Video: Dvojno italijansko slavje, Jansrud ob smukaški globus

Kline po napaki padel in pristal v zaščitnih mrežah

15. marec 2017 ob 15:28,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 17:31

Aspen - MMC RTV SLO

V Aspnu je Peter Fill nadoknadil točkovni zaostanek in na zadnjem smuku sezone izmaknil mali kristalni globus Kjetilu Jansrudu. Zmagal je Dominik Paris, Boštjan Kline je odstopil.

Za Parisa je bila to osma zmaga za svetovni pokal v karieri in sedma smukaška, medtem ko je Fill nadoknadil zaostanek 33 točk za Jansrudom pred sklepnim smukaškim dejanjem v Aspnu. Tretji čas smuka je dosegel Švicar Carlo Janka.

V smukaškem finalu letošnje sezone je nastopil tudi Boštjan Kline, na progo se je podal s štartno številko 11, a je bil ob Italijanu Mauru Caviezlu edini, ki svojega nastopa ni končal. Po napaki je padel pri skoku in zgrmel v zaščitne mreže. Zaradi odstopa in točkovne ničle je v smukaškem seštevku s šestega zdrsnil na deseto mesto.

Jansrud ga je polomil

Za smukaški kristalni globus sta se udurila Fill in Jansrud. Norvežan je imel pred sklepnim smukom sezone 33 točk prednosti pred Italijanom. Fill se je na progo podal hrabro, ves čas je sicer zaostajal za rojakom Parisom, v srednjem delu je nato storil še manjšo napako, ki ga je najverjetneje stala zmage. Do cilja je zaostanek nekoliko stopil, ciljno črto je prečkal s časom, ki je bil osem stotink počasnejši od Parisovega. S štartno številko 5 se je v dolino nato spustil Jansrud. Njegov zaostanek za Parisom se je vztrajno večal, pri četrtem merjenju vmesnega časa je znašal že 68 stotink, na cilju je zasedel 5. mesto (+0,54).

Fillu ves čas pretili, a zaman

Za globus je Jansrud potreboval pomoč sotekmovalcev, nekdo je moral Filla zriniti z drugega mesta. Najprej je Italijanu zapretil Kanadčan Erik Guay, ki je zasedel tretje mesto in za Fillom zaostal za 23 stotink, še bolj vroče je bilo ob nastopu Janke, ki je dosegel tretji čas tekmovanja, zaostanek za drugouvrščenim je bil deset stotink sekunde. Po nastopu Kanadčana Manuela Osborne-Paradisa (4. mesto; +0,25) je postalo jasno, da smukaškega kristalnega globusa 34-letnemu smučarju iz Brixna ne more več odvzeti nihče. S tem je Fill ubranil lanski naziv najboljšega smukača na svetu.

Kline pristal v zaščitnih mrežah

S štartno številko 11 se je na progo podal edini slovenski predstavnik Boštjan Kline. Mariborčan je ob prvem merjenju vmesnega časa za Parisom zaostajal za 23 stotink sekunde, nato pa ga je po dobre pol minute svojega nastopa pred grbino pritisnilo k tlom, zaradi česar je izgubil nadzor nad smučmi tik pred skokom in padel. Zgrmel je v zaščitne mreže, ustavil se je šele pri tretji vrsti. Padec je bil zelo neugoden, a k sreči se 26-letnik ni poškodoval.

Smuk (M), Aspen

Končni vrstni red: 1. D. PARIS ITA 1:33,07 2 P. FILL ITA +0,08 3. C. JANKA KAN 0,18 4. M. OSBORNE-PARADIS KAN 0,25 5. A. THEAUX FRA 0,29 6. E. GUAY KAN 0,31 . A. SANDER NEM isti čas 8. M. MAYER AVT 0,32 9. V. KRIECHMAYR AVT 0,52 10. J. CLAREY FRA 0,53 11. K. JANSRUD NOR 0,54 12. A. A. KILDE NOR 0,70 13. B. FEUZ ŠVI 0,71 14. G. FAYED FRA 0,84 15. P. KÜNG ŠVI 0,95 Odstop: Kline, Caviezel Skupni vrstni red (33/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.425 2. K. JANSRUD NOR 895 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 867 4. A. PINTURAULT FRA 849 5. P. FILL ITA 657 6. F. NEUREUTHER NEM 630 7. A. A. KILDE NOR 608 8. D. PARIS ITA 573 9. M. MOELGG ITA 513 10. H. REICHELT AVT 469 ... 17. B. KLINE SLO 352 47. Ž. KRANJEC SLO 155 64. M. ČATER SLO 104 93. Š. HADALIN SLO 56 100. K. KOSI SLO 40 154. T. DEBELAK SLO 5 Smuk (8/8) 1. P. FILL ITA 454 2. K. JANSRUD NOR 431 3. D. PARIS ITA 371 4. H. REICHELT AVT 266 5. B. FEUZ ŠVI 259 6. E. GUAY KAN 255 7. C. JANKA ŠVI 240 . M. MAYER AVT 237 9. A. THEAUX FRA 233 10. B. KLINE SLO 230 ... 45. M. ČATER SLO 10 54. K. KOSI SLO 1

