mitchell 20, Gobert 18 in 10 skokov; Pöltl 20, Aldridge in DeRozan po 16.

Tekme 5. decembra:

CLEVELAND - GOLDEN STATE

ORLANDO - DENVER

ATLANTA - WASHINGTON

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY

TORONTO - PHILADELPHIA

MEMPHIS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - DETROIT

MINNESOTA - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - DALLAS

LA LAKERS - SAN ANTONIO

Vzhod: TORONTO RAPTORS 25 20 5 80,0 MILWAUKEE BUCKS 22 15 7 68,2 PHILADELPHIA 76ERS 25 17 8 68,0 DETROIT PISTONS 21 13 8 61,9 INDIANA PACERS 24 14 10 58,3 BOSTON CELTICS 23 13 10 56,5 ORLANDO MAGIC 24 12 12 50,0 CHARLOTTE HORNETS 23 11 12 47,8 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 24 10 14 41,7 MIAMI HEAT 23 9 14 39,1 BROOKLYN NETS 25 8 17 32,0 NEW YORK KNICKS 25 8 17 32,0 CLEVELAND CAVALIERS 23 5 18 21,7 ATLANTA HAWKS 24 5 19 20,8 CHICAGO BULLS 25 5 20 20,0 Zahod: DENVER NUGGETS 23 16 7 69,6 LOS ANGELES CLIPPERS 23 16 7 69,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 22 15 7 68,2 GOLDEN STATE WARRIORS 25 16 9 64,0 LOS ANGELES LAKERS 23 14 9 60,9 MEMPHIS GRIZZLIES 22 13 9 59,1 DALLAS MAVERICKS 22 12 10 54,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 24 13 11 54,2 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 23 12 11 52,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 24 12 12 50,0 UTAH JAZZ 25 12 13 48,0 NEW ORLEANS PELICANS 25 12 13 48,0 HOUSTON ROCKETS 23 11 12 47,8 SAN ANTONIO SPURS 24 11 13 45,8 PHOENIX SUNS 24 4 20 16,7

S. J.