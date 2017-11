Video/foto: Olimpija z ogromnim kapitalom v Ljudski vrt

V novembru še dva obračuna Olimpije in Maribora

11. november 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z dvema zadetkoma Nika Kapuna in enim Issaha Abassa so nogometaši Olimpije na prvi tekmi četrtfinala s 3:0 premagali Maribor in so na dobri poti, da ga drugo leto zapored izločijo iz Pokala Slovenije.

Dva gola sta padla v prvih 35 minutah. Prvi je plod napake rezervnega vratarja Maribora Matka Obradovića, ki je nespretno posredoval v 10. minuti. Odbito žogo je za njegov hrbet popsravil Abass. V zaključku prvega dela je mojstrovino izvedel Kapun s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora. Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom je v 93. minuti ljubljanski večer začinil junak tekme in tokratni kapetan Kapun, ki je po podaji Daria Čanađije še tretjič premagal Obradovića in poskrbel za najhujši poraz Maribora v derbijih po oktobru leta 2015, ko je bilo v Ljudskem vrtu prav tako 0:3.

Olimpija je bila podjetnejša v prvem delu. V drugem so pritiskali Mariborčani, ki pa ob dobro organizirani obrambi niso našli poti do mreže Aljaža Ivačiča. Tudi, ko je bil ljubljanski vratar že premagan, je v 59. minuti na golovi črti zadetek Damjanu Boharju preprečil Dino Štiglec.

Povratna tekma bo 29. novembra v Ljudskem vrtu. Vmes se bosta večna tekmeca že v petek prav tako v Mariboru pomerila na prvenstveni tekmi. Lani je Olimpija izločila Maribor v polfinalu pokala.

Obradović podaril žogo Abassu

Po medlem začetku brez priložnosti na obeh straneh je Olimpija povedla v 10. minuti. Hudo napako je storil vratar Maribora Matko Obradović, ki je po precej nenevarnem strelu Dina Štigleca z več kot 20 metrov žogo nespretno lovil. Odbitek je prišel do Issaha Abassa, ki mu žoge ni bilo težko zabiti v mrežo.

Nadaljevanje je bilo precej bolj dinamično. Prvi strel Maribora na vrata Olimpije je v 14. minuti sprožil Marcos Tavares, a je vratar Ivačič žogo ukrotil. Na drugi strani se je Obradović deloma odkupil v 16. minuti, ko se je izkazal po lepem voleju Denisa Klinarja. Strel Mateja Palčiča v 20. minuti je švignil mimo vratnice.

Kapunova mojstrovina za 2:0

Rahlo pobudo so imeli vijoličasti, vendar si konkretnejše priložnosti niso ustvarili. Za novo veselje ljubljanskih navijačev je v 35. minuti poskrbel Nik Kapun. Žogo je prejel na robu kazenskega prostora in sprožil diagonalni strel, ki je zadel malo mrežico mariborskih vrat. Res lep zadetek! V bloku je zamudil Marvan Kabha. Za Kapuna je to drugi gol na tekmah proti Mariboru. prvič je bil uspešen 4. okotbra leta 2014 v Ljudskem vrtu (3:3).

Maribor je drugi del začel z dvema napadalcema. V slačilnici je ostal Dino Hotić, Tavaresu pa se je v konici napada pridružil Jasmin Mešanović. Prvo priložnost so so tudi v drugem polčasu priigrali zeleno-beli. Močno je z 18 metrov streljal Tomislav Tomić, toda žoga je za slab meter zgrešila tarčo. S prostega strela je zagrozil Dare Vršič. Ivačič je bil že premagan, a do spremembe izida ni prišlo.

Štiglec preprečil gol Boharja

Vijoličasti so vse bolj pritiskali proti Olimpijinim vratom. Najlepšo priložnost gostov na tekmi je zapravil Damjan Bohar, ki se je v 59. minuti sam znašel pred Ivačičem, vendar se je po njegovem strelu na golovi črti "od nikoder pojavil" Štiglec in žogo odbil v kot. Ljubljančani so taktično dobro ustavljali napade Mariborčanov, ki so si ustvarili še nekaj polpriložnosti, a pravega zaključnega strela ni bilo.

Ko je že kazalo, da bodo Ljubljančani ohranili dva gola prednosti, je v sodnikovem podaljšku še enkrat udaril Kapun ter Ljubljančane popeljal na prag polfinala.

Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

Trener Olimpije Igor Bišćan: Zelo dobro odigrana tekma, čestitke mojim igralcem, pokazali so željo, trud, vse, kar je potrebno. Imeli smo nekaj sreče pri prvem golu. A v tekmi smo si zaslužili zmago, bili smo organizirani, pripravljeni, pomagali smo eden drugemu. Na koncu smo prepričljivo zmagali, ni pa evforije, vemo, da je to šele prvi polčas. Težji del posla nas še čaka, ni še končano."

Trener Maribora Darko Milanič: Nezaželen potek tekme, naredili smo napako pri prvem zadetku. Na vsak način smo mi želeli biti tisti, ki bi narekovali ritem. To smo delali kar dobro in dominirali, potem pa dobili še drugi zadetek v osamljeni akciji. V drugem polčasu smo želeli biti še bolj nevarni, dočakali smo še eno priložnost. Tekmeci so se kakovostno branili in bloka ni bilo lahko prebiti. S tretjim golom je situacija bistveno težja, a moramo verjeti, da lahko preobrnemo izid.

Pokal Slovenije, četrtfinale, prva tekma:

OLIMPIJA - MARIBOR 3:0 (2:0)

Abass 10., Kapun 35., 90.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Zarifović, Apau, Čanađija (94./Miškić), Tomić, Klinar, Alves, Kapun, Abass (86./Boateng)



Maribor: Obradović, Viler, Šuler, Rajčević, Palčič, Kabha, Bohar, Vršič, Pihler, Hotić (46./Mešanović), Tavares.







T. O., R. K.