Video: Kanadska veselica v St. Moritzu: Guay svetovni prvak

Čater 17., Hrobat 24., Kline in Kosi odstopila

8. februar 2017 ob 11:46,

zadnji poseg: 8. februar 2017 ob 13:26

St. Moritz - MMC RTV SLO

V St. Moritzu se je začelo svetovno prvenstvo tudi za alpske smučarje. Odprli so ga s superveleslalomom, ki ga je dobil kanadski veteran Erik Guay.

35-letnik iz Montreala je odlično opravil svoj nastop, prismučal si je drugo zlato odličje na svetovnih prvenstvih. Prvega je osvojil pred šestimi leti v Garmisch-Partenkirchnu, ko je bil najhitrejši na smuku. V St. Moritzu je postal tudi najstarejši svetovni prvak v zgodovini alpskega smučanja.

Za vsesplošno veselje v kanadski reprezentanci je s tretjim mestom poskrbel Manuel Osborne-Paradis, ki je s štartno številko 26 osvojil sploh prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Med Kanadčana se je uvrstil Norvežan Kjetil Jansrud.

Kriechmayrja prehitel šele Jansrud

Kot prvi se je po progi spustil Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je postavil čas 1:26,26. Pozneje se je izkazalo, da je smučal zelo hitro, saj so tekmovalci za njim kot po tekočem traku zaostajali. Zelo se mu je sicer približal Alexis Pinturault, ki je zaostal zgolj za dve stotinki sekunde, prvi pa ga je uspel z vrha izriniti Kjetil Jansrud. Ta je bil izjemno hiter, svojo prednost je vseskozi večal, pri petem merjenju vmesnega časa je znašala že več kot pol sekunde (-0,56). V zadnjem delu ni napravil več nobene napake, ciljno črto je prečkal z najhitrejšim časom (1:25,83), Kriechmayrja je prehitel za 43 stotink.

Kline odstopil po preširokem zavoju

Za Jansrudom se je na progo podal Boštjan Kline, ki je smučal zelo hitro, pri tretjem merjenju vmesnega časa je imel za Jansrudom tri desetinke sekunde zaostanka, nato pa je storil napako in odstopil - v desni zavoj je zapeljal preširoko in se zaletel v vratca. "Dobro sem se počutil, do napake sem dobro smučal, potem pa sem imel v mislih, da imam malo več časa do naslednjih vrat v tistem delu. Moje mišljenje je bilo napačno. Zelo nizko sem prišel v prehodu v desni zavoj, zajel sem vrata in odstopil," je v ciljni areni po odstopu dejal Kline.

Izjemna predstava Guayja

Prvi, ki je resno ogrozil Jansrudovo vodstvo je bil že rojak Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil ves čas hitrejši, na zadnjem skoku pa je za trenutek izgubil ravnotežje, zaradi česar je izgubil tudi nekaj dragocenih drobcev sekunde, ki so ga na koncu stali uvrstitve na vrh (+0,09). Potem se je na progo podal Erik Guay, ki je že zelo hitro razvil visoko hitrost, vseskozi je imel prednost, pri zadnjem merjenju vmesnega časa je ta znašala osem stotink sekunde, zaključni del superveleslalomske postavitve pa je nato odpeljal naravnost fantastično in vodstvo prevzel s kar 45 stotinkami sekunde prednosti!

Slavljenec skočil na stopničke

Toda Kanada je imela še eno orožje v žezlu - Manuela Osborne-Paradisa, ki je s štartno številko 26 smuknil na 3. mesto. Pri merjenju tretjega vmesnega časa je imel celo stotinko prednosti pred Guayjem, v spodnjem delu je to prednost sicer hitro izgubil, a je bil ob prihodu v cilj vseeno za tri stotinke hitrejši od tedaj tretjeuvrščenega Kildeja. Uvrstitev na stopničke je bila za Kanadčana lepo darilo ob praznovanju 33. rojstnega dne.

Čater najboljši Slovenec

Od Slovencev se je najbolje odrezal Martin Čater, ki je upravičil svoj nastop na letošnjem SP-ju in osvojil 17. mesto. Za zmagovalcem je zaostal za sekundo in 81 stotink. Miha Hrobat je zasedel 24. mesto z zaostankom dveh sekund in 38 stotink, medtem ko je Klemen Kosi odstopil, potem ko je pri skoku zgrešil idealno linijo.

Reichelt in Theaux razočarala

Pred dvema letoma je naslov svetovnega prvaka v tej disciplini v Vailu osvojil Avstrijec Hannes Reichelt, srebro je osvojil Kanadčan Dustin Cook, bron pa je pripadel Francozu Adrienu Theauxju. Vsi trije so letos v St. Moritzu razočarali. Reichelt je osvojil 10. mesto, šest mest za njim se je zvrstil Theaux, Cook je odstopil.

SP v alpskem smučanju, superveleslalom (M)

Trenutni vrstni red: 1. E. GUAY KAN 1:25,38 2. K. JANSRUD NOR +0,45 3. M. OSBORNE-PARADIS KAN 0,51 4. A. A. KILDE NOR 0,54 5. V. KRIECHMAYR AVT 0,88 6. A. PINTURAULT FRA 0,90 7. A. SANDER NEM 0,97 8. C. JANKA ŠVI 0,99 9. D. PARIS ITA 1,02 10. H REICHELT AVT 1,09 ... 17. M. ČATER SLO 1,81 24. M. HROBAT SLO 2,38 Odstop: Kline, Cook, Mayer, Kosi ...

Mitja Lisjak, @lisjakm