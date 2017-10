Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Kingsi so izenačili klubski rekord z začetkom sezone 9-1-1. Sezono 1980/81 so začeli z devetimi zmagami v 11 tekmah in enim neodločenim izidom. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Kopitar in Kralji po akciji sezone izenačili klubski rekord

Los Angeles v podaljšku slavil pri Bostonu

29. oktober 2017 ob 08:33,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 09:33

Boston - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so se po prestižni zmagi pri Bostonu z 1:2 še utrdili na vrhu Pacifiške divizije lige NHL in izenačili klubski rekord po najboljšem začetku sezone.

Eden od velikih junakov tesne zmage v podaljšku je bil tudi Slovenec Anže Kopitar, ki je osvojil buli proti Davidu Pastrnaku in plošček spretno spravil do Tylerja Toffolija, ta pa je z neverjetnim strelom 0,4 sekunde pred iztekom podaljška odločil tekmo. Toffoli je bil sicer edini strelec pri Kraljih, potem ko je po ukradenem ploščku in samostojni akciji v prvi tretjini izid poravnal na 1:1. Gostitelji so v vodstvo prešli po zaslugi Brada Marchanda.

"Bila je sanjska podaja in odločil sem se za strel," je po tekmi glede zmagovitega gola dejal Toffoli. Sodniki so ponastavili uro z 0,4 sekunde na 0,9 sekunde pred bulijem, trener Los Angelesa John Stevens je zahteval minuto odmora in sestavil akcijo. "Vzeli smo 'timeout' in Johnny (Stevens, op. a.) nam je dejal: 'takole bomo naredili'. Kopitar je osvojil plošček, jaz pa sem le udaril na vso moč," je še razkril junak večera Toffoli.

Vratar Jonathan Quick je za kralje zbral 29 obramb. Tuukka Rask, ki je zaigral prvič po treh tekmah premora zaradi poškodbe, pa je zaustavil 28 strelov.

Tudi Kopitar je dobro vedel, da gre za neverjeten gol in izvedbo akcije. "Mislim, da česa takega še nekaj časa ne bomo spet videli. Niti sam tega v svoji karieri še nikoli nisem doživel, da bi tako izpeljali takšno akcijo," je bil odkrit slovenski zvezdnik in dodal: "Lahko rečete, da imamo srečo, lahko rečete, da dobivamo dobre odbitke, ampak hkrati delamo zelo trdo, da dobimo te odbitke. In da se nam to tako posreči kot se je danes, bomo to seveda izkoristili."

Kralje zdaj čaka še zadnja, šesta tekma na turneji, ko se bodo v ponedeljek pomerili s St. Louis Blues, nato pa se vračajo v domači Staples Center.

Liga NHL, tekme 28. oktobra:

BUFFALO - SAN JOSE 2:3

BOSTON - LOS ANGELES 1:2 - v podaljšku

Marchand 6.; Toffoli 10., 65.

TORONTO - PHILADELPHIA 2:4

MONTREAL - NY RANGERS 5:4

TAMPA BAY - ANAHEIM 1:4

FLORIDA - DETROIT 2:3- po kazenskih strelih

NEW JERSEY - ARIZONA 4:3

ST. LOUIS - COLUMBUS 4:1

NASHVILLE - NY ISLANDERS 2:6

MINNESOTA - PITTSBURGH 2:1

COLORADO - CHICAGO 6:3

EDMONTON - WASHINGTON 2:5

Tekme 29. oktobra:

CAROLINA - ANAHEIM

WINNIPEG - PITTSBURGH

CALGARY - WASHINGTON

Liga NHL, Vzhodna konferenca ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 12 9 2 1 19 OTTAWA SENATORS 11 5 1 5 15 TORONTO MAPLE LEAFS 11 7 4 0 14 DETROIT RED WINGS 12 5 6 1 11 BOSTON BRUINS 9 4 3 2 10 FLORIDA PANTHERS 10 4 5 1 9 BUFFALO SABRES 12 3 7 2 8 MONTREAL CANADIENS 11 3 7 1 7 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 10 8 2 0 16 PITTSBURGH PENGUINS 12 7 4 1 15 COLUMBUS BLUE JACK. 11 7 4 0 14 NEW YORK ISLANDERS 11 6 4 1 13 PHILADELPHIA FLYERS 11 6 5 0 12 WASHINGTON CAPITALS 11 5 5 1 11 CAROLINA HURICANES 9 4 4 1 9 NEW YORK RANGERS 12 3 7 2 8 Zahodna konferenca CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 12 9 2 1 19 COLORADO AVALANCHE 11 6 5 0 12 DALLAS STARS 11 6 5 0 12 NASHVILLE PREDATORS 11 5 4 2 12 CHICAGO BLACKHAWKS 12 5 5 2 12 MINNESOTA WILD 9 4 3 2 10 WINNIPEG JETS 9 4 3 2 10 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 11 9 1 1 19 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 9 8 1 0 16 VANCOUVER CANUCKS 10 6 3 1 13 ANAHEIM DUCKS 10 5 4 1 11 SAN JOSE SHARKS 10 5 5 0 10 CALGARY FLAMES 11 5 6 0 10 EDMONTON OILERS 10 3 6 1 7 ARIZONA COYOTES 11 0 10 1 1

Ž. K.