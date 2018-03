Video: Kavčič po dveh zelo slabih predstavah pogreša iskro v igri

Najbolj čustvenih pet minut v karieri Cesarja

28. marec 2018 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nov zagon slovenske reprezentance (še) ni uspel. Tomaž Kavčič je v Stožicah debitiral z zelo slabo predstavo proti Belorusiji. Do jeseni, ko se začenja Liga narodov, ga čaka še ogromno dela.

0:3 v Celovcu je bilo že prvo opozorilo, vendar Avstrija ima v svojih vrstah zares odlične posameznike, ki igrajo v najboljših evropskih ligah. Torkov večer v Stožicah je že znak za alarm. Napredka v igri ni, nobene agresivnosti ni bilo videti. Še jeseni so Slovenci pod vodstvom Srečka Katanca prikazali precej boljše predstave.

Belorusija je šele 93. reprezentanca na lestvici Mednarodne nogometne zveze, tokrat pa je z disciplinirano igro v obrambi dopustila le dve priložnosti. Andrej Gorbunov je obranil strela Reneja Krhina in Valterja Birse v prvem polčasu, v drugem pa ni imel dela. 4.000 gledalcev je bilo razočaranih. Obisk je bil zelo slab, že zdaj pa je prodanih precej več vstopnic za sobotni derbi med Olimpijo in Mariborom. Kult reprezentance se je v zadnjih letih popolnoma izgubil.

Selektor Kavčič nikoli ni bil zgovoren, na novinarski konferenci po takem grenkem porazu seveda tudi ni bil najboljše volje. Slabe predstave ni olepševal. Priznal je, da je v garderobi prisotno veliko razočaranje.

"Uvodnih 30 minut je bilo dobrih, nato pa smo prejeli zadetek. Iz druge priložnosti so nam Belorusi zabili še drugi gol v sodnikovem dodatku. Mislim, da smo imeli več želje kot v petek v Celovcu. Priigrali smo si več ugodnih položajev pred njihovimi vrati. Moramo si priigrati več izrazitih priložnosti, to je stvar dela na treningu. Novih igralcev verjetno ne bomo dobili. Veliko menjav sem opravil, preizkusil sem neke nove stvari," je poudaril 64-letni strokovnjak.

"Imeli smo pet treningov in videl sem že nekatere stvari. Pokazala se je slika in zdaj vem, kdo bo igral več in kdo manj. Igro moramo izboljšati, nogometaši morajo na igrišču delovati bolj mirno, niso bili dovolj sproščeni. To je moja naloga. Manjka prava iskra v igri. Imamo še eno prijateljsko tekmo s Črno goro, morda nato še eno. Ključna bo tekma z Bolgarijo jeseni," je razmišljal Kavčič, ki ni želel kritizirati posameznikov.

Bolgarija, Norveška in Ciper imajo boljše zasedbe od Belorusije

Liga narodov se začenja 6. septembra, ko v Stožice prihajajo Bolgari. Sledita gostovanji na Cipru in na Norveškem. Vse tri reprezentance so na papirju slabše od Avstrije, saj nimajo Davida Alabe in Marka Arnautovića, a vsekakor imajo boljšo zasedbo od Belorusov, ki bodo igrali v ligi D.

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji so Slovenci v Ljubljani nadigrali Slovaško, Litvo in Malto, Angleži so zelo srečno prišli do točke (0:0), Škoti pa so tik pred koncem iztržili remi (2:2). V celotnem ciklusu je bila Slovenija doma brez poraza, zato je bil neuspeh proti Belorusiji še toliko bolj presenetljiv.

Najbolj čustvenih pet minut v karieri Cesarja

Edina stvar, ki jo bomo obdržali v spominu s torkovega večera, je slovo dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja. Žal je branilec Chieva igral le pet minut. Prav nič ne bi bilo narobe, če bi vseh 90 in verjetno bi tudi obramba delovala bolje.

"Tekma je bila zame najlažja, saj sem igral le pet minut, a zagotovo najbolj čustvena v karieri. Presrečen sem, da sem bil dolga leta član reprezentance. Slovenski dres sem vedno nosil s ponosom," je že ob polčasu pojasnil Cesar, ki si je želel, da bi prišlo več gledalcev na stadion.

Za Chievo želi igrati do 40. leta

"Po zadnjem sestanku s selektorjem Kavčičem mi je bilo jasno, da je to zadnja tekma. V teh dveh tednih mi ni bilo lahko. Ko sem videl navijače in soigralce, me je stisnilo pri srcu, vendar življenje gre naprej. Od zdaj naprej bom zvest navijač izbrane vrste," je še dodal Cesar, ki verjame, da se Slovenija lahko uvrsti na evropsko prvenstvo. Nogomet na profesionalni ravni si želi igrati vse do 40. leta, zato se v Chievu že dogovarja za podaljšanje pogodbe, ki mu poteče junija. Verone ne bi rad zapustil, saj se počuti odlično.

Novinarska konferenca Tomaža Kavčiča po tekmi

Novinarska konferenca Boštjana Cesarja med obema polčasoma

A. G.