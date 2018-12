Video: Ostri odzivi na vprašanje nogometašici: "Znaš twerkati?"

Ada Hegerberg je dejala, da vprašanja ni dojela kot spolno nadlegovanje

4. december 2018 ob 08:16

Pariz - MMC RTV SLO

Norveška nogometašica Ada Hegerberg je le nekaj trenutkov za tem, ko je postala prva nogometašica z nagrado zlata žoga, dobila vprašanje, ali zna twerkati. Dogodek je sprožil hude kritike.

Voditelj ponedeljkove podelitve v Parizu je bil znani didžej Martin Solveig, v glavni vlogi večera pa je bil dobitnik zlate žoge v moški konkurenci, Hrvat Luka Modrić. A najbolj je odmeval neroden trenutek, ko je na oder po svojo nagrado prišla Hegerbergova, sicer igralka Lyona in norveške reprezentance. Ob prihodu na oder jo je voditelj vprašal, ali si želi zaplesati od veselja in ali zna twerkati. (Twerkanje so spolno izzivalni plesni gibi, ki jih je na glasbenih odrih pred leti popularizirala ameriška pevka Miley Cyrus, op. a.).

23-letna Norvežanka je sramežljivo odgovorila "ne" in videti je bilo, da želi zapustiti oder. Le nekaj trenutkov prej je najboljša nogometašica spregovorila o tem, kako želi navdihovati dekleta, da počnejo, kar jim je všeč, in da verjamejo vase.

"Mbappéja in Modrića bi verjetno vprašali kaj nogometnega"

Dogodek je na družbenih omrežjih sprožil veliko kritik, med drugimi se je odzval tudi škotski tenisač Andy Murray, ki je na Instagramu zapisal: "Še en primer neumnega seksizma, ki v športu še obstaja. Le kaj bi vprašal Mbappéja in Modrića? Predstavljam si, da kaj v povezavi z nogometom. Imam sporočilo za tiste, ki menijo, da je bil odziv pretiran in da je šlo le za šalo: Ni šlo. Vse življenje sem že v športu in stopnja seksizma v njem je neverjetna."

Solveig se je opravičil

Odzvala sta se tudi "akterja" zgodbe. Francoski didžej Martin Solveig se je na Twitterju opravičil Hegerbergovi in zapisal: "Opravičujem se vsem, ki bi lahko bili užaljeni. Šlo je le za šalo, a verjetno je bila slaba. Opravičujem se." V videosporočilu pa je še dejal: "Precej presenečen sem, ko berem vse zapise na spletu. Seveda nisem želel nikogar užaliti. Za vse je kriva moja nepopolna angleščina in moja raven angleške kulture. Nisem si predstavljal, da bi moje besede lahko bile tako napačne, še posebej, če veste, da sva na koncu z Ado zaplesala na Franka Sinatro." Nato je objavil še fotografijo, na kateri sta si z nogometašico segla v roke.

Ada pa je v pogovoru za BBC po podelitvi dejala: "Po koncu prenosa je prišel Solveig k meni in žal mu je bilo, da se je tako razpletlo. Tudi sama njegovega vprašanja nisem dojela kot spolno nadlegovanje, ampak kot šalo. Tako vesela sem, da sem osvojila zlato žogo in komaj čakam, da nazdravim s penino."

