Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 24 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je v Zagrebu, kjer je lani odstopila (to je bil tudi njen edini odstop v prejšnji sezoni) dosegla 38. zmago kariere in sedmo letos. Foto: EPA Nisem imela dobrega ritma že iz štarta ven. Proga je bila precej zavita, kar je pomenilo, da nisi smel biti pod kolom, kar meni ni uspelo, tako da se je potem zaostanek samo nabiral. Pogoji so bili glede na samo vreme dokaj solidni, tako da se je vseeno dalo smučati hitro. Ana Bucik Ana Bucik je v finalu izgubila 13 mest. Foto: EPA Tukaj v Zagrebu je vedno fajn, ker navijajo za nas, jih lahko slišiš od starta do cilja. V športu ni meja, tu nas vedno lepo sprejmejo in dobro navijajo. Tu je nekakšna generalka za res domačo tekmo. Letos mi bo še bližje, ker bo v Kranjski Gori in ne v Mariboru. Tam se počutim še bolj doma, tako da komaj čakam tekmo, a potem bo že čas dva dneva nova. Maruša Ferk VIDEO Shiffrinova snežna kralji... VIDEO Zagreb: Zadnje tri finali... VIDEO Zagreb: Finalni nastop An... VIDEO Zagreb: Finalni nastop Ma... Dodaj v

Video: Shiffrinova brez prave tekmice v Zagrebu

V finalu dve Slovenki, najvišje Ferkova na 18. mestu

3. januar 2018 ob 09:52,

zadnji poseg: 3. januar 2018 ob 17:40

Zagreb - MMC RTV SLO

Američanka Mikaela Shiffrin je dobila slalom za svetovni pokal v Zagrebu - zadnjo postajo pred Zlato lisico, ki bo ta konec tedna v Kranjski Gori. V finalu sta nastopili tudi dve Slovenki.

Shiffrinova si je že v prvi vožnji na Sljemenu prismučala skoraj sekundo in pol prednosti pred vsemi. To prednost je v finalu še nadgradila, ciljno črto je prečkala s sekundo in 59 stotinkami naskoka pred drugouvrščeno Švicarko Wendy Holdener, tretja je bila Švedinja Frida Hansdotter, ki je za zmagovalko zaostala že za dobri dve sekundi (+2,11).

Slalomska kraljica je v slalomskem seštevku še povečala prednost, zdaj ima 185 točk naskoka pred drugouvrščeno na lestvici, Slovakinjo Petro Vlhovo, Holdenerjeva za Američanko na tretjem mestu zaostaja že za 235 točk.

V skupnem seštevku ima Shiffrinova že kar 571 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko, Nemko Viktorio Rebensburg.

Bucikovi se finalni nastop ni posrečil

V Zagrebu so nastopile tudi štiri Slovenke, najbolje se je odrezala Maruša Ferk, ki je bila po prvi vožnji 26., v drugi pa je nato pridobila osem mest in osvojila končno 18. mesto. Žal se je finalni nastop ponesrečil Ani Bucik, ki je bila po prvem delu 11., nato pa je v finalu v srednjem delu proge storila napako, po kateri je izgubila veliko hitrosti, s tem pa tudi vse možnosti za uvrstitev med najboljšo deseterico. Na koncu se je morala zadovoljiti s 24. mestom (+4,83). Klara Livk je bila prepočasna za finale (34. mesto), Meta Hrovat pa je odstopila.

V skupnem seštevku za svetovni pokal od Slovenk najvišje kotira Ana Drev, ki je 33., Tina Robnik je 40., Bucikova pa dve mesti nižje. V slalomskem seštevku je Bucikova 17., Ferkova pa zaseda 24. mesto.

