Leon Benko je načel mrežo Rudarja, potem ko je z glavo žogo od leve vratarjeve vratnice poslal v gol. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Issah Abass, ki je igral do 69. minute, je bil nevaren predvsem v zaključku prvega polčasa. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Trener Igor Bišćan je Olimpijo popeljal do devete zaporedne domače zmage v vseh tekmovanjih. Ljubljančani v Stožicah zmage nazadnje niso slavili 27. avgusta lani, ko se je večni derbi z Mariborom končal brez zadetkov (0:0). Foto: www.alesfevzer.com Jucie Lupeta je dosegel odločilni zadetek na celjskem stadionu. Foto: www.alesfevzer.com

Video: Olimpija s peto zaporedno zmago beži že na +7

Celjani v drugem polčasu strli odpor Triglava

14. marec 2018 ob 14:00,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 20:07

Ljubljana,Celje - MMC RTV SLO

Olimpija je v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije s 4:0 premagala velenjski Rudar in na vrhu prvenstvene lestvice še povečala prednost pred drugouvrščenim Mariborom.

Nogometaši Olimpije so izkoristili spodrsljaj Maribora v torek, ko so vijoličasti v Ljudskem vrtu klonili pred Domžalami z 2:1, in večnemu tekmecu na vrhu lestvice pobegnili na sedem točk razlike (Maribor ima odigrano tekmo manj).

Gostitelji so bili v Stožicah v prvem polčasu boljši nasprotnik, povedli so po pol ure igre, ko je po predložku Dina Štigleca z glavo zadel Leon Benko.

Ljubljančani so še naprej oblegali vrata Velenjčanov, v 43. minuti se je nova lepa priložnost ponudila Mitchu Apauu, a je Nizozemec z glavo meril za las mimo leve vratarjeve vratnice.

Alves z bele točke podvojil vodstvo

Zeleno-beli so vodstvo podvojili v četrti minuti nadaljevanja. Ilja Antonov je v kazenskem prostoru na nedovoljen način zaustavil prodor Stefana Savića, glavni sodnik Roberto Ponis je nemudoma pokazal na belo točko, s katere je bil uspešen Ricardo Alves. Portugalec je meril po sredini, vratar Marko Pridigar se je žoge sicer dotaknil, a je bil strel premočan za uspešno obrambo.

Med strelci tudi Miškić in Vombergar

Rudar je prvič resneje zapretil v 55. minuti, ko iz neposredne bližine zapretil rezervist Milan Tučić, a je Olimpijin vratar Aljaž Ivačič njegov strel s treh metrov ubranil. Po dobri uri igre je Benka na zelenici zamenjal Andres Vombergar in že po nekaj minutah zadel vratnico. V 74. minuti si je nato Rudarjev branilec Ivan Vasiljević prislužil rdeči karton, minuto zatem je s prostega strela za 3:0 zadel Danijel Miškić. Končni izid je v prvi minuti Ponosivega dodatka postavil Vombergar, ki je iz bližine žogo pospravil v mrežo po odbitem strelu.

'Petarda' v mreži Triglava

Zmage so se v 23. krogu veselili tudi Celjani, na svojem terenu so s 5:2 premagali kranjski Triglav. Celjani so po podaji Janeza Piška povedli v 17. minuti prek Nina Pungerška, a je že hip zatem izid izenačil Matej Poplatnik. Kranjčanom je po dobre pol ure igre uspel preobrat, znova je vratarja Metoda Jurharja premagal Poplatnik. Še pred odmorom je za novo izenačenje nato s strelom z glavo poskrbel Tilen Pečnik. V nadaljevanju je bila tekma zelo napeta, obe ekipi sta si priigrali kopico priložnosti, v 73. minuti pa je mrežo vendarle uspelo zatresti Joaquimu Lupeti. Z desne strani je na prvo vratnico predložek poslal Rudi Požeg Vancaš, Lupeta pa je žogi rahlo spremenil smer in jo poslal v malo mrežico za 3:2. Zgolj tri minute pozneje je vodstvo povišal Elvedin Džinić.

Po predložku z desne je z glavo matiral vratarja Elvisa Džafića. Končni izid 5:2 je iz protinapada postavil Fedor Predragović, ki se je iz oči v oči znašel z Džafićem in ga ukanil s strelom v levo smer.

Prva liga TS, 23. krog, sredini tekmi

OLIMPIJA - RUDAR 4:0 (1:0)

1.000; Benko 30., Alves 49./11-m, Miškić 75., Vombergar 91.

RK: Vasiljević 74./Rudar

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Miškić, Tomić, Savić, Alves (78./Kronaveter), Issah (69./Davidson), Benko (62./Vombergar).

Rudar: Pridigar, Vasiljević, Pušaver, Pišek, Tomašević, Antonov (73./Čoralić), Šehić, Bolha (53./Tučić), Črnčič, Šimunac (52./Radić), Djair.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

CELJE - TRIGLAV 5:2 (2:2)

270; Pungaršek 17., Pečnik 45., Lupeta 73., Džinić 76., Predragović 93.; Poplatnik 18., 32.

Celje: Jurhar, Andrejašič (79./Žinko), Džinić, Stojinović, Pečnik, Cvek, Pišek, Lupeta, Pungaršek (69./Lotrič), Požeg Vancaš, Vizinger (81./Predragović).

Triglav: Džafić, Mlakar, Elsner (83./Suljević), Zec, Bukara, Robnik (53./Žurga), Udovič, Vokić (61./Pušnik), Krcić, Majcen, Poplatnik.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Četrtek ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ



Torkovi tekmi:

MARIBOR - DOMŽALE 1:2 (0:1)

2.000; Vršič 89.; Širok 10., Bizjak 49.



KRŠKO - ANKARAN HRVATINI 1:1 (1:0)

250; Vekić 20.; Suljić 75./11-m

Lestvica: OLIMPIJA 23 17 4 2 43:10 55 MARIBOR 22 14 6 2 38:15 48 DOMŽALE 21 12 4 5 42:17 40 RUDAR 21 10 3 8 28:23 33 CELJE 22 9 6 7 32:29 33 GORICA 21 7 2 12 21:32 23 KRŠKO 20 5 5 10 25:38 20 ALUMINIJ 21 4 6 11 22:35 18 TRIGLAV 21 3 5 13 18:40 14 ANKARAN HRVATINI 22 2 7 13 19:49 13

Mitja Lisjak