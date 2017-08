Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Feyenoorda so se veselili osvojitve pokala Johana Cruyffa. Foto: EPA Sorodne novice Tim Matavž se vrača v elitno nizozemsko prvenstvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Matavž neuspešen pri streljanju 11-metrovk, Vitesse brez superpokala

V rednem delu tekme sodnik na belo točko pokazal po ogledu videoposnetka

5. avgust 2017 ob 23:13

Rotterdam - MMC RTV SLO

Tim Matavž je v Rotterdamu z Vitessejem izgubil tekmo nizozemskega superpokala proti Feyenoordu. Po 11-metrovkah so se gostitelji veselili zmage s 5:3.

Redni del srečanja se je končal z 1:1, podaljška pa niso igrali. 28-letni Matavž, ki se je pred dobrim mesecem vrnil na Nizozemsko, kjer je pred leti blestel pri Groningenu in PSV-ju, je prvi streljal z bele točke, a je avstralski vratar Brad Jones njegov poskus obranil. Jones se je izkazal tudi pri drugem strelu reprezentanta Kosova Milota Rashice, Feyenoord pa je bil uspešen pri vseh štirih strelih ter po letih 1991 in 1999 tretjič osvojil superpokal oziroma pokal Johana Cruyffa.

Nogometaši iz Rotterdama, ki so v pretekli sezoni prvič po 18 letih postali nizozemski prvaki, so povedli v 7. minuti, ko je po podaji z leve strani mrežo zatresel osamljeni Jens Toornstra. Zanimiv dogodek se je zgodil v 55. minuti, ko so gostje po prekršku nad Matavžem v kazenskem prostoru najprej neuspešno zahtevali 11-metrovko, takoj zatem pa je Feyenoord na drugi strani iz protinapada še enkrat spravil žogo za golovo črto. A je sodnik najprej razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja, po ogledu videoposnetka pa še dosodil strel z bele točke za Vitesse, s katere je Alexander Büttner izenačil na 1:1 (glej posnetek spodaj!).

Matavž, ki je dobro igral in zadeval v pripravljalnem obdobju, je bil na zelenici vso tekmo. Vitesse se je konec aprila na istem stadionu veselil prve lovorike v 125-letni zgodovini kluba, v finalu pokala je bil z 2:0 boljši od AZ Alkmaarja. Z enakim izidom je Feyenoord pred domačimi gledalci izločil že v četrtfinalu. Nizozemsko prvenstvo se bo začelo prihodnji konec tedna.

