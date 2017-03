Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Matthewa Tkachuka je v zadnji tretjini na led spravil tudi Trevor Lewis. Foto: Reuters

Video: Kralji dobili boksarska dvoboja in obračun v Calgaryju

Gol in podaja Anžeta Kopitarja

30. marec 2017 ob 09:17

Calgary - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v Calgaryju zmagali s 4:1 in tako ohranili teoretične možnosti za uvrstitev v končnico. Šest tekem pred koncem za osmim mestom zaostajajo za 11 točk.

Tekma je bila vse prej kot miroljubna. Že na ogrevanju je padlo veliko težkih besed, saj hokejisti Los Angelesa niso pozabili udarca s komolcem 19-letnega novinca Matthewa Tkachuka, ki je na tekmi 19. marca udaril branilca Kraljev Drewa Doughtyja in si za to prislužil suspenz na dveh tekmah.

Do pretepa je prišlo že v četrti minuti, takoj po vodstvu Calgaryja, ko je Tkachuka v boksarskem obračunu na led spravil Braydon McNabb. "Že na ogrevanju je bilo vroče, to so videli vsi. Vsi so tudi vedeli, da bo slej ko prej prišlo do pretepa," je povedal trener Calgaryja Glen Gulutzan.

V deseti minuti je kri zavrela veteranu, 39-letnemu Jaromu Iginli, ki se je spoprijel z domačim branilcem Derykom Engellandom. Krajšo je potegnil hokejist Calgaryja, njegova kri pa je umazala bel dres Iginle, ki je bil pozneje junak tekme.

Los Angeles je izenačil v 13. minuti, ko je zadel Trevor Lewis. Med podajalci je bil tudi Kopitar. Zmagoviti gol je v 40. minuiti dosegel Iginla, kar je bil njegov 624. zadetek v karieri. S tem se je približal Joeu Sakicu, ki ima na večni lestvici na 15. mestu le gol več. Odkar je Iginla, nekdanji zvezdnik Calgaryja, prišel v Los Angeles je na 13 tekmah zabil pet zadetkov.

"Prepričan sem, da je imel Iginla v tej dvorani že nekaj takih tekem. Na vsaki tekmi da od sebe vse. Privilegij je, da lahko igramo z njim," je Iginlo hvalil Kopitar, ki se je med strelce vpisal v 47. minuti. Končni izid je v 53. minuti postavil Jeff Carter.

CALGARY - LOS ANGELES 1:4

Hamilton 4.; Lewis 13. (podaja Kopitar), Iginla 40., Kopitar 47., Carter 53.



PITTSBURGH - CHICAGO 1:5

COLORADO - WASHINGTON 3:5

ARIZONA - ST. LOUIS 1:3

