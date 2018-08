Video: Mohorič dobil Dirko po Nemčiji in odpel Zdravljico!

Nov uspeh 23-letnega kolesarja

26. avgust 2018 ob 17:05

Stuttgart - MMC RTV SLO

Po Dirki po Beneluksu oziroma BinckBank Touru je slovenski kolesar Matej Mohorič zmagal še v skupnem seštevku Dirke po Nemčiji!

Slovenski as je imel pred zadnjo etapo, ki jo je sicer dobil domačin Nils Politt, šest sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Prednost je kljub nekaj težavam uspešno zadržal, ciljni šprint v Stuttgartu je sklenil v času zmagovalca na drugem mestu. Tretji je bil Italijan Damiano Caruso.

Mohorič, zmagovalec 33. Dirke po Nemčiji, je imel v skupnem seštevku pred drugouvrščenim Polittom šest sekund prednosti, še enkrat več sekund naskoka je imel pred Nemcem Maximilianom Schachmannom.

Mohorič zapel Zdravljico!

Novopečeni zmagovalec Dirke po Nemčiji je v ciljni areni v Stuttgartu na odru za zmagovalce odpel Zdravljico. Zakaj? Ker organizatorji slovenske himne niso imeli pripravljene, kolesar iz Kranja pa je bil prepričan,d a himna v njegovo čast ne sme manjkati.

Na koncu dovolj moči za ciljni šprint

Peloton je približno 17 kilometrov pred ciljem ujel ubežnika, Belorusa Vasilija Kirjenka in Francoza Remija Cavagnaja. Z napadom sta poskusila tudi Nemec Jasha Sütterling in Belgijec Jan Bakelants, a brez uspeha. Mohoriču v zaključku etape sicer ni kazalo dobro, približno šest kilometrov pred ciljem je za ubežniško skupino, v kateri so bili tudi Schachmann, Nizozemec Tom Dumoulin in Francozi Romain Bardet, Warren Barguil ter Alexis Vuillermoz, zaostajal za 16 sekund, a je zbral dovolj moči, da je njihov napad na spustu s Herdwega nevtraliziral, ujel je kolesarje pred seboj in ciljni šprint končal le za Polittom. Zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, Britanec Geraint Thomas, je Dirko po Nemčiji sklenil na 45. mestu, skoraj pet minut za Mohoričem. Dumoulin, drugi v skupnem seštevku letošnje francoske pentlje, je za Slovencem zaostal za 16 sekund.

Mohorič: Zelo sem vesel!

Mohorič je bil po drugem mestu na zadnji etapi in skupni zmagi na Dirki po Nemčiji izjemno vesel. "Ključ do uspeha je bilo moštveno delo, uspelo nam je nadzirati potek etape. Loviti smo morali ubežniško skupino, v katerih sta bila dva zelo dobra kronometrista. Že od samega začetka smo morali poganjati na vso moč," je v Stuttgartu dejal presrečni Mohorič in dodal: "Heinrich Haussler (moštveni kolega pri Bahrain-Meridi, op. a.) je z mano ostal do prelazov. Na zadnjem vzponu sem nekoliko zaostal, a uspelo mi je ujeti ubežnike in etapo končati na drugem mestu. Zelo sem vesel!"

Slovenec nasledil Gerdemanna

Izjemni slovenski kolesar je tako nasledil zadnjega zmagovalca Dirke po Nemčiji leta 2008, Nemca Linusa Gerdemanna. Dirko po Nemčiji so prvič izvedli leta 1911, nazadnje leta 2008, nato pa so jo zaradi številnih dopinških afer ukinili za deset let.

Ob rdeči pobral še zeleno in belo majico

Ob rdeči majici za zmago v končnem vrstnem redu dirke pa je Mohorič osvojil še dve majici: zeleno majico za najboljšega šprinterja in belo majico za najboljšega mladega kolesarja na dirki. Edini seštevek, ki ga ni dobil, je bil seštevek za najboljšega hribolazca. Ta naziv je v Stuttgartu pripadel Američanu Robinu Carpenterju, Mohorič je bil v seštevku sedmi.

Dirka po Nemčiji, 4. etapa

Lorsch-Stuttgart, 207 km: 1. N. POLITT NEM 4:49:20 2. M. MOHORIČ SLO vsi 3. D. CARUSO ITA 4. N. VAN DER LIJKE NIZ 5. R. JANSE RENSBURG JAR isti ... 10. M. SCHACHMANN NEM čas ... Končni vrstni red: 1. M. MOHORIČ SLO 17:27:10 2. N. POLITT NEM +0:06 3. M. SCHACHMANN NEM 0:12 4. T. DUMOULIN NIZ 0:16 5. D. CARUSO ITA 0:26 ...

Mitja Lisjak