Video: Luka Dončić, zbiralec nazivov MVP

30. oktober 2017 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljši mladi košarkar stare celine, Luka Dončić, je po sijajnem začetku sezone pričakovano prvič v karieri postal najkoristnejši posameznik meseca v Evroligi.

Nekaj povsem vsakdanjega je že, da postavlja rekord za rekordom in poskrbi za nove mejnike. Nazadnje je postal najmlajši MVP meseca v Evroligi in prvi košarkar, ki je v istem tednu osvojil dva naziva MVP kroga. Drugič v karieri je 18-letnemu čudežnemu dečku slovenske košarke uspelo postati najkoristnejši posameznik zaporednih dveh krogov v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V zgoščenem urniku sta bila v zadnjem tednu na sporedu namreč dva kroga Evrolige, v obeh pa je blestel mladi Ljubljančan. Po njegovi zaslugi je Real Madrid še brez poraza tako v Evroligi kot v državnem prvenstvu.

Najprej je predstavljal nerešljivo uganko proti Olimpii Milanu (100:90). Italijanski klub se je dobro upiral v španski prestolnici, a ko je vajeti igre v svoje roke prevzel Dončić, so si gostitelji utrli pot do zmage. Slovenski reprezentant je vknjižil 27 točk, ob tem pa zbral statistični indeks 41, s čimer je postavil osebni rekord. Hkrati je postal najmlajši košarkar z indeksom, višjim od 40 (do zdaj Nikola Peković s skoraj 22 leti), in postavil drugi najvišji indeks Realovih košarkarjev v tem stoletju. Ko je kraljevi klub naredil odločilno serijo 20:0, je Dončić prispeval kar 12 točk. Drugi najvišji indeks je imel v tretjem krogu Sergio Rodriguez pri CSKA-ju (29).

Dva dni pozneje je postavil strelski rekord. V Kaunasu, kjer je Real slavil s 87:66, je začel nekoliko zadržano. V prvem polčasu je dal le štiri točke, zato pa je bila Žalgirisova obramba nemočna v drugem delu, ko jih je nasul kar 24. Tekmo je končal z 28 točkami in indeksom 35. Drugega najvišjega je imel Maccabijev Deshaun Thomas (31). Še nikomur do zdaj torej ni uspelo postati dvakrat MVP v istem tednu.

Najučinkovitejši posameznik in prvi strelec

Šestič v karieri je bil Dončić najkoristnejši posameznik kroga v Evroligi. Prvič je bil izbran v 13. krogu konec decembra lani. Več kot dvakrat je od tedaj MVP kroga postal le še Francoz Nando de Colo, ki mu je to uspelo trikrat. Luka je prvič v karieri dobil naziv MVP-ja meseca Evrolige. V oktobru je bil neustavljiv, po štirih krogih pa je z naskokom vodilni po statističnem indeksu. Njegov znaša 32,3, drugi pa je s 24,3 Erick Green. Američan, ki nosi dres Valencie, je z 20 točkami na tekmo tudi drugi strelec Evrolige. Vodilni je Dončić, ki v povprečju daje 24 točk na srečanje.

S tem je postal tudi najmlajši v zgodovini Evrolige s to nagrado. Do zdaj je bil to Dario Šarić, ki je bil novembra 2014, ko je prejel nagrado, star 20 let in pol. Hrvat je takrat igral za Efes. Šest slovenskih košarkarjev je do zdaj postalo MVP meseca. V sezoni 2004/05 je bil to s Panathinaikosom Jaka Lakovič, v 2006/07 s CSKA-jem Matjaž Smodiš, v 2008/09 sta bila to Sani Bečirović z rimskim Virtusom in Erazem Lorbek s CSKA-jem, v sezoni 2010/11 pa Goran Jagodnik z Olimpijo in Rašo Nesterović z Olympiacosom. Največkrat, po trikrat, so do zdaj nagrado dobili Juan Carlos Navarro, Vasilis Spanulis in Ante Tomić.

V domačem prvenstvu Real edini neporažen

Dončić je bil ključen mož Reala tudi v soboto v španskem prvenstvu. Po šestih krogih je madridski velikan zdaj še edini brez poraza, potem ko je s 100:95 slavil v Burgosu. Najboljši evropski mladi košarkar je bil s 16 točkami drugi strelec Reala. Luka je izrazil veliko željo, da bi lahko pomagal Sloveniji že novembra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Evropski prvaki bodo najprej doma gostili Belorusijo. Tekma bo v petek, 24. novembra, dva dni pozneje pa bodo gostovali v Španiji. Srečanje bo prav v Burgosu.

