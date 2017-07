Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potem ko Barceloni v četrtfinalu letošnje Lige prvakov v 180 minutah ni uspelo najti poti do Juventusove mreže, je Neymar na prijateljski tekmi v New Jerseyju že v prvem polčasu dvakrat premagal Buffona. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Neymar preigral celotno Juventusovo obrambo

Razigrani Brazilec dvakrat matiral Buffona

23. julij 2017 ob 09:33

New Jersey - MMC RTV SLO

Nogometaš Barcelone Neymar je z izjemno predstavo na prijateljski tekmi proti Juventusu v Pariz poslal novo sporočilo, da za tako izjemnega napadalca niti dobrih 220 milijonov evrov odškodnine ni preveč.

Barcelona je pod vodstvom novega trenerja Ernesta Valverdeja na stadionu MetLife v New Jerseyju pred 80 tisoč gledalci Juventus premagala z 2:1 in dobila nekaj malega zadoščenja za poraz v četrtfinalu letošnje Lige prvakov.

Neymar (igral je v prvem polčasu) je prvi zadetek dosegel v 15. minuti, ko je učinkovito zaključil dvojno podajo s Pacom Alcacerjem. Deset minut pozneje je sledila mojstrovina, saj je v kazenskem prostoru preigral celotno Juventusovo obrambno vrsto in na koncu še Buffona.

Brazilec naj bi bil na pragu prestopa v Paris SG, ki je pripravljen zanj plačati dobrih 220 milijonov evrov, kar bi bil z naskokom najdražji nakup v zgodovini nogometa.

V drugem polčasu, ko je Allegri na igrišče poslal nekaj svojih udarnih mož (tudi Higuaina in Dybalo), je bil Juventus nevarnejši. Po dobri uri igre je izjemen strel sprožil Paulo Dybala, a je bil Adrian Ortola dobro postavljen, v naslednji akciji, ko je Giorgio Chiellini lepo meril z glavo, pa je bil Ortola nemočen.

Prijateljska tekma, New York:

JUVENTUS - BARCELONA 1:2

Chiellini 62.; Neymar 15., 26.

Juventus: Buffon (46./Szczesny); Lichtsteiner (46./De Sciglio), Benatia (70./Mandragora), Barzagli (46./Chiellini), Asamoah (60./Alex Sandro); Khedira (46./Rincon), Marchisio (46./Pjanić); Sturaro (60./Cuadrado), Lemina (60./Dybala), Betancur (60./Douglas Costa); Mandžukić (60./Higuain).

Barcelona: Cilessen (46./Ortola); Aleix Vidal (46./Semedo), Pique (46./Marlon Santos), Mascherano (46./Umtiti), Digne (46./Jordi Alba); Rakitić (46./Sergi Roberto), Samper (46./Busquets), Iniesta (46./Alena); Neymar (46./Arda Turan), Alcacer (46./L. Suarez), Messi (46./ D. Suarez).

ZDA v finalu zlatega pokala

ZDA so se po zmagi nad Kostariko z 2:0 (0:0) uvrstile v finale zlatega pokala. V Dallasu sta bila strelca Jozy Altidore v 72. in Clint Dempsey v 82. minuti. Finale bo v sredo, tekmec Američanov pa bodo zmagovalci druge polfinalne tekme med Mehičani in Jamajčani.

T. O.