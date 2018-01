Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 28 glasov Ocenite to novico! 22-letna Mikaela Shiffrin je v Kranjski Gori dosegla 39. zmago za svetovni pokal v karieri. Več zmag imajo le rojakinja Lindsey Vonn (78), Avstrijka Annemarie Moser-Pröll (62), Švicarka Vreni Schneider (55), Avstrijka Renate Götschl (46) ter Švedinja Anja Pärson (42). Foto: www.alesfevzer.com 26-letna Tina Robnik se je s sedmim mestom veselila najboljšega uspeha v karieri. Foto: Reuters Nekaj treme pred prvo vožnjo je bilo, nisem bila čisto ravnodušna, na startu me je malo stiskalo, saj sem hotela narediti dober rezultat pred domačim občinstvom. A za drugi tek sem se sprostila, tako da je bila druga vožnja že res v redu. Še nekaj let pa bo. Meta Hrovat Ana Drev ni bila pretirano zadovoljna s svojim nastopom. Foto: BoBo VIDEO Na nedeljskem slalomu šes... VIDEO Mikaela Shiffrin zmagala... VIDEO V Kranjski Gori zmaga Shi... VIDEO Ilka Štuhec je Zlato lisi... VIDEO Smučarke navdušile sloven... VIDEO VSL: Zadnji 3 nastopi v K... VIDEO VSL: Finalni nastopi Slov... VIDEO VSL: Drev, Robnik in Hrov... Dodaj v

Video: Shiffrinova prva, sedma Robnikova do uspeha kariere

Do točk še Meta