Video: Rezervist Bezjak Škotsko zavil v črno

Zadnja tekma Srečka Katanca na klopi Slovenije

8. oktober 2017 ob 09:40,

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je z remijem sklenila kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji. V zadnjem krogu skupine F se je v Stožicah tekma proti Škotski končala z 2:2.

Slovenski nogometaši so se v prvem polčasu sicer znašli v zaostanku, a so nato po zaslugi rezervista Romana Bezjaka, ki je v igro vstopil na začetku drugega polčasa, poskrbeli za preobrat. Dolgo je kazalo, da bo zmaga ostala doma, vendar je v izdihljajih srečanja izenačil rezervist Robert Snodgrass.

Tekma se je končala z delitvijo točk, s tem pa so Slovenci naredili veliko uslugo Slovakom, ki so se prav namesto Škotov uvrstili na drugo mesto.

Prvo mesto v skupini je pripadlo Angležem, ki na desetih tekmah niso okusili grenkobe poraza in so se pričakovano neposredno uvrstili na mundial. Slovaki so po zmagi nad Malto (3:0) zasedli drugo mesto, Škoti so tretji, Slovenci s 15 točkami četrti.

Griffiths v 32. minuti matiral Oblaka

Tekmo so malenkost bolje začeli Škoti, a so kmalu zatem Slovenci prevzeli pobudo na zelenici in si priigrali nekaj polpriložnosti. Še najbližje zadetku je bil Tim Matavž v 7. minuti, ko se je na robu kazenskega prostora dokopal do žoge in nevarno sprožil proti škotskim vratom, kjer pa je vratar Craig Gordon njegov strel brez večjih težav odbil v kot. V 19. minuti je z glavo po Iličićevem predložku iz kota poskušal še Miha Mevlja, a neuspešno. Varovanci Srečka Katanca so nadzorovali igro na sredini igrišča, nato pa po dobre pol ure nenadoma prejeli zadetek. James McArthur je z glavo izbito žogo poslal nazaj v kazenski prostor, kjer je po levi strani ob Aljažu Struni pritekel Leigh Griffiths in mojstrsko z levico premagal Jana Oblaka. Žogo je z diagonalnim strelom poslal ob levi vratarjevi vratnici v mrežo. 0:1.

Do odmora je igra potekala bolj ali manj le na sredini igrišča, Slovencem ni uspelo prebiti dobro postavljene škotske obrambe, gostje pa so svoje priložnosti iskali v protinapadih, a je ostalo pri izidu 0:1.

Rezervist Bezjak poskrbel za preobrat

Katanec je pred začetkom drugega polčasa opravil dve menjavi. Jana Repasa je zamenjal Roman Bezjak, Struno pa Nejc Skubic. Gostitelji so drugi polčas začeli odlično, hitro so pritisnili na škotska vrata in v 52. minuti izid tudi izenačili. S prostega strela je Josip Iličić na drugo vratnico poslal natančen predložek, Bezjak pa je ob precej statični škotski obrambi - malce je zamudil kapetan Darren Fletcher - z glavo zadel za 1:1. Že nekaj trenutkov pozneje je po odbiti žogi po Matavževem strelu Bezjak skoraj poskrbel za preobrat, a je Gordonu njegov strel z levo dlanjo uspelo zaustaviti. Škoti so v naslednjih minutah igrali v krču, sprva so se stežka otresli slovenskega naleta, nato so imeli obilo težav pri razvijanju svoje igre in prenosu žoge v napad. V vezni liniji so bili povsem brez idej, v obrambni igri so se začele pojavljati napake. Eno izmed njih so Slovenci izkoristili še drugič, za preobrat je poskrbel - Bezjak.

Škoti po predložku iz kota žoge niso izbili iz kazenskega prostora, Mevlja je hitro podal do Bezjaka, ki je z desetih metrov okroglo usnje potisnil v mrežo.

Snodgrass poskrbel za napeto končnico

Škotski selektor Gordon Strachan je v 79. minuti na zelenico namesto McArthurja poslal Roberta Snodgrassa, ta mu je zaupanje poplačal slabih deset minut pozneje, ko je izid izenačil na 2:2. Bočni napadalec Aston Ville se je v kazenskem prostoru dobro znašel ob Skubicu in z natančnim strelom pod prečko ukanil Oblaka. Da so bile zadnje minute - glavni sodnik Jonas Eriksson je tekmo podaljšal za štiri minute - še bolj napete, je poskrbel Boštjan Cesar. Dolgoletni branilec Slovenije, ki je prvi zbral 100 nastopov za reprezentanco, je bil po izteku rednega dela izključen. Škoti so se trudili doseči zmagoviti zadetek, ki bi jih popeljal v dodatne kvalifikacije SP-ja, a jim je zmanjkalo časa in - sreče.

Kvalifikacije za SP 2018, 10. krog

Skupina F:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA 2:2 (0:1)

Bezjak 52., 72.; Griffiths 32., Snodgrass 88.

RK: Cesar 90./Slovenija

Slovenija: Oblak, Struna ( 46./Skubic), Mevlja, Cesar , Jokić, Repas ( 46./Bezjak ), Kurtić, Rotman , Verbič , Iličić, Matavž ( 89./Vetrih).

Škotska: Gordon, Tierney ( 80./Fletcher), Mulgrew , Berra , Robertson, D. Fletcher, McArthur ( 79./Snodgrass ), Bannan, Phillips, Martin ( 53./Anya), Griffiths .

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska).

SLOVAŠKA - MALTA 3:0 (1:0)

Nemec 33., 62., Duda 69.

LITVA - ANGLIJA 0:1 (0:1)

Kane 27./11-m

Lestvica: ANGLIJA * 10 8 2 0 18:3 26 SLOVAŠKA 10 6 0 4 17:7 18 ŠKOTSKA 10 5 3 2 17:12 18 SLOVENIJA 10 4 3 3 12:7 15 LITVA 10 1 3 6 7:20 6 MALTA 10 0 1 9 3:25 1 * - uvrščena na SP

Mitja Lisjak