Bucik: Nisi smel biti 'pod kolom'

"Nisem imela dobrega ritma že iz štarta ven. Proga je bila precej zavita, kar je pomenilo, da nisi smel biti pod kolom, kar meni ni uspelo, tako da se je potem zaostanek samo nabiral. Pogoji so bili glede na samo vreme dokaj solidni, tako da se je vseeno dalo smučati hitro," je po tekmi povedala Bucikova in dodala še nekaj besed o času za priprave na domačo preizkušnjo: "Kak dan sigurno bo, kaj dosti pa ne, saj se bo treba tudi spočiti, saj so bili ti zadnji dnevi kar naporni. Treba se bo še pogovoriti, kaj bo najbolj pametno narediti in se potem čim bolje pripraviti za Lisico."

Ferk: Lahko se zavihtim na dobra mesta

"Tukaj v Zagrebu je vedno fajn, ker navijajo za nas, jih lahko slišiš od starta do cilja. V športu ni meja, tu nas vedno lepo sprejmejo in dobro navijajo. Tu je nekakšna generalka za res domačo tekmo. Letos mi bo še bližje, ker bo v Kranjski Gori in ne v Mariboru. Tam se počutim še bolj doma, tako da komaj čakam tekmo, a potem bo že čas dva dneva nova. Tekme si sledijo ena za drugo, tako da bo kar naporen tempo. Leta nisem dobro končala, sem ga pa bolje začela. Zdaj bo treba samo še navzgor, ker vem, da sem tega sposobna. Danes sem v drugem teku pridobila tri stotinke, kot vidim po končnih časih. Sigurno se lahko zavihtim na dobra mesta, takrat ko odpeljem dobro, ko vem, da sem lahko hitra," pa je po nastopu dejala Ferkova.

Slalom (Ž), Zagreb

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:53,07 2. W. HOLDENER ŠVI +1,59 3. F. HANSDOTTER ŠVE 2,11 4. P. VLHOVA SLK 2,24 5. B. SCHILD AVT 2,38 6. K. GALLHUBER AVT 2,91 7. E. MIELZYNSKI KAN 2,96 8. K. LIENSBEGER AVT 3,20 9. M. MEILLARD ŠVI 3,33 10. A. SWENN LARSSON ŠVE 3,34 ... 18. M. FERK SLO 4,23 24. A. BUCIK SLO 4,83 ... 34. K. LIVK SLO Odstop: Alphand Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 52,99 2. W. HOLDENER ŠVI +1,41 3. P. VLHOVA SLK 1,61 4. B. SCHILD AVT 1,97 5. F. HANSDOTTER ŠVE 2,04 6. E. ALPHAND ŠVE 2,23 7. M. MEILLARD ŠVI 2,43 8. K. LIENSBEGER AVT 2,54 9. K. GALLHUBER AVT 2,73 10. M. GISIN ŠVI 2,97 11. A. BUCIK SLO 3,16 ... 26. M. FERK SLO 4,26 34. K. LIVK SLO 4,80 Odstop: Hrovat ...

Skupni vrstni red (16/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.081 2. V. REBENSBURG NEM 510 3. P. VLHOVA SLK 475 4. W. HOLDENER ŠVI 450 5. T. WEIRATHER LIE 374 6. F. HANSDOTTER ŠVE 344 7. M. GISIN ŠVI 343 8. T. WORLEY FRA 336 9. R. MOWINCKEL NOR 312 10. S. GOGGIA ITA 284 ... 33. A. DREV SLO 96 40. T. ROBNIK SLO 77 42. A. BUCIK SLO 73 55. M. HROVAT SLO 53 56. M. FERK SLO 51

Slalom (6/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 580 2. P. VLHOVA SLK 395 3. W. HOLDENER ŠVI 345 4. F. HANSDOTTER ŠVE 291 5. B. SCHILD AVT 207 6. M. MEILLARD ŠVI 187 7. D. FEIERABEND ŠVI 156 8. A. SWENN LARSSON ŠVE 131 9. I. CURTONI ITA 129 10. K. GALLHUBER AVT 120 ... 17. A. BUCIK SLO 73 24. M. FERK SLO 49

R. K., M. L.