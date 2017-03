Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 22 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Goran Dragić je v treh četrtinah dosegel 33 točk, potem pa vodil svoje moštvo do pete zmage na zadnjih šestih tekmah. Foto: Reuters

Video: Ovacije Dragiću - v dvorani odmevalo "MVP, MVP"

Miami se je na osmem mestu izenačil z Detroitom

16. marec 2017 ob 08:04

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić se je vrni na parket in s podplutbo okoli desnega očesa prikazal eno najboljših predstav letos. V zmagi Miamija nad New Orleansom je vknjižil 33 točk, eno manj od rekorda sezone.

Dragić, ki je zaradi zaprtega desnega očesa izpustil eno tekmo, je zadel prvi met na tekmi (trojko) in bil že v prvi četrtini dvomesten z 12 točkami. Do polčasa se je njegov izkupiček ob metu 6/8 povzpel na 17. A najboljše je šele sledilo. Samo v tretji četrtini je Pelikanom nasul 16 točk.

Ko je stopil na črto prostih metov, je slovenski organizator igre dobil nagrado, ki vsakemu športniku pomeni največ. "MVP, MVP," je začela skandirati dvorana Goranu, ki je vlekel voz Miamija k 14. zmagi na zadnjih 15 domačih tekmah. "Pogledoval sem okoli sebe, da vidim, ali je D-Wade (Dwyane Wade) tukaj," je s humorjem po tekmi vzklike o najkoristnejšem košarkarju komentiral Dragić.

Hassan Whiteside, ki je 20 točkam dodal 17 skokov, je bil navdušen: "Vzklikal sem MVP z navijači. Vesel sem, da se je Dragon vrnil." In dodal: "Imam občutek, da je eden izmed najbolj podcenjenih branilcev v ligi." Dion Waiters prav tako ni mogel mimo Dragića: "Zaslužil si je ovacije. Bil je izjemen."

Tudi tokrat ni šlo brez krvi

"Hotel sem biti na parketu in priti do te zmage. Imel sem čiste mete, soigralci so naredili svoje delo s podajami," je bil skromen Dragić, ki je iz igre metal 11/18. Dodal je še pet skokov in dve podaji. Tudi tokrat pa Gogi ni ostal nedotaknjen. V zadnji četrtini je prejel udarec na usta in pljunil nekaj krvi. "Še sodnik je rekel, 'videl sem', pa sem mu odvrnil, zakaj pa nisi piskal?" je dejal Dragić

Wayne Ellington je zadel 5 trojk, toliko kot Dragić, in s klopi prispeval 19 točk v 22 minutah. Odličen je bil tudi drugi rezervist James Johnson, ki je dosegel 10 točk, 4 skoke in 4 podaje v 25 minutah. Prav z zaporednima trojkama Ellingtona in Johnsona je Miami sredi zadnje četrtine odgovoril New Orleansu, ki je z delnim izidom 8:0 prišel v vodstvo.

Vročica ujela Detroit na osmem mestu

Miami se je na osmem mestu Vzhoda izenačil z Detroitom, ki je doma izgubil proti Utahu (97:83). Pistonsi imajo prednost v medsebojnih obračunih. Vročici je šel prav tako na roko poraz Chicaga, ne pa tudi uspeh Milwaukeeja, ki je presenetil LA Clipperse (97:96). Drugo od petih domačih tekem zapored bo Miami odigral v noči na petek proti Minnesoti.

MIAMI - NEW ORLEANS 120:112

Dragić 33 (met 11/18), 5 skokov, 2 podaji v 32 minutah, Whiteside 20 in 17 skokov, Ellington 19; Davis 27, Cousins 19, Moore 18.

DETROIT - UTAH 83:97

Smith 16, Baynes 12, Udrih ni igral; Hayward 25, Hill 17.

WASHINGTON - DALLAS 107:112

Wall 26, 11 podaj, Beal 24, Bogdanović 19; Barnes 22, Nowitzki 20, Curry 19.

INDIANA - CHARLOTTE 98:77

George 39, Ellis 16; Kaminsky 20, Belinelli 11.

BOSTON - MINNESOTA 117:104

Thomas 27, Horford 20; Rubio 23, Wiggins 21.

CHICAGO - MEMPHIS 91:98

Rondo 17, Butler 14; Gasol in Conley po 27.

HOUSTON - LA LAKERS 139:100

Williams 30, Ariza 20, Harden 18, 13

podaj, 12 skokov; Randle 32, Ingram 18.

SAN ANTONIO - PORTLAND 106:110

Leonard 34, Aldridge 19; Lillard 36,

McCollum 26.

PHOENIX - SACRAMENTO 101:107

Warren 24, Booker 19; Labissiere 32, Afflalo 14.

LA CLIPPERS - MILWAUKEE 96:97

Jordan 22 in 17 skokov, Griffin 18; Antetokounmpo in Middleton po 16.

Tekme 16. marca:

CLEVELAND - UTAH

TORONTO - OKLAHOMA

NEW YORK - BROOKLYN

ATLANTA - MEMPHIS

DENVER - LA CLIPPERS

GOLDEN STATE - ORLANDO

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 66 44 22 66,7 BOSTON CELTICS 68 43 25 63,2 WASHINGTON WIZARDS 67 41 26 61,2 TORONTO RAPTORS 67 39 28 58,2 ATLANTA HAWKS 67 37 30 55,2 INDIANA PACERS 68 35 33 51,5 MILWAUKEE BUCKS 67 33 34 49,3 DETROIT PISTONS 68 33 35 48,5 ------------------------------------- MIAMI HEAT 68 33 35 48,5 CHICAGO BULLS 68 32 36 47,1 CHARLOTTE HORNETS 68 29 39 42,5 NEW YORK KNICKS 68 27 41 39,7 PHILADELPHIA 76ERS 67 24 43 35,8 ORLANDO MAGIC 68 24 44 35,3 BROOKLYN NETS 66 12 54 18,2 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 67 53 14 79,1 SAN ANTONIO SPURS * 67 52 15 77,6 HOUSTON ROCKETS * 68 47 21 69,1 UTAH JAZZ 68 43 25 63,2 LOS ANGELES CLIPPERS 68 40 28 58,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 67 38 29 56,7 MEMPHIS GRIZZLIES 68 38 30 55,9 DENVER NUGGETS 67 32 35 47,8 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 67 30 37 44,8 DALLAS MAVERICKS 67 29 38 43,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 28 39 41,8 SACRAMENTO KINGS 68 27 41 39,7 NEW ORLEANS PELICANS 68 27 41 39,7 PHOENIX SUNS 68 22 46 32,4 LOS ANGELES LAKERS 68 20 48 29,4 * - v končnici

R. K.