Video: Epski razplet super G-ja - Ledecka senzacionalno do zlata

Ferkova končala na 25. mestu, Robnikova 34.

17. februar 2018 ob 03:50,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 05:14

Pjongčang - MMC RTV SLO

Anna Veith je v ciljni areni olimpijskega superveleslaloma že prejemala čestitke z vseh strani, solze sreče pa so tekle malce prehitro. S številko 26 je za eno največjih senzacij v zgodovini poskrbela Ester Ledecka.

22-letna Čehinja, ki je ena najboljših deskark na snegu in bo prihodnjo soboto med glavnimi favoritinjami na paralelnem veleslalomu, je za stotinko sekunde prehitela Veithovo. Ko je prišla v cilj, je obstala in ni mogla verjeti svojim očem, saj se je na semaforju izpisala številka ena.

"Kako se je to zgodilo?" je Ledecka še na smučeh zavpila v ciljni areni in iskala prostor za vodilno. V svetovnem pokalu alpskih smučark še nikoli ni bila na stopničkah. Njena najboljša uvrstitev je sedmo mesto z decembrskega smuka v Lake Louisu, do zdaj pa je navduševala predvsem s tem, da je uspešno združevala kar dva športa. Z uspehom v alpskem smučanju pa je postala kandidatinja, da bo edina na igrah v Južni Koreji osvojila kolajni v kar dveh različnih športih.

V deskanju je izjemna. Leta 2015 je osvojila zlato medaljo v paralelnem slalomu na svetovnem prvenstvu v Kreischbergu. Lani je postala svetovna prvakinja še v paralelnem veleslalomu v Sierra Nevadi, kjer je v paralelnem slalomu dodala srebro.

Pomislila, da gre za napako na uri

"Res ne morem verjeti. Ko sem prišla v cilj, sem najprej mislila, da gre za napako na uri in da bodo morda še spremenili čas ali pa da sem morda izpustila katera izmed vrat in bila zato tako hitra. Seveda sem sanjala o tem, da bom na igrah nastopila v obeh športih, in že s tem sem si za letos izpolnila želje. A zdaj je drugače, zdaj me po tem uspehu čaka še pomembna deskarska tekma," je po tekmi priznala zmagovalka.

Tudi o bronu odločala stotinka

Tretje mesto je zasedla Tina Weirather, ki je zaostala enajst stotink. Smučarka iz Liechtensteina je prevzela vodstvo s številko sedem in nekaj časa je kazalo, da bo to dovolj za zlato. Ena glavnih favoritinj za zmago Lara Gut je končala na četrtem mestu. Švicarka, ki vodi v tej disciplini v svetovnem pokalu, je naredila napako pri zadnjem skoku. Bron je zgrešila za stotinko.

Veliki napaki Vonnove in Goggie

S številko ena je Lindsey Vonn odlično izpeljala večino proge, tik pred ciljem pa je naredila veliko napako in ostala brez medalje. Tudi Sofia Goggia je bila pri vmesnih časih najhitrejša, vendar jo je prav tako zaneslo iz smeri in sanj o odličju je bilo konec. Italijanka je zasedla enajsto mesto.

Veithova prehitra pri zmagovalnih intervjujih

"Zadnje štiri sezone so bile zares težke. To je moja najljubša zmaga v karieri. Veliko ljudi mi je stalo ob strani, ko sem bila poškodovana," je bila Veithova čustvena v ciljni areni. Ko je prejemala številne čestitke, ni mogla zadrževati solz. Tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach ji je čestital. Vse skupaj seveda prehitro ... čeprav je tudi srebrno odličje lep uspeh.

28-letna Veithova je v Sočiju osvojila zlato v superveleslalomu, leto zatem pa je v Vailu postala tudi svetovna prvakinja. 21. oktobra 2015 si je strgala križno vez in morala je izpustiti celotno sezono 2015/16.

Na koncu tudi srebro velik uspeh

"Seveda je presenečenje veliko, a vsi smo vedeli, da zna smučati res hitro, in Ester je zmagala zasluženo. Seveda bi bilo zame bolje, če bi že v cilj prišla druga in tam tudi ostala, tako pa sem izgubila zlato, a vseeno sem presrečna. Tudi srebro je velik uspeh," je o preobratu povedala Veithova.

Ferkova na 25. mestu

Slovenki nista dosegli vidnih uvrstitev. Maruša Ferk je končala na 25. mestu, zaostala je dve sekundi in sedem stotink. Tina Robnik je ob debiju na igrah zaostala 3,34 sekunde in bila 34.

"Poskušala sem vse. Vem, kje imam rezerve. Predvsem v spodnjem delu nisem dobro odpeljala zavojev, vzela sem jih preveč slalomsko, morala bi bolj spustiti smuči. Vseeno pa je bil to eden mojih boljših nastopov v sezoni in res škoda za napake. Želela sem si biti vsaj 10 mest boljša. Zdaj moram ostati zbrana, saj me zdaj čakata še smuk in kombinacija," je povedala 29-letna Ferkova.



V nedeljo se začenjajo treningi smuka

Dekleta imajo zares zgoščen urnik, v četrtek in petek so organizatorji izpeljali obe tehnični disciplini, od nedelje do srede pa sledijo trije treningi smuka in nato še smukaška preizkušnja. Četrtek bo prvi prosti dan za ženske.

Končni vrstni red: 1. E. LEDECKA ČEŠ 1:21,11 2. A. VEITH AVT +0,01 3. T. WEIRATHER LIE 0,11 4. L. GUT ŠVI 0,12 5. J. SCHNARF ITA 0,16 6. F. BRIGNONE ITA 0,38 . L. VONN ZDA 0,38 8. M. GISIN ŠVI 0,43 9. C. HÜTTER AVT 0,46 10. V. REBENSBURG NEM 0,51 11. S. GOGGIA ITA 0,54 12. N. FANCHINI ITA 0,77 13. R. MOWINCKEL NOR 0,89 14. B. JOHNSON ZDA 1,03 ... 25. M. FERK SLO 2,07 34. T. ROBNIK SLO 3,38

A. G.