Predstava Luke Dončića v 4. krogu Evrolige

Predstava Luke Dončića v 3. krogu Evrolige

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 4. krog DP: Gaziantep - Eskišehir 118:119

3. krog Fiba LP: Gaziantep - Tenerife 74:87

34

23 16 (3/6 za dve, 3/4 za tri)

10 (2/3 za tri) 4

2 3

2 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 6. krog DP: Andorra - Canarias 58:48



3. krog Evropski pokal: Cedevita - Andorra 91:73 25

21 4 (0/1 za dve, 1/3 za tri)

8 (2/4 za dve, 0/2 za tri) 2

6 0

5 Tomaž Bolčina, Šentjur (SLO) 3. krog DP: Šentjur - Ilirija 79:72

17 6 (3/8 za dve, 0/1 za tri) 6 0 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) 6. krog ABA: Mega - Cedevita 77:81 27 6 (0/1 za dve, 0/1 za tri) 8 1 Žiga Dimec, Krka (SLO) 4. krog DP: Krka - Helios 75:67

3. krog ABA 2: Krka - Zrinjski 75:65 23

26 11 (3/5 za dve)

12 (4/10 za dve) 6

7 1

3 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) ni bil v postavi / / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 6. krog DP: Burgos - Real 95:100

4. krog Evroliga: Žalgiris - Real 66:87

3. krog Evroliga: Real - Olimpia 100:90 29

28

28 16 (6/10 za dve, 1/5 za tri)

28 (5/7 za dve, 4/6 za tri)

27 (5/9 za dve, 2/5 za tri) 2

9

8 2

4

5 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 4. krog DP: Primorska - Šenčur 87:77

3. krog ABA 2: Teodo - Primorska 62:61 31

13 19 (5/7 za dve, 3/6 za tri)

0 (0/2 za dve, 0/3 za tri) 3

1 3

0 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 6. krog ABA: Olimpija - Budućnost 79:88

4. krog DP: Zlatorog - Olimpija 88:82

3. krog Fiba LP: Olimpija - Bayreuth 77:90

3. krog DP: Olimpija - Hopsi 80:75 34

36

24

28 5 (2/6 za dve, 0/3 za tri)

16 (6/9 za dve, 1/2 za tri)

2 (1/2 za dve)

12 (3/5 za dve, 1/2 za tri) 2

2

1

3 5

8

1

5 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 2. krog Fiba EC: Istanbul BB - Lukoil 81:69 24 9 (2/2 za dve, 1/2 za tri) 5 2 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 4. krog DP: Primorska - Šenčur 87:77

3. krog ABA 2: Teodo - Primorska 62:61 5

10 0

0 (0/2 za dve, 0/1 za tri) 0

4 0

0 Luka Lapornik, Steaua (ROM) 3. krog DP: Steaua - Politehnica 84:63 21 6 (3/3 za dve, 0/1 za tri) 3 4 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) 4. krog DP: Zlatorog - Olimpija 88:82 39 21 (2/7 za dve, 4/6 za tri) 4 3 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 6. krog ABA: Olimpija - Budućnost 79:88

4. krog DP: Zlatorog - Olimpija 88:82

3. krog Fiba LP: Olimpija - Bayreuth 77:90

3. krog DP: Olimpija - Hopsi 80:75

28

25

29

18 11 (3/4 za dve, 1/5 za tri)

14 (4/5 za dve, 2/4 za tri)

14 (2/5 za dve, 3/6 za tri)

7 (1/2 za dve, 1/2 za tri) 2

1

3

1 3

4

3

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 4. krog DP: Krka - Helios 75:67 40 20 (2/4 za dve, 1/3 za tri) 5 4 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 5. krog DP: Brindisi - Brescia 69:78 28 15 (2/3 za dve, 3/5 za tri) 1 1 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 4. krog Evroliga: Efes - CSKA 80:98

3. krog Evroliga: Fenerbahče - Efes 81:70 ni bil v postavi / / / Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 7. krog DP: Brose - Alba 75:77

4. krog Evroliga: Brose - Baskonia 78:72

3. krog Evroliga: Unicaja - Brose 76:80 15

7

11 11 (1/2 za dve, 2/2 za tri)

0

2 (0/1 za tri) 0

1

0 2

0

1 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 4. krog DP: Hopsi - Rogaška 73:61

3. krog ABA 2: Bosna - Rogaška 87:61 19

29 3 (1/4 za dve, 0/1 za tri)

2 (0/2 za dve, 0/4 za tri) 5

3 1

2 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 4. krog DP: Hapoel Jeruzalem - Maccabi Ašdod 74:86

3. krog Evropski pokal: Hapoel - Bayern 83:91 14

19 0 (0/1 za dve)

10 (4/7 za dve) 0

3 0

0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 7. krog DP: Dijon - Levallois 93:85

3. krog Evropski pokal: Levallois -Torino 73:79 29

26 18 (3/4 za dve, 3/10 za tri)

13 (1/2 za dve, 3/5 za tri) 2

3 0

2 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan / / / / Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) 3. krog Fiba LP: Monaco - Jenisej 89:73 24 7 (1/1 za dve, 1/6 za tri) 3 6 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 6. krog DP: Fuenlabrada - Obradorio 65:73 16 5 (1/5 za tri) 1 4 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 4. krog DP: Šentjur - Ilirija 79:72 33 13 (6/10 za dve, 0/4 za tri) 3 7 Beno Udrih / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 4. krog DP: Banvit - Trabzonspor 75:72

3. krog Fiba LP: AEK - Banvit 70:74 21

24 8 (4/4 za dve)

12 (6/7 za dve) 4

6 2

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 5. krog DP: Capo d'OrlandoTorino 70:73

3. krog Evropski pokal: Levallois -Torino 73:79 30

27 13 (5/6 za dve, 1/8 za tri)

11 (2/3 za dve, 2/5 za tri) 2

5 3

0 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 6. krog DP: Szedeak - Sopron 77:67 34 26 (6/11 za dve, 3/7 za tri) 6 1

Tilen Jamnik