Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Anamarija Lampič je nastopila v finalu. Foto: Reuters VIDEO Finalni nastop Lampičeve... VIDEO Polfinalni nastop Lampiča... VIDEO Polfinalni nastop Višnarj... VIDEO Polfinalni nastop Lampiče... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Lampičeva v Drammnu šesta; Višnarjeva zelo jezna

Janez Lampič obstal v polfinalu

8. marec 2017 ob 13:43,

zadnji poseg: 8. marec 2017 ob 17:55

Drammen - MMC RTV SLO

Anamarija Lampič se je uvrstila v finale šprinta smučarskih tekačic v Drammnu, kjer je osvojila šesto mesto. Katja Višnar in Janez Lampič sta obstala v polfinalih.

Višnarjeva je v kvalifikacijah šprinta smučarskih tekačic za svetovni pokal v norveškem Drammnu zasedla drugo mesto. Hitrejša je bila le Finka Krista Parmakoski. Višnarjeva je na tekmi v klasični tehniki za Parmakoskijevo zaostala za 57 stotink.

Tretja je bila Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg. Druga slovenska predstavnica Lampičeva je bila v kvalifikacijah 20., v svoji četrtfinalni skupini je zasedla drugo mesto, zaostala je le za Švedinjo Hanno Falk. V polfinale se je uvrstila kot srečna poraženka - Višnarjevi sta za uvrstitev v finale zmanjkali dve stotinki sekunde. Na koncu je osvojila sedmo mesto.

Tekmo je sicer dobila Švedinja Stina Nilsson, druga je bila Finka Krista Parmarkoski, tretja Falkova. Lampičeva je za zmagovalko zaostala za 9 sekund in 67 stotink.

Višnarjeva po polfinalu zelo jezna

"Zelo sem jezna. Petkrat smo že pogledali moj nastop. Imela sem smolo, ker mi je tekmovalka zaprla pot, skočila je v mojo smučino in sem se čisto ustavila, čeprav sem imela še dovolj moči in bi lahko gladko prišla naprej v finale. Ni se izšlo, spet sem imela smolo. Letos jo imam že precej, tako da sem tega že malce sita. Res sem jezna, ker se mi zdi, da bi tudi v finalu lahko tekla precej lepo. Žal nekatere tekmovalke danes tečejo precej na silo in delajo stvari na silo, ki jih ne smejo. Meni rumeni karton pri tem nič ne pomaga, tako da sem res jezna," je po tekmi občutke strnila jezna Višnarjeva.

Lampič izbral hitrejšo skupino

Pri moških se je v izločilne boje uvrstil Janez Lampič, ki je imel 16. čas, v polfinale se je uvrstil kot srečni poraženec. V polfinalu je nato v svoji skupini zasedel zadnje mesto. "Že na kvalifikacijah sem se počutil zelo dobro, tekel sem čisto sproščeno. Naprej pa sem gledal skupino, izbiro le te, vedno sem gledal, da bo hitra in kot kaže, se mi je to izplačalo. Skupino s Klaebom sem izbral zato, da bo skupina hitra. Po kvalifikacijah sem se malo sprostil, a so mi takoj rekli, naj telefon pustim na miru in se osredotočim. Potem sem to naredil in se dobro osredotočil na dvoboj," je besede po fantastičnem uspehu iskal Lampič, ki je tako izboljšal tudi 14. mesto odličnega Mateja Sokliča.

V finalu je Sergej Ustjugov preprečil, da bi petič v zgodovini tekem v Drammnu Norvežani osvojili vsa prva tri mesta. Zmagal je Eirik Brandsdal, drugi je bil Johannes Klaebo, tretji Ustjugov.

Smučarski teki, Drammen

Šprint, klasično (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:07,57 2. K. PARMAKOSKI FIN +0,42 3. H. FALK ŠVE 1,26 4. K.-R. HARSEM NOR 3,27 5. I. INGEMARSDOTTER ŠVE 4,86 6. A. LAMPIČ SLO 9,67 7. K. VIŠNAR SLO Šprint, klasično (M): 1. E. BRANDSDAL NOR 2:39,35 2. J.-H. KLAEBO NOR +2,55 3. S. USTJUGOV RUS 3,28 4. P. NORTHUG NOR 4,50 5. P. GOLBERG NOR 5,99 6. S.-T. FOSSLI NOR 12,42 ... 11. J. LAMPIČ SLO

Skupni vrstni red:

Ženske (26/32): 1. H. WENG NOR 1.665 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.342 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1.317 4. S. NILSSON ŠVE 1.209 5. J. DIGGINS ZDA 832 29. A. LAMPIČ SLO 230 40. K. VIŠNAR SLO 134 53. V. FABJAN SLO 82 56. A. ČEBAŠEK SLO 73 114. E. UREVC SLO 1 Moški (26/32): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.448 2. S. USTJUGOV RUS 1.124 3. M. HEIKKINEN FIN 837 4. A. HARVEY KAN 772 5. M. HELLNER ŠVE 668 103. J. LAMPIČ SLO 24 133. M. ŠIMENC SLO 9

R. K., M. L.