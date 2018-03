Video: Kar štiri točke Anžeta Kopitarja, zdaj že pri 80 točkah

V predzadnji minuti zbral dve podaji

16. marec 2018 ob 07:20

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v boju za končnico premagali Detroit s 4:1, pri vseh štirih golih Kraljev pa je sodeloval Anže Kopitar.

V 9. minuti je dobil buli, plošček je pristal pri Paulu LaDueju, ki je zadel od daleč. V prvi minuti zadnje tretjine je izenačil Gustav Nyquist.

Pri zadetku je imel precej sreče

Kopitar je Kralje povedel v novo vodstvo v 49. minuti, pri čemer je imel precej sreče. Bil je za vrati Detroita, plošček mu je ušel, preskočil gol, se od vratnice odbil v presenečenega vratarja Jareda Coreauja in pristal v mreži (VIDEO je na dnu te novice).

Eden najbolj nenavadnih golov

"To je brez dvoma eden najbolj nenavadnih golov, ki sem jih dosegel v svoji karieri," se je po tekmi smejalo Kopitarju. "Bilo je ob koncu naše igre z igralcem več, vsi smo se trudili, da bi za golom prišli do posesti. V boju za plošček sva palici prekrižala s hokejistom Detroita in plošček je srečno dobil višino in pristal v mreži," je še dodal.

Še dve podaji v predzadnji minuti

Kapetan Kraljev je preostali podaji prispeval v 59. minuti, gola sta dala Tyler Toffoli in Dustin Brown. Začel je napad za tretji zadetek, ko je Toffoli spravil plošček v mrežo, ga ni bilo več na ledu. Nato so Rdeča krila tvegala vse in potegnila vratarja iz gola. Kopitar je začel akcijo, diagonalno našel Browna, ki je postavil piko na i.

Zdaj je že pri 80 točkah

Anže Kopitar je na 71 tekmah zbral že 80 točk (29 golov in 51 podaj), kar ga uvršča na visoko sedmo mesto. Le enkrat do zdaj je prebil mejnik 80 točk, v sezoni 2009/2010 jih je namreč zbral 81. To je bila tudi sezona, v kateri se je najbolj približal povprečju točke na tekmo, ki si jo je večkrat zastavil za cilj. Da mu letos to uspe, na zadnjih 11 tekmah potrebuje le še dve točki.

Liga NHL, tekme 15. marca:

LOS ANGELES - DETROIT 4:1

LaDue 9. (podaja Kopitar), Kopitar 49., Toffoli 59. (Kopitar), Brown 59. (Kopitar); Nyquist 41.



BUFFALO - TORONTO 2:5

NY ISLANDERS - WASHINGTON 3:7

PHILADELPHIA - COLUMBUS 3:5

MONTREAL - PITTSBURGH 3:5

FLORIDA - BOSTON 3:0

ST. LOUIS - COLORADO 1:4

WINNIPEG - CHICAGO 6:2

PHOENIX - NASHVILLE 2:3

Tekme 16. marca:

WASHINGTON - NY ISLANDERS

OTTAWA - DALLAS

COLORADO - NASHVILLE

CALGARY - SAN JOSE

ANAHEIM - DETROIT

VEGAS - MINNESOTA

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 70 48 18 4100 BOSTON BRUINS 69 44 17 8 96 TORONTO MAPLE LEAFS 71 42 22 7 91 WASHINGTON CAPITALS 70 40 23 7 87 PITTSBURGH PENGUINS 72 41 26 5 87 PHILADELPHIA FLYERS 71 35 25 11 81 COLUMBUS BLUE JACKETS 71 38 28 5 81 NEW JERSEY DEVILS 70 36 26 8 80 ------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 68 35 26 7 77 CAROLINA HURRICANES 70 30 29 11 71 NEW YORK RANGERS 71 32 32 7 71 NEW YORK ISLANDERS 70 30 30 10 70 MONTREAL CANADIENS 71 26 33 12 64 DETROIT RED WINGS 70 26 33 11 63 OTTAWA SENATORS 69 25 33 11 61 BUFFALO SABRES 70 22 36 12 56 Zahod: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 70 46 14 10102 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 70 45 20 5 95 WINNIPEG JETS 71 42 19 10 94 MINNESOTA WILD 70 39 24 7 85 SAN JOSE SHARKS 70 38 23 9 85 COLORADO AVALANCHE 70 38 24 8 84 LOS ANGELES KINGS 71 39 26 6 84 DALLAS STARS 71 38 26 7 83 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 71 35 24 12 82 CALGARY FLAMES 71 35 26 10 80 ST. LOUIS BLUES 70 37 28 5 79 CHICAGO BLACKHAWKS 71 30 33 8 68 EDMONTON OILERS 70 30 35 5 65 VANCOUVER CANUCKS 71 25 37 9 59 ARIZONA COYOTES 70 23 36 11 57

Video: Kopitarjev gol za 2:1

S. J.