Video: Flisar sezono sklenil na tretjem mestu!

Četrte stopničke za Mariborčana v letošnji sezoni

5. marec 2017 ob 16:14,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 17:29

Blue Mountain - MMC RTV SLO

Filip Flisar se je še četrtič v letošnji sezoni uvrstil na oder za zmagovalce. Na Blue Mountainu je v finalu tekme smučanja prostega sloga osvojil tretje mesto.

Flisar, ki se je do finala prebijal brez večjih težav, je v sklepnem delu tekme v Blue Mountainu začel solidno, a je v prvi zavoj zapeljal kot tretji. Na prvo mesto se je izstrelil Kanadčan Brady Leman, ki je vodil do cilja, v zaključku ga je sicer rahlo ogrozil Christophe Delbosco, vendar mu je za kaj več zmanjkalo proge.

Flisar je suvereno zadržal tretji položaj, zadnji je v finalu ciljno črto prečkal Francoz Terence Tchiknavorian.

Gladko iz osmine finala ...

Flisar je tekmo začel v 5. skupini osmine finala, v kateri je tekmoval v rdečem dresu proti Avstrijcu Johannesu Rohrwecku, Nemcu Paulu Eckertu in Kanadčanu Mathieuju Leducu. Svoj nastop je Flisar začel odlično, hitro se je prebil na prvo mesto in brez kakršnih koli težav dolgo časa zadrževal vodilni položaj. Prednost je lepo povečeval, izgubil jo je šele v spodnjem delu, ko se je Rohrweck odlično znašel. Avstrijec se je najprej s tretjega mesta prebil pred Eckerta, slovenskega tekmovalca je prehitel na ciljni črti, zmagovalca je določil foto finiš.

... v četrtfinale ...

V četrtfinalni skupini se je Mariborčan znova pomeril z Rohrweckom, na progo sta se poleg omenjenih podala še Avstrijec Christoph Wahrstötter in Italijan Stefan Thanei. Tako kot v osmini finala, je imel tudi v četrtfinalu Flisar najhitrejši reakcijski čas, smuknil je v vodstvo in ga zadžral do konca. Drugi je ciljno črto prečkal Thanei, izpadla sta oba Avstrijca.

... in v polfinale.

Polfinale je Flisarju prinesel boj s Thaneijem, Kanadčanom Christopherjem Delboscom in Italijanom Siezmarjem Klotzem. 29-letnik je znova štartal izjemno, ostale tri sotekmovalce je hitro pustil za seboj in mirno v vodstvu prismučal do cilja. Ob Flisarju se je v finale uvrstil še Delbosco, ki je v fotofinišu ugnal Thaneija, medtem ko je Klotz padel pri doskoku ob ciljnem skoku.

Četrti v svetovnem pokalu

Flisar je sezono v svetovnem pokalu sklenil na četrtem mestu. Globus je pripadel Francozu Jeanu-Fredericu Chapuisu, ki je osvojil 763 točk, Leman je sezono končal na drugem mestu (721 točk), tretji je bil Švicar Alex Fiva (639). Flisar je osvojil 525 točk, točkovno ničlo je dosegel le na tekmi v Watlesu 14. januarja letos.

VIDEO Blue Mountain: Nastop Flisarja v velikem finalu

VIDEO Blue Mountain: Nastop Flisarja v polfinalu

VIDEO Blue Mountain: Nastop Flisarja v četrtfinalu

VIDEO Blue Mountain: Nastop Flisarja v osmini finala

M. L.