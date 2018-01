Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 20 glasov Ocenite to novico! Avstrijec Marcel Hirscher je dosegel 51. zmago v karieri. Foto: Reuters Veselje Žana Kranjca, trenutno šestega veleslalomista. Foto: Reuters Tekma je bila zelo težka, še posebej tista zadnja strmina. Nisi mogel iti dol brezglavo, si moral tudi taktično dobro odpeljati. V prvem teku sem zgoraj zelo dobro peljal, v spodnjem delu pa sem imel težave, a sem se dobro rešil. V drugem teku pa sem spodnji del taktično bolje odpeljal. Je pa bilo zelo težko, saj se je v drugem teku v strmini malo razbilo, tako da si se moral res dobro pripraviti na tekmo. Sigurno sem samozavesten, še posebej po teh zadnjih rezultatih. Še enkrat sem dobil potrditev, da tisto tretje mesto ni samo zaradi tega, ker mi Alta Badia leži. Sem v dobri formi in dobro smučam, tako da sem vesel in gremo dalje.' Žan Kranjec Žan Kranjec je bil po prvi vožnji deseti, z odlično drugo vožnjo pa si je priboril končno peto mesto. To je njegova najboljša uvrstitev v Adelbodnu. Foto: Reuters VIDEO Zahtevno progo najbolj ob... VIDEO VSL: Zadnji 3 nastopi v A... VIDEO VSL: Finalni nastop Kranj... VIDEO VSL: Zadnji 3 nastopi v K... VIDEO VSL: 1. vožnja Kranjca in... Dodaj v

Video: Hirscher najhitrejši v Adelbodnu, Kranjec peti

Odlična druga vožnja Kranjca

6. januar 2018 ob 10:26,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 15:55

Adelboden - MMC RTV SLO

Eno najtežjih veleslalomskih preizkušenj v Adelbodnu je dobil Avstrijec Marcel Hirscher. Odličen uspeh je dosegel Slovenec Žan Kranjec, bil je peti.

Na petem veleslalomu za moške v letošnji sezoni svetovnega pokala je slavil vodilni v skupnem seštevku za svetovni pokal, to je njegova 51. zmaga za svetovni pokal v karieri.

Hirscher je ohranil prednost iz prve vožnje, kljub težavam v finalni vožnji pa ni ogrozil prvega mesta. Drugi je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, zaostal je za 17 stotink. Tretjeuvrščeni pa je bil Francoz Alexis Pinturault (+0,21).

Kranjec do najboljše uvrstitve v Adelbodnu

Kranjec je nastopil v času vodstva Avstrijca Manuela Fellerja in v časovni primerjavi v zgornjem in srednjem delu proge izgubil nekaj desetink. Potem pa je sledilo mojstrsko smučanje v najbolj zahtevnem spodnjem delu proge, kar ga je popeljalo na vodilno mesto, z identičnim časom, kot ga je imel Feller (+1,20).

Oba sta bila dolgo na vrhu, tudi ameriški zvezdnik Ted Ligety jima ni bil kos, saj ni prismučal do cilja. Prvi ju je, s slabo sekundo prednosti, ugnal Pinturault. Tega je nato le za štiri stotinke ugnal Kristoffersen, ki pa je imel veliko težav v zaključni strmini in je zmajeval z glavo, saj je bil na vrhu še Hirscher. Ta se je še bolj kot Norvežan "lovil" na izjemno težki ciljni strmini, a vseeno je zmaga ostala v njegovih rokah.

Kristoffersen se je moral zadovoljiti s šestim drugim mestom v tej sezoni, Hirscher pa je osvojil 25. veleslalomsko zmago in v skupnem seštevku zmag na večni lestvici le še za tri zaostaja za legendarnim Avstrijcem Hermannom Maierjem (54), na čelu pa je še vedno daleč pred vsemi Šved Ingemar Stenmark (86).

"Kranjec eden izmed boljših veleslalomistov sveta"

Hirscher je vodil po prvi vožnji, na drugem in tretjem mestu pa sta mu sledila Norvežana Kristoffersen (+0,11) in Leif Kristian Nestvold Haugen (+0,65).

Ob merjenju prvega vmesnega časa je Kranjec za Hirscherjem zaostajal za 15 stotink, zaostanek se je nato počasi večal (+0,21, +0,58), pred prelomnico je nato opravil daljši zavoj, v cilj je prišel kot osmi (+1,31). Pozneje sta ga prehitela še Ligety in Italijan Riccardo Tonetti. Štefan Hadalin je bil na dobri poti, da si zagotovi finale, nato pa ga je ob prelomnici zaneslo s proge, zaradi česar je moral odstopiti.

''To je super rezultat. Kranjec že tretjo tekmo zapored dokazuje, da je eden izmed boljših veleslalomistov na svetu. Veseli me to, da je bilo še kar nekaj rezerv. V prvem teku se lahko zahvali svoji moči, da je ostal na progi, v spodnjem delu je imel velike težave. Dobro se je izvlekel. V drugem teku je imel tretji čas, rezultat je super. Danes je bilo treba tudi pametno smučati, ne samo dobro. To mu je uspelo in smo zelo zadovoljni. Prav veliko taktike ni bilo, treba je bilo dobro smučati. Drugi tek je bil dolg, čas je bil minuto 19 oziroma 18. Spodaj je najtežji del, fantje pa so tu najbolj utrujeni. Videli smo, da so imeli kar vsi težave. Temperature so bile visoke, nad ničlo, in v takem so tekmovalci še hitreje utrujeni. Žan je super fizično pripravljen in to je eden izmed ključev, da smuča kot smuča. Štefan je super dobro smučal dokler mu je ''duša'' dala. Pri njemu se vseeno pozna, da je čez praznike prebolel virozo, tako da je na koncu, na najtežjem delu začelo pobirati. Drugače je pa zgoraj super dobro smučal. Veseli me, da je tudi on zadržal ta visok nivo smučanja, kar je za naprej zelo pomembno," je po tekmi dejal glavni trener Klemen Bergant.

Zelena luč za tekmo

Tekma je potekala v lepem in sončnem vremenu, četudi je sprva kazalo, da morebiti tekmovanja niti ne bo, vendar je Mednarodna smučarska zveza v petek prižgala zeleno luč za izvedbo, ko so organizatorji zagotovili, da bo danes zgodaj zjutraj odprta edina večja cestna povezava z Adelbodnom iz Frutigena. Prireditelji so imeli veliko težav z utrjevanjem proge, saj je predtem dva dni močno deževalo. V prejšnjih dneh so bile zaprte številne ceste v okolici in tudi edina glavna cesta do tega zimskošportnega središča.

Zato so pripravili obvoz za nujne primere, ki so jih uporabile tudi ekipe in drugo osebje, potrebno za izvedbo tekme. Oblasti v tem delu Švice so morale zaradi plazov in podrtih dreves mobilizirati vojsko, da je očistila poti.

Veleslalom (M), Adelboden

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:28,63 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,17 3. A. PINTURAULT FRA 0,21 4. L. DE ALIPRANDINI ITA 1,14 5. Ž. KRANJEC SLO 1,20 . M. FELLER AVT 1,20 7. M. MOELGG ITA 1,35 8. R. TONETTI ITA 1,57 . M. FAIVRE FRA 1,57 10. L. K. HAUGEN NOR 1,59 Odstop: Ligety ...

Po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:10,53 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,11 3. L. K. HAUGEN NOR 0,65 4. L. DE ALIPRANDINI ITA 0,85 5. A. PINTURAULT FRA 0,87 6. J. MURISIER ŠVI 1,18 7. R. TONETTI ITA 1,19 8. T. LIGETY ZDA 1,24 9. M. OLSSON ŠVE 1,30 10. Ž. KRANJEC SLO 1,31 ... Odstop: Hadalin, Myhrer, Zubčić ...

Skupni vrstni red (18/37): 1. M. HIRSCHER AVT 774 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 660 3. A. PINTURAULT FRA 502 4. K. JANSRUD NOR 480 5. A. L. SVINDAL NOR 454 6. M. MAYER AVT 318 7. B. FEUZ ŠVI 316 8. M. FRANZ AVT 303 9. A.-A. KILDE NOR 297 10. A. MYHRER ŠVE 275 ... 26. Ž. KRANJEC SLO 169 52. M. ČATER SLO 67 59. B. KLINE SLO 56 73. Š. HADALIN SLO 34 92. K. KOSI SLO 22

Veleslalom (5/9): 1. M. HIRSCHER AVT 420 točk 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 365 3. A. PINTURAULT FRA 240 4. M. OLSSON ŠVE 214 5. J. MURISIER ŠVI 179 6. Ž. KRANJEC SLO 169 7. M. FELLER AVT 163 8. S. LUITZ NEM 140 9. L. de ALIPRANDINI ITA 128 10. L. K. HAUGEN NOR 126 ... 34. Š. HADALIN SLO 19

M. L., D. S.