Video: Najboljši Vujovićev sodelavec, ki bo rokometaše pripravil "do popolnosti"

24. december 2016 ob 11:44

Zreče - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slovenski rokometaši zagreto vadijo za svetovno rokometno prvenstvo, da bi bili kar najbolje fizično pripravljeni, pa skrbi kondicijski trener Primož Pori.

Za igralci je dolga klubska in reprezentančna sezona, telesa potrebujejo dobro regeneracijo. V reprezentanci je za to odgovoren Primož Pori.

Korošec pri selektorju Veselinu Vujoviću uživa polno zaupanje. "Imam najboljšega sodelavca na svetu, to je Primož Pori. Prepričan sem, da ve, kaj moramo storiti v teh dneh. Ta del priprav je njegov. Sprejemam vse predloge, zato imamo sodelavce. Iz igralskih in trenerskih izkušenj vem, da so igralci precej utrujeni in da se morajo spočiti."

Desno krilo Gašper Marguč je povedal, da je Primož Pori pravi strokovnjak za to področje. Tudi igralci radi sledijo Porijevim navodilom, saj se zavedajo, da bo nadaljevanje priprav tako nekoliko lažje. In kako se bo strokovnjak za fiizčno pripravo lotil dela? Tudi zbiranje informacij o stanju reprezentantov je zelo pomembno. "Vemo, da je bila sezona zelo dolga, že v prvem delu je bilo ogromno tekem, nekateri igralci praktično niso imeli odmora od olimpijskih iger," je povedal Pori.

Dodal je: "Moramo biti zelo previdni, moramo se pametno lotiti zadeve. Skozi celo sezono sodelujemo z igralci, imamo dosti informacij o njihovem stanju. Pred samimi pripravami skrbno analiziramo vsakega igralca posebej, z reprezentančim zdravnikom in zdravstvenim timom oblikujemo strategijo."

Po uvodnem delu priprav pride na vrsto piljenje rokometne igre, ki jo bo Slovenija do prvenstva preizkusila na prijateljskih tekmah s Savdsko Arabijo in Francijo.

