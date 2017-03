Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Cveto Pretnar je bil junak sedme tekme finala. V podaljšku je obranil nekaj izjemnih priložnosti zmajev, trikrat pa se je izkazal tudi pri kazenskih strelih. Foto: MMC RTV SLO Bojan Zajc se zelo dobra spominja poraza iz leta 1993, še raje pa seveda naslova dve leti pozneje. Ljubljančani so bili predtem zadnjič jugoslovanski prvaki leta 1984. Foto: www.alesfevzer.com

Video: Jeseničani na epski sedmi tekmi do naslova leta 1993

Pri kazenskih strelih odločil Matjaž Kopitar

3. marec 2017 ob 09:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

3. marca 1993 je bila v Tivoliju odigrana ena izmed najbolj nepozabnih tekem v slovenskem klubskem hokeju. Hokejisti Acronija Jesenic so se veselili naslova državnega prvaka po dramatičnem izvajanju kazenskih strelov.

V zadnjih sezonah, ko je slovenski klubski hokej v krizi, so si številni ljubitelji tega športa želeli videti kakšno legendarno tekmo večnih tekmecev iz zlatega obdobja. Ko smo se zmenili z Bojanom Zajcem za intervju, nam je v svoji pisarni pokazal še nepozabno sedmo tekmo finala državnega prvenstva leta 1993.

To je bil verjetno najgrenkejši poraz zmajev v zgodovini samostojne Sloveniji. Zdajšnji trener Olimpije, ki je bil takrat branilec zeleno-belih, nam je dal posnetek, ki ga objavljamo 24 let po tistem epskem srečanju. Komentator je bil Andrej Stare.

Izjemen obisk na finalnih tekmah

Leta 1992 so železarji dobili sedmo tekmo v Tivoliju s 6:3, vendar je bila Olimpija v finalni seriji leta 1993 v vlogi favorita. Prvih šest tekem je pripadlo gostiteljem, na sedmi tekmi pa se je v sredo zvečer v Tivoliju nagnetlo več kot 7.500 gledalcev (finalno serijo si je skupaj ogledalo kar 42.000 navijačev), vsaj tretjina je bilo navijačev Jesenic. Rzpoloženje je bilo neverjetno že ob prvem sodniškem metu avstrijskega sodnika Josefa Haensleja.

Kopitar in Razinger neustavljiva

V 5. minuti je sijajni napadalec Albert Malgin za vrati ušel Borutu Potočniku in lepo zaposlil Matjaža Kopitarja, ki je podstavil palico pred Nikom Zupančičem in plošček je končal v mreži. Vratar Olimpije Domine Lomovšek je bil nemočen. Olimpija se je izenačila ob številčni premoči. Boštjan Omerzel je bil izključen zaradi spotikanja, nato pa je moral na kazensko klop zaradi nepravilne menjave še Sergej Borisov. Prednosti dveh igralcev več zmaji niso unovčili, v 8. minuti so imeli še vedno "power play", ko je Jay Moore lepo zaposlil Jima Nesicha. 27-letni Američan je z bližine ukanil Cveta Pretnarja.

V 18. minuti je kapetan Igor Beribak po lepi akciji Ljubljančanov in podaji Dejana Kontreca prišel sam pred Pretnarja in zadel za vodstvo z 2:1. Trener Olimpije Bogdan Jakopič (zdajšnji vodja tekmovanj pri HZS-ju) je zaploskal na klopi, veselje se še ni poleglo, ko je na semaforju že pisalo 2:2, Marko Smolej je pred vrati našel Andreja Razingerja, ki je zatresel prazno mrežo.

V finalni seriji je blestel napad Kopitar-Razinger-Smolej, ki je zrežiral tudi novo vodstvo Jesenic v 23. minuti. Po Potočnikovi veliki napaki je Razinger našel Kopitarja, ki je z bekhendom matiral Lomovška. Tri minute zatem je Zupančič zaposlil Moora, ki je poslal plošček med nogama Pretnarja v mrežo. To je bil že njegov 42. gol v državnem prvenstvu.

Ko so bili železarji v težavah, je udaril uigrani domači napad. Kopitar je po pol ure igre podal do Razingerja, ki je ušel Marjanu Gorencu in spretno potisnil plošček v mrežo. Ljubljančani so se zanašali na ameriški napad, ki je izenačil na 4:4 v 31. minuti. Po kombinaciji Toma Sagissorja in Moora je vratar Pretnar plošček odbil do Nesicha, od Američana pa se je srečno odkotalil v mrežo. Zeleno-belim nikakor ni uspelo priti do nadzora nad srečanjem. V 34. minuti je Sagissorju spodrsnilo, s palico pa je v glavo zadel Andreja Kvartalnova. Ob prednosti igralca več je zadel Kvartalnov z desne strani, po njegovem strelu se je plošček od branilca Neila Sheehyja odbil v mrežo.

Tišler kronal premoč Olimpije v zadnji tretjini

V zadnji tretjini so Ljubljančani močno pritisnili, Jeseničani pa so izvedli nekaj nevarnih protinapadov. Zmajem je že pošteno tekla voda v grlo, ko je nekdanji jeseniški napadalec Toni Tišler izenačil po odlični podaji Kontreca. Minuto in 15 sekund pred koncem rednega dela je Moore ušel po desni strani, vratar Pretnar pa je zadrsal iz vrat in odbil strel Američana, ki bi zelo verjetno prinesel naslov zmajem.

Sheehy, Gorenc in Beribak so imeli naslov na palici

V podaljšku so železarjem pošle moči, s fanatično borbenostjo pa jim je uspelo zdržati silovit pritisk Olimpije. Kanadski branilec Sheehy je streljal z vseh položajev, a je bil zares nenatančen. Tudi iz najbolj ugodnega položaja, ko je Borisov že ležal na tleh, je streljal mimo vrat. Pretnar je branil sijajno, Gorenc in Beribak ga tudi z bližine nista ukanila in po desetih minutah so bili na vrsti kazenski streli.

Kopitar v polno, Beribak pa v vratnico

Takrat je veljalo pravilo, da vsaka ekipa izvaja pet kazenskih strelov. V drugi seriji je Gorenc z bekhendom mojstrsko ukanil Pretnarja. Vratar železarjev je v tretji seriji lepo zaprl kot pri strelu Nesicha, Malgin pa je poslal plošček med nogama Lomovška pod prečko. Tišler ni dobro streljal v četrti seriji, Kopitar pa je dosegel odločilni zadetek. Od veselja je vrgel palico med jeseniške navijače. Pod velikim pritiskom je bil kapetan Beribak, ki je zadel vratnico in veliko veselje Jeseničanov se je začelo.

Tudi leta 1994 Jeseničani dobili sedmo tekmo

Leta 1994 se je zgodba ponovila. Olimpija je imela izvrstno ekipo, vodila je že s 3:1 v zmagah, a so žilavi Gorenjci izid izenačili na 3:3 in v Tivoliju dobili sedmo tekmo s 3:2. Odločilni zadetek je dosegel Ildar Rahmatulin.

Olimpija leta 1995 od 0:2 v zmagah do naslova

Vse do 26. aprila 1995 so morali Ljubljančani čakati na prvi naslov v samostojni Sloveniji. Takrat so imeli železarji v finalu že prednost z 2:0 v zmagah, potem pa je Olimpija dobila zadnje štiri tekme.

"Še danes me sprašujejo, ali smo se zmenili, da bo vsako leto odločala sedma tekma. Niti slučajno se nismo. Vedno so odločale malenkosti, ekipi sta bili izenačeni. Šele leta 1995, ko smo se igralci sami zaprli v garderobo po zaostanku z 0:2 v zmagah in si brez trenerja Pavleta Kavčiča vse povedali v obraz, je prišlo do odločilnega preobrata. V enem tednu smo zmagali štirikrat in tisti naslov je bil res nepozaben," se finalnih serij z začetka samostojne Slovenije spominja Zajc.

VIDEO Olimpija - Jesenice, sedma tekma finala DP-ja 1993

Državno prvenstvo 1992/93, sedma tekma:

OLIMPIJA HERTZ - ACRONI JESENICE 3:4

* 6:7, 5:5 (2:2, 2:3, 1:0)

7.500; Nesich 8., 31., Beribak 18., Moore 26., Tišler 56.; M. Kopitar 5., 23., A. Razinger 18., 30., Kvartalnov 34.

Kazenski streli:

Kontrec (Pretnar brani)

Razinger (Lomovšek brani)

Gorenc 6:5

Rahmatulin (Lomovšek brani)

Nesich (Pretnar brani)

Malgin 6:6

Tišler (Pretnar brani)

Kopitar 6:7

Beribak (vratnica)

* - po kazenskih strelih

Izid v zmagah je v krepkem tisku, igrali so na štiri zmage.

Prva tekma:

OLIMPIJA HERTZ - ACRONI JESENICE 5:2

Druga tekma:

ACRONI JESENICE - OLIMPIJA HERTZ 5:3

Tretja tekma:

OLIMPIJA HERTZ - ACRONI JESENICE 9:5

Četrta tekma:

ACRONI JESENICE - OLIMPIJA HERTZ 9:6

Peta tekma:

OLIMPIJA HERTZ - ACRONI JESENICE 6:2

Šesta tekma:

ACRONI JESENICE - OLIMPIJA HERTZ 4:3 - po podaljšku

Aleš Golob