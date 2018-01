Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Beat Feuz je z zmago v Garmisch-Partenkirchnu tudi prevzel vodstvo v smukaškem seštevku za svetovni pokal. Foto: Reuters Boštjan Kline je s Klemnom Kosijem osvojil 25. mesto. Foto: Reuters VIDEO Ga-Pa: Smukaški nastop Be... VIDEO Ga-Pa: Smukaški nastop Bo... VIDEO Ga-Pa: Smukaški nastop Ma... VIDEO Ga-Pa: Smukaški nastop Kl... Dodaj v

Video: Feuz z zmago tudi do smukaškega vodstva

Trije Slovenci do točk, Hrobat odstopil

27. januar 2018 ob 11:43,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 14:00

Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO

Švicarski smučar Beat Feuz je dobil smuk za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Točke so osvojili trije Slovenci, s 15. mestom jih je največ pobral Martin Čater.

Švicar je dobil dvoboj z Norvežanom Akslom Lundom Svindalom, ki še nikoli na smukih v Garmisch-Partenkirchnu ni stal na stopničkah. Tako bo tudi po letošnji sezoni, saj je smuk sklenil na četrtem mestu, za zmagovalcem je zaostal za 28 stotink sekunde.

Feuz si je z zmago tudi izboril vodstvo v smukaškem seštevku za svetovni pokal, zdaj ima pred drugouvrščenim Svindalom 40 točk prednosti.

Kriechmayr in Paris na drugem mestu

Drugi je bil na tekmi Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je bil na progi dolgo časa najhitrejši, boj s Feuzem je izgubil šele v spodnjem delu, ko je na snežni podlagi pustil dobre pol sekunde in je na koncu zaostal za 18 stotink. Drugo mesto si je 26-letnil delil z Italijanom Dominikom Parisom, ki je zadnji smuk po ponesrečenem nastopu v Kitzbühelu končal na 12. mestu, tokrat pa je vendarle odsmučal odlično in osvojil 80 točk, s katerimi je v smukaškem seštevku pridobil dve mesti in je zdaj tretji.

Innerhofer se je čudežno pobral

Eden izmed najbolj zanimivih nastopov je bila vožnja Italijana Christofa Innerhoferja, ki je bil najhitrejši na obeh treningih, na tekmi pa je v enem izmed zavojev zdrsnil na bok, a se je čudežno pobral in kljub napaki, ki ga je stala precej boljše uvrstitve - morda celo stopničk - osvojil 14. mesto z zaostankom sekunde in 15 stotink.

Kosi in Kline na 25. mestu

Od Slovencev se je najbolje odrezal Martin Čater, ki je s štartno številko 32 osvojil 15. mesto, za zmagovalcem je zaostal za sekundo in 17 stotink. Med dobitnike točk sta se uvrstila še Klemen Kosi in Boštjan Kline, ki sta z zaostankom sekunde in 81 stotink delila 25. mesto. Miha Hrobat je odstopil.

To je bila zadnja smukaška preizkušnja pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu.

Smuk (M), Garmisch-Partenkirchen

Končni vrstni red: 1. B. FEUZ ŠVI 1:55,39 2. V. KRIECHMAYR AVT +0,18 . D. PARIS ITA isti čas 4. A. L. SVINDAL NOR 0,28 5. H. REICHELT AVT 0,36 6. P. FILL ITA 0,49 7. T. DRESSEN NEM 0,53 8. M. MAYER AVT 0,64 9. B. ROGER FRA 0,83 10. E. BUZZI ITA 0,99 ... 15. M. ČATER SLO 1,17 25. K. KOSI SLO 1,81 . B. KLINE SLO isti čas Ni nastopil: Jansrud, Goldberg ... Odstop: Hrobat, Baumann, Küng ... Skupni vrstni red (27/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.154 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 980 3. A. L. SVINDAL NOR 716 4. K. JANSRUD NOR 665 5. B. FEUZ ŠVI 636 6. A. PINTURAULT FRA 598 7. M. MAYER AVT 502 8. D. PARIS ITA 466 9. V. KRIECHMAYR AVT 455 10. P. FILL ITA 446 ... 35. Ž. KRANJEC SLO 169 47. M. ČATER SLO 120 57. B. KLINE SLO 83 88. Š. HADALIN SLO 34 90. K. KOSI SLO 32 147. M. HROBAT SLO 3 Smuk (7/9): 1. B. FEUZ ŠVI 542 2. A. L. SVINDAL NOR 502 3. D. PARIS ITA 334 4. T. DRESSEN NEM 301 5. K. JANSRUD NOR 264 6. V. KRIECHMAYR AVT 255 7. M. MAYER AVT 248 8. H. REICHELT AVT 228 9. P. FILL ITA 191 10. A. THEAUX FRA 178 ... 27. M. ČATER SLO 46 33. B. KLINE SLO 24 49. K. KOSI SLO 6

S. J., Mitja Lisjak