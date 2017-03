Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Fernando Torres je bil v prvi izjavi po nesreči optimističen in si želi hitre vrnitve. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Huda poškodba Torresa, prve napovedi so spodbudne

Rad bi se kmalu vrnil na igrišča

3. marec 2017 ob 08:43

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Deportiva in Atletica Madrid so se v zadnji tekmi 25. kroga španskega prvenstva razšli z remijem (1:1), a v središču pozornosti je bila huda poškodba Fernanda Torresa.

Napadalec Atletica je v 85. minuti trčil z Alexom Bergantinosom, ta je Fernanda Torresa zadel v glavo. Španski napadalec je po trku obležal na tleh in omedlel. Številni igralci obeh ekip so se na igrišču ob pogledu na poškodovanega igralca obračali proč. Reševalci so več minut oživljali 32-letnika in ga nato odpeljali v bolnišnico.

Prvi zdravniški pregledi so pokazali, da poškodba ni tako resna, kot je bilo sprva videti. Več bo znanega po dodatnih pregledih. Optimizma je vlil tudi sam Torres, ki se je v prvi izjavi za klubsko spletno stran navijačem zahvalil za dobre misli in želje ter napovedal, da bi se rad kmalu vrnil na nogometna igrišča.

Gostitelji so sicer povedli v 14. minuti, ko je slovenski vratar Jan Oblak zelo slabo poslal žogo v igrišče, do nje se je na polovici igrišča dokopal Florin Andone in v hitrem protinapadu matiral Oblaka. Končni izid je v drugem polčasu postavil Antoine Griezmann.

14. minuta: Napaka Oblaka

85. minuta: Poškodba Torresa

S. J.