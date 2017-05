Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 18 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je v Latvijo prispel kot vodilni v skupnem seštevku, zapustil jo bo kot drugouvrščeni tekmovalec prvenstva. Foto: hondaproracing.com Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP je bil v prvi vožnji 14., druge zaradi padca ni končal. Foto: hondaproracing.com Gajser bo dodatne zdravniške preglede opravil ob vrnitvi v domovino. Foto: hondaproracing.com VIDEO Hud padec Gajserja v Latviji Sorodne novice VN Latvije: Gajser četrti v kvalifikacijah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Gajser po dveh padcih čuti bolečine po vsem telesu

Slovenija imela prvič štiri tekmovalce na dirki MXGP-ja

7. maj 2017 ob 13:52,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 17:44

Kegums - MMC RTV SLO/STA

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na prvi vožnji v Kegumsu za VN Latvije v razredu MXGP po obilici smole osvojil 14. mesto. V drugi vožnji je padel in dirke ni nadaljeval.

Po padcu v drugi vožnji se je najverjetneje tudi poškodoval. S tem je moral skupno vodstvo prepustiti Italijanu Antoniu Cairoliju.

Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP je v prvi vožnji sicer štartal dobro in se prebil na tretje mesto, ko je vanj trčil Jose Butron. Gajser je po trku padel na tla, prehiteli so ga prav vsi tekmeci. Čeprav se je po trku držal za nogo, se je vrnil na motor in se ves čas prebijal proti vrhu, a dlje kot do 14. mesta ni mogel.

Gajser brez težjih poškodb?

Prvi zdravniški pregledi so pokazali, da slovenski šampion po današnjih padcih na dirki v Latviji nima nič zlomljenega, čeprav čuti močne bolečine po vsem telesu. Na dirki je dobil udarec v glavo in prsni koš, ali bo moral izpustiti kakšno dirko, zaenkrat še ni znano, je Gajserjeva mama sporočila njegovi tiskovni predstavnici Andreji Prel. Gajserja nadaljnji pregledi čakajo ob vrnitvi v domovino.



Gajser je tudi drugo vožnjo začel med vodilno skupino tekmovalcev. Presenetljivo je povedel Arminas Jasikonis iz Litve. V vodstvu ni zdržal dolgo, saj ga je uspešno napadel Jeffrey Herlings, ki ga je prehitel in se v svojem slogu odpeljal naprej. Boj z Jasikonisom je dobil tudi Gajser, ki je v drugem delu dirke vozil na drugem mestu. Potem pa je Gajserja na grbini izstrelilo z motorja in obležal je na progi ter v drugi vožnji ostal brez točk. Obe latvijski preizkušnji je dobil Herlings.

Njegov tekmec za naslov prvaka Cairoli je bil v prvi vožnji peti in je zaostanek za Gajserjem znižal na pet točk razlike. V drugi vožnji je bil drugi in je zaradi tega tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Zdaj ima pred drugouvrščenim Gajserjem na prvem mestu 17 točk prednosti.

Štirje Slovenci v Latviji

Slovenija je imela v Kegumsu prvič letos štiri tekmovalce, ki pa so imeli obilo smole. V prvi vožnji je poleg Gajserja na cilj prišel še Petr Irt, ki je zasedel 27. mesto, odstopila pa sta Jernej Irt in Klemen Gerčar, slednji si je pri padcu poškodoval koleno in je moral v bolnišnico. Smola se je nadaljevala v drugi vožnji, to je končal le Peter Irt, in sicer je za 19. mesto osvojil prvi dve točki v sezoni. Skupno je veliko nagrado končal na 24. mestu. Gajser je bil 17., Jernej Irt 34., Gerčar pa 36.

Dirka za VN Latvije, Kegums

Vrstni red po 14. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 258 2. T. GAJSER SLO 241 3. G. PAULIN FRA 220 4. J. BOBRIŠEV RUS 214 5. C. DESALLE BEL 210 6. J. VAN HOREBEEK BEL 204 7. J. HERLINGS NIZ 174 8. R. FEBVRE FRA 147 9. M. NAGL NEM 139 10. A. TONUS ŠVI 133

