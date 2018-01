Video: Meta Hrovat prvič na stopničkah!

Točke bodo osvojile štiri Slovenke

27. januar 2018 ob 09:31,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 14:13

Lenzerheide - MMC RTV SLO

Lenzerheide 2018 bo z zlatimi črkami vpisan v zgodovino ženskega alpskega smučanja. Ana Bucik je v petek prvič v karieri stopila na zmagovalni oder, zgodbo pa je dan kasneje ponovila Meta Hrovat.

19-letnica je po prvi vožnji zasedala 14. mesto, v finalu ji je uspela odlična vožnja, saj je dosegla drugi najhitrejši čas. Na koncu je morala čestitati le zmagovalki Tessi Worley in drugouvrščeni Viktorii Rebensburg. Obe sta bili vodilni že po prvi vožnji.

Blizu stopnič tudi Ana Drev

Veleslalom je najmočnejša slovenska disciplina, kar so tekmovalke tokrat spet potrdile. Ana Drev je namreč osvojila peto mesto, Tina Robnik je bila 14., točke pa je s 26. mestom osvojila tudi včerajšnja junakinja Ana Bucik.

Šteharnik zakoličil drugo progo

Drugo progo je zakoličil slovenski trener Denis Šteharnik, kar so njegove varovanke s pridom izkoristile. Hrovatova se je le enkrat do zdaj uvrstila v prvo deseterico, uspeh kariere ji je uspel decembra v Lienzu, kjer je bila osma, zdaj ji je prvič uspelo poseči po zmagovalnem odru.

Končni vrstni red: 1. T. WORLEY FRA 2:10,81 2. V. REBENSBURG NEM +0,07 3. M. HROVAT SLO 1,45 4. S. WILD ŠVI 1,49 5. A. DREV SLO 1,59 6. R. MOWINCKEL NOR 1,84 7. M. SHIFFRIN ZDA 1,97 8. P. VLHOVA SLK 2,09 9. F. BRIGNONE ITA 2,13 . B. SCHILD AVT 2,13 11. S. BRUNNER AVT 2,20 12. R. HAASER AVT 2,22 13. A. BAUD MUGNIER FRA 2,26 14. T. ROBNIK SLO 2,38 15. W. HOLDENER ŠVI 2,58 26. A. BUCIK SLO 5,61 Vrstni red po 1. vožnji: 1. T. WORLEY FRA 1:05,33 2. V. REBENSBURG NEM +0,52 3. F. BRIGNONE ITA 1,25 4. R. MOWINCKEL NOR 1,31 5. M. SHIFFRIN ZDA 1,58 6. M. BASSINO ITA 1,63 7. F. HANSDOTTER ŠVE 1,67 . P. VLHOVA SLK 1,67 9. S. WILD ŠVI 1,71 10. W. HOLDENER ŠVI 1,73 11. A. DREV SLO 1,76 ... 14. M. HROVAT SLO 2,08 17. T. ROBNIK SLO 2,56 24. A. BUCIK SLO 3,72 Odstop: Mölgg, Goggia, Hector, ... Skupno (27/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.513 2. V. REBENSBURG NEM 714 3. W. HOLDENER ŠVI 702 4. T. WEIRATHER LIE 609 5. P. VLHOVA SLK 594 6. L. GUT ŠVI 592 7. T. WORLEY FRA 587 8. R. MOWINCKEL NOR 579 9. S. GOGGIA ITA 570 10. F. BRIGNONE ITA 567 ... 35. A. DREV SLO 176 39. A. BUCIK SLO 151 42. M. HROVAT SLO 145 43. T. ROBNIK SLO 144 53. M. FERK SLO 96 Veleslalom (7/9): 1. V. REBENSBURG NEM 502 2. T. WORLEY FRA 470 3. M. SHIFFRIN ZDA 421 4. F. BRIGNONE ITA 274 5. R. MOWINCKEL NOR 271 6. S. BRUNNER AVT 249 7. M. MÖLGG ITA 216 8. W. HOLDENER ŠVI 185 9. A. DREV SLO 176 10. S. HECTOR ŠVE 152 ... 12. M. HROVAT SLO 145 13. T. ROBNIK SLO 144 40. A. BUCIK SLO 10

S. J.