Video: Maribor s "petardo" odprl novo sezono

Rudar, Maribor in Domžale uspešno začeli v Evropi

22. julij 2018 ob 14:03,

zadnji poseg: 22. julij 2018 ob 22:23

Velenje,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so suvereno dobili tekmo 1. kroga nove sezone Prve lige Telekom Slovenije. V gosteh so s 5:0 premagali velenjski Rudar.

Potem ko je Olimpija sezono začela slabo - že v 1. krogu je izpadla iz kvalifikacij za Ligo prvakov, izgubila je tudi tekmo uvodnega kroga PLTS-ja v Novi Gorici -, so jo njeni večni tekmeci Mariborčani začeli sijajno.

Vijoličasti so se pričakovano prebili iz 1. predkroga Evropske lige, za nameček so novo sezono Prve lige začeli še z visoko zmago.

Ivković začel, Hotić nadaljeval ...

Pot do treh osvojenih točk in vrha lestvice so začeli tlakovati po dobre pol ure igre, ko je po Derviševićevem predložku z desne strani z glavo ob prvi vratnici zadel Saša Ivković. Velenjčani so na začetku drugega polčasa želeli izenačiti izid, a neuspešno. Po uri igre so gostje stopili na plin in začeli goleado. Najprej se je v 63. minuti med strelce vpisal Dino Hotić, ki je sicer podal v kazenski prostor, a je njegov predložek končal v mreži vratarja Marka Pridigarja. Že pet minut pozneje je isti igralec z natančnim strelom z levico vodstvo svoje ekipe povišal na 3:0.

... Zahović zaključil

Igra gostiteljev se je sesula kot hišica iz kart. V obrambi so zazevale vse večje luknje, izkoristil jih je najboljši strelec lige iz prejšnje sezone Luka Zahović. Ta je v 73. minuti najprej lepo sprejel žogo in jo s hitrim strelom z desnico mimo vtekajočega Pridigarja poslal v malo mrežico, nato je pet minut pozneje po predložku rezervista Dareta Vršića z levico zadel v levi kot za končnih 5:0. Ob koncu tekme je imel sicer za 6:0 priložnost še Jan Mlakar, a je Pridigar njegov strel ubranil.

Domžale v drugem polčasu strle Krško

V zadnji tekmi 1. kroga so Domžale z 2:0 ugnale Krško. V prvem polčasu so bili gostitelji boljši, v strelih v okvir vrat je bilo 7:0 (na koncu 12:2), prav v zadnjih sekundah so tudi zadeli, ko je Senijad Ibričić izvajal kot, Bizjak pa spravil žogo v mrežo, vendar je sodnik gol razveljavil. V 69. minuti je Domžalem le uspelo, vendar s pomočjo tekmecev. Po zmedi v kazenskem prostoru je namreč Tomaž Zakrajšek žogo poslal v svojo mrežo. Tekmo je odločil nekdanji igralec Krškega, rezervist Tonči Mujan, ki je v 86. minuti s 25 metrov sprožil močan strel, ob katerem je bil vratar Marko Zalokar nemočen.

Prva liga Telekom Slovenije, 1. krog

Nedeljski tekmi:

RUDAR - MARIBOR 0:5 (0:1)

2.500; Ivković 34., Hotić 63., 68., Zahović 73., 82.

Rudar Velenje: Pridigar, Pušaver, Vasiljević, Pišek, Tomašević, Muić (54./Solomun), Trifković, Bolha, Djair (69./Šimunac), Radić (84./Vodeb), Tučić.

Maribor: Handanović, Milec (46./Pihler), Uskoković, Ivković, Vrhovec (77./Cretu), Viler, Kramarič (70./Vršič), Dervišević, Hotić, Mlakar, Zahović.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

DOMŽALE - KRŠKO 2:0 (0:0)

Zakrajšek 69./avtogol, Mujan 86.

Domžale: Milič, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi (81./Žužek), Ibričić, Grezda Čerin, Kirm (56./Mujan), Bizjak (70./Nicholson)

Krško: Zalokar, Brekalo, Ristovski, Mandić (od 74. Sokler), Vekić (od 79. Kuntarić), Kulinitš, Srečković, Ogrinec, Ahčin (od 63. da Silva), Volarič, Zakrajšek.



Odigrano v soboto:

GORICA - OLIMPIJA 2:0 (1:0)

1.000; Lipušček 3., Filipović 51.



MURA - TRIGLAV 1:1 (1:1)

2.300; Arh Česen 22./ag; Žurga 25.



Odigrano v petek:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (1:1)

300; Kidrič 20., Vrbanec 59./11-m; Požeg Vancaš 14./11-m

T. J., M. L.