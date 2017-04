Video: Olimpija v Krškem le dočakala prvo zmago pomladi

Abass edini strelec na stadionu Matije Gubca

23. april 2017

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 19:03

Krško

Nogometaši Olimpije so prvič v spomladanskem delu letošnje Prve lige Telekom Slovenije okusili slast zmage. Z 1:0 so slavili v Krškem, tekmo je odločil Issah Abass.

Ljubljančani, ki so v prejšnjem krogu v Stožicah zgolj remizirali z Radomljani (1:1), so tokrat le okusili slast zmage. Mož odločitve v Krškem je bil Abass, ki je v 14. minuti zaključil lepo akcijo svoje ekipe.

Pravzaprav je šlo za protinapad, ki ga je začel Kenan Bajrić, nadaljeval Leon Benko, ključno podajo za zadetek pa je z desne strani prispeval Marko Vukčević. Ganski napadalec je podstavil nogo in žogo hladnokrvno pospravil za hrbet nemočnega Marka Zalokarja.

Ljubljančani so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, pripravili so si več lepših priložnosti, čeprav je domači kolektiv v 21. minuti srečanja stresel prečko vrat ljubljanskega čuvaja mreže Roka Vodiška.

Dangubić večkrat nevarno zapretil Olimpiji

Olimpija si je prizadevala podvojiti vodstvo, po slabi uri igre je nevarno zapretil Benko, potem ko je po lobu žoga za kakšen meter zletela mimo leve Zalokarjeve vratnice. Nato so aktualni državni prvaki nekoliko popustili, v središču pozornosti pa se je znašel Filip Dangubić, ki je bil ves čas trn v peti gostujoče obrambe. Najprej je v 67. nevarno sprožil z razdalje in za malo zgrešil Olimpijina vrata, šest minut pozneje je najboljši strelec Krčanov ogrel še Vodiškove dlani. Krčani so v zaključku tekme še zadnjič pritisnili na gostujočo obrambo in želeli doseči izenačujoči zadetek, vendar so Ljubljančani zdržali in dosegli prvo prvenstveno zmago po več kot štirih mesecih.

Z zmago in prvimi tremi točkami pomladi se je Olimpija vrnila na drugo mesto, pred tretjeuvrščenimi Domžalami ima zdaj po 30 odigranih krogih točko naskoka.

Prva liga TS, 30. krog, nedeljska tekma:

KRŠKO - OLIMPIJA 0:1 (0:1)

1.500; Abass 14.

Krško: Zalokar, Pušaver, Dušak, Gorenc, Šturm, Kovačič (46./Nakić), Sadiković, Mensah (74./Haljeta), Dangubić, Gatarić (90./Kosić), Škrbić.

Olimpija: Vodišek, Baskera (60./Klinar), Mitrović, Zarifović, Štiglec, Vukčević (61./Wobay (80./Cretu)), Bajrić, Kapun, Kirm, Abass, Benko.

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)

Sobotne tekme:

MARIBOR - DOMŽALE 1:0 (1:0)

5.000; Tavares 1. (8. sekunda)

KOPER - RUDAR 1:0 (0:0)

400; Park 63.



CELJE - ALUMINIJ 1:0 (1:0)

500; Lupeta 18.

Petkova tekma:

KALCER RADOMLJE - GORICA 1:2 (1:0)

300; Šipek 23.; Gregorič 58., Burgić 67.

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 OLIMPIJA 30 15 7 8 42:28 52 DOMŽALE 30 15 6 9 57:34 51 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 30 9 8 13 41:43 35 KRŠKO 30 6 12 12 33:46 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

Mitja Lisjak