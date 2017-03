Video: Kraft in Johansson popravila svetovni rekord, zmaga norveškim letalcem

Po smoli Laniška Slovenija brez možnosti za stopničke

18. marec 2017 ob 15:43,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 20:34

Vikersund

Na ekipni tekmi smučarskih skakalcev v Vikersundu, ki so jo dobili Norvežani, je bil dvakrat postavljen nov svetovni rekord. Najprej je Robert Johansson poletel 252,0 m, nato pa je Stefan Kraft pristal pri 253,5 m.

Norveška, za katero so nastopili Daniel Andre Tande, Johansson, Johann Andre Forfang in Andreas Stjernen, so slavili pred Poljsko v postavi Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot in Kamil Stoch, tretje mesto pa so Avstriji priborili Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer in Kraft. Slovenija je zasedla četrto mesto.

Po odličnih poletih v poskusni seriji, ko so bili Anže Lanišek, Jurij Tepeš, Peter Prevc in Domen Prevc vsi med najboljšimi enajstimi, so bila pričakovanja visoka, a so boj z najboljšimi slovenski orli izgubili že po prvem skoku, ko je Lanišek v izjemno zahtevnih pogojih z močnim vetrom v hrbet pristal pri vsega 120,0 m. So pa ostali dobro opravili svoje delo, tudi v finalu so dobro skakali in z veliko prednostjo prehiteli pete Nemce, tudi Avstrijcem pa so se kar približali.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Anže LANIŠEK 120,0 m 202,0 m Jurij TEPEŠ 210,0 m 232,5 m Peter PREVC 233,0 m 231,0 m Domen PREVC 216,5 m 226,5 m



Kraft je deseti Avstrijec, ki je postavil svetovni rekord. Zadnjemu je leta 2000 to uspelo Andreasu Goldbergerju, ki je v Planici poletel 225,0 m. Johansson je bil rekorder manj kot pol ure. Po dveh letih je svetovni rekord izboljšan. Februarja 2015 je najprej Peter Prevc kot prvi poletel prek 250,0 m, zatem pa je za meter in pol njegov dosežek izboljšal Norvežan Anders Fannemel. Sedmič in osmič je bil svetovni rekord popravljen v Vikersundu. Rekord ima norveška letalnica od leta 2011, ko ga je postavil Johan Remen Evensen. Tedaj ga je Vikersund odvzel Planici, kjer so ga prej popravljali kar 24 let. Johansson je poskrbel, da je bil tretji izmed zadnjih petih svetovnih rekordov postavljen na slovenskih smučeh. Johansson namreč skače na slatnarjevih, Evensen in Prevc pa sta ga postavila z elanovimi.

Lanišek osmoljenec razveljavljenih rezultatov

Tekma se je po prvotnem sporedu začela ob 16.15, toda ves čas je organizatorjem težave povzročal močan veter. Dolgo je trajalo, da je nastopilo deset skakalcev. Ko sta bila v prvi skupini na vrhu še Hayböck in Zyla, so se odločili za razveljavitev rezultatov in nov začetek ob 17.15, oziroma so zatem prestavili še za 15 minut. Vendarle so se razmere potem umirile, a Lanišek je bil žrtev težkih razmer. Pred razveljavitvijo izidov je z 203,5 m celo vodil, potem pa je imel izjemno slabe pogoje z močnim vetrom v hrbet in pristal pri vsega 120,0 m, s čimer je Slovenija za najboljšimi ogromno zaostala. Slovenija je bila po prvi skupini šele deveta, za vodilno Avstrijo pa je zaostajala več kot 120 točk. Druga je bila Poljska z novim državnim rekordom Zyle (245,5 m).

V drugi skupini, kjer je Johansson popravil svetovni rekord, je Slovenija s poletom Tepeša 210,0 m pričakovano pridobila in napredovala na šesto mesto. Norveška je skočila na drugo, vodstvo pa so zadržali Avstrijci. V tretji skupini je odlično nastopil Peter Prevc, ki je z 233,0 m Slovenijo popeljal na četrto mesto. Z 216,5 m ga je zadržal Domen Prevc. V četrti skupini je najprej Andreas Wellinger z 245,0 m izenačil nemški rekord, za njim pa je izvrstno do nove rekordne znamke poletel Kraft. Po prvi seriji so vodili Norvežani pred Poljsko in Avstrijo, Slovenija pa je bila četrta, a je bil zaostanek za najboljšimi več kot sto točk.

V finalu vsi Slovenci leteli daleč

Lanišek je zelo dobro nastopil v drugi seriji, ko je bil z 202,0 m celo ndrugi ajboljši v prvi skupini. S Hayböckom so se v boj za zmago vrnili Avstrijci, potem ko sta Zyla in Tande poletela precej manj kot 200 m. V finalu je bil izvrsten Tepeš, ki je pristal pri 232,5 m. Za izvrsten telemark mu je norveški sodnik celo dal oceno 20. Odlično je tudi v drugo poletel Johansson (238,0 m), ki je Norveško popeljal v vodstvo, Kubacki in Fettner pa sta bila od nekdanjega svetovnega rekorderja bistveno krajša, saj sta poletela manj kot 200 m.

Peter Prevc je z 231,0 m Slovenijo približal Avstriji. Razlika je pred zadnjo skupino znašala 12 točk. Forfang je zadržal norveško prednost, Kot pa je poskrbel, da so Poljaki pobegnili Avstrijcem. V zadnji skupini je Domen Prevc z 226,5 m postavil osebni rekord in potrdil četrto mesto. Slovenija je Nemčijo, ki je bila peta, prehitela za kar 118 točk. Je pa Kraft brez težav z 244,0 m ubranil avstrijsko prednost pred Slovenci. Z 242,0 m je norveško zmago potrdil Stjernen.

V nedeljo bo v Vikersundu še posamična tekma, s katero se bo zaključila norveška turneja. Zatem sledijo le še poleti v Planici. V vodstvu turneje ostaja Wellinger, ki ima dobrih šest točk naskoka pred Kraftom, tretji pa je Stoch. Peter Prevc je peti.

Končni vrstni red: točke 1. NORVEŠKA 1.572,6 Tande 226,0/185,0; Johansson 252,0/ 238,0; Forfang 220,0/234,0; Stjernen 227,5/242,0 2. POLJSKA 1.538,6 Zyla 245,5/192,0; Kubacki 210,0/194,5; Kot 244,5/238,5; Stoch 230,0/243,0 3. AVSTRIJA 1.465,4 Hayböck 239,0/202,5; Fettner 229,5/ 188,0; Schlierenzauer 175,0/212,5; Kraft 253,5/244,0 4. SLOVENIJA 1.424,0 Lanišek 120,0/202,0; Tepeš 210,0/232,5 P. Prevc 233,0/231,0; D. Prevc 216,5/ 226,5 5. JAPONSKA 1.305,2 6. NEMČIJA 1.241,2 7. ČEŠKA 1.128,4 8. ŠVICA 1.041,9

Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 818,1 Tande/Johansson/Forfang/Stjernen 2. POLJSKA 817,6 Zyla/Kubacki/Kot/Stoch 3. AVSTRIJA 779,0 Hayböck/Fettner/Schlierenzauer/Kraft 4. SLOVENIJA 678,6 Lanišek 120,0 m/Tepeš 210,0/P. Prevc 233,0/D. Prevc 216,5 5. JAPONSKA 668,1 6. NEMČIJA 648,4 7. ČEŠKA 586,3 8. ŠVICA 521,9 9. ZDA 506,8 10. FINSKA 505,8

RAW AIR TURNEJA Vrstni red (9/10): točke 1. A. WELLINGER NEM 1.879,5 2. S. KRAFT AVT 1.873,3 3. K. STOCH POL 1.806,0 4. A. STJERNEN NOR 1.805,7 5. P. PREVC SLO 1.757,3 6. M. EISENBICHLER NEM 1.734,2 7. J. A. FORFANG NOR 1.731,7 8. M. KOT POL 1.715,7 9. D. ITO JAP 1.688,2 10. R. JOHANSSON NOR 1.687,7 ... 23. J. DAMJAN SLO 1.186,2 24. J. TEPEŠ SLO 1.094,3 30. D. PREVC SLO 961,2 39. N. DEŽMAN SLO 887,0 40. A. LANIŠEK SLO 814,4 45. A. SEMENIČ SLO 687,5 61. T. BARTOL SLO 504,2

POKAL NARODOV Po 29 tekmah (od 33): 1. POLJSKA 5.176 točk 2. AVSTRIJA 4.938 3. NEMČIJA 4.809 4. NORVEŠKA 3.670 5. SLOVENIJA 3.222 6. JAPONSKA 1.152

