Video: Padli prvaki - Durantu se je zatresla roka, Dončiću ne

60 točk Kembe Walkerja premalo za zmago Charlotta

18. november 2018 ob 07:40

Dallas - MMC RTV SLO

24 točk in 9 skokov, predvsem pa mirnost v odločilnih trenutkih – Luka Dončić je v Ligi NBA spet blestel, Dallas pa je s 112:109 premagal oslabljene branilce naslova Golden State.

Dončić, ki je imel tudi štiri podaje, je malo pred začetkom zadnje minute Dallas popeljal v vodstvo 109:108, sedem sekund pred koncem pa po ujeti žogi v obrambi (in prekrškom nad njim) zadel oba prosta meta. S tem so bili prvi favoriti lige na kolenih. Dallas je dobil peto od zadnjih šestih tekem, prekinil je tudi niz desetih porazov v obračunih proti Golden Statu.

Durant v zadnji četrtini zatajil

Golden State, ki je izgubil tretjič v zadnjih štirih tekmah, skrb pa vzbujajo tudi nesoglasja med igralci, je bil brez Stephena Curryja in Draymonda Greena, njun učinek je poskušal nadomestiti Kevin Durant, ki je sicer dosegel 32 točk, vendar le tri v zadnji četrtini, ko je zadel zgolj enega od sedmih metov iz igre. Klay Thompson je dodal 22 točk. Durant je v zadnji minuti zgrešil dva meta, Thompson pa enega.

Deset točk v manj kot petih minutah

Luka Dončić je tekmo začel izjemno motivirano, do Dallasovega vodstva 14:10 (v 5. minuti) je bil že dvoštevilčen, do polčasa pa je dosegel 14 točk. V tretji četrtini (4 točke) ni bil tako opazen, nato pa so prišli odločilni trenutki. Ko so se prekaljenim igralcem tresle roke, je Dončić odigral v slogu prekaljenega mojstra. Akcija 70 sekund pred koncem in njegov koš v raketi sta bila za učbenike, z dvema skokoma in zadetima prostima metoma je bil ključen igralec tudi v finišu.

Prakso iz Reala prenesel v NBA

"To sem delal tudi, ko sem igral pri Realu. Rad mečem v zadnji minuti, to mi ne predstavlja težav. Toda seveda je zdaj drugače. To je NBA, najmočnejša liga na svetu," je povedal 19-letni Dončić, ki mu nihče ne zameri, da je zgrešil šest trojk zapored. Njegovo povprečje v letošnji sezoni je 19,1 točke na tekmo. Za kako veliko zmago gre, kaže tudi podatek, da je Dallas prekinil niz desetih porazov v obračunih proti Golden Statu. Točko manj od Dončića je zbral Harrison Barnes.

Walkerjevih 60 točk premalo

Strelski dosežek večera je uspel košarkarju Charlotta Kembi Walkerju. Njegovih 60 točk (met iz igre 21/34) proti Philadelphii je absolutni rekord sezone, a tudi to ni bilo dovolj in Philadelphia je zmagala s 119:122. Jimmy Butler je odločil s trojko z desne strani tri desetinke pred koncem podaljška. Indiana je s 97:89 ugnala Atlanto, vendar izgubila Victorja Oladipa, ki je moral zaradi poškodbe kolena po manj kot petih minutah z igrišča.

Liga NBA, tekme 17. novembra:

DALLAS - GOLDEN STATE 112:109

Dončić 24 (9/20 iz igre, 2/8 za tri), 9 skokov in 4 podaje v 36 minutah, Barnes 23, Smith Jr. 14, Finney Smith, Barea in Jordan 13 (10 skokov) po 13, Powell 7, Harris 5; Durant 32, Thompson 22, Cook 15, Lee 13, Livingston 12, Iguodala 8, Jerebko 5 in 10 skokov,

Jones 2.

CHARLOTTE - PHILADELHIA 119:122 (po podaljšku)

Walker 60 (21/34 iz igre, 6/14 za tri, prosti meti 12/12) v 45 minutah, Lamb 20; Embiid 33 in 11 skokov, Simmons 23, 11 skokov in 9 podaj, Redick 23.

BROOKLYN - LA CLIPPERS 119:127

Allen 24 in 11 skokov, Russell 23 (5/7 za tri) in 10 podaj, Harris 19, Crabbe 15; Gallinari 28 (5/7 za tri), Harris 27, Harrell in Williams po 16.

INDIANA - ATLANTA 97:89

Bogdanović 22, Collison in Holiday po 12; Lin 16, Bazemore 13.



PHOENIX - OKLAHOMA CITY 100:110

Warren 23, Ayton 19 in 9 skokov, Booker 18 in 11 podaj; George 33 in 11 skokov, Adams 26 in 10 skokov, Schröder 15.

ORLANDO - LA LAKERS 130:117

Vučević 36 (15/23 iz igre) in 13 skokov, Augustin 23 (3/3 za tri), Fournier 15; James 22, Stephenson 19, Ingram 17.

NEW ORLEANS - DENVER 125:115

Davis 40, 8 skokov in 8 podaj, Randle 21 in 10 skokov, Mirotić 20 in 10 skokov; Jokić 25, 10 skokov in 8 podaj, Harris 24 (6/9 za tri), Hernangomez 20 in 11 skokov.



BOSTON - UTAH 86:98

Irving 20, Tatum 10; Mitchell 28, Rubio 20, Gobert 12 in 9 skokov.



CHICAGO - TORONTO 83:122

Blakeney 13; VanVleet 18, Green 17 (7/7 za dve, 3/3 za tri), Ibaka 16.



HOUSTON - SACRAMENTO 132:112

Harden 34, Paul 24 (6/8 za tri), Capela 23 in 16 skokov; Hield 23, Fox 19.

Tekme 18. novembra:

MINNESOTA - MEMPHIS

MIAMI - LA LAKERS

ORLANDO - NEW YORK

WASHINGTON - PORTLAND

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 17 13 4 76,5 MILWAUKEE BUCKS 15 11 4 73,3 INDIANA PACERS 16 10 6 62,5 PHILADELPHIA 76ERS 18 11 7 61,1 BOSTON CELTICS 16 9 7 56,2 DETROIT PISTONS 13 7 6 53,8 ORLANDO MAGIC 16 8 8 50,0 CHARLOTTE HORNETS 15 7 8 46,7 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 17 7 10 41,2 MIAMI HEAT 15 6 9 40,0 WASHINGTON WIZARDS 15 5 10 33,3 NEW YORK KNICKS 16 4 12 25,0 CHICAGO BULLS 17 4 13 23,5 ATLANTA HAWKS 16 3 13 18,8 CLEVELAND CAVALIERS 14 2 12 14,3 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 17 12 5 70,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 15 10 5 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 15 10 5 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS 15 10 5 66,7 MEMPHIS GRIZZLIES 14 9 5 64,3 DENVER NUGGETS 16 10 6 62,5 NEW ORLEANS PELICANS 16 9 7 56,2 HOUSTON ROCKETS 15 8 7 53,3 --------------------------------------- LOS ANGELES LAKERS 15 8 7 53,3 UTAH JAZZ 16 8 8 50,0 SACRAMENTO KINGS 16 8 8 50,0 SAN ANTONIO SPURS 14 7 7 50,0 DALLAS MAVERICKS 15 7 8 46,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 16 7 9 43,8 PHOENIX SUNS 15 3 12 20,0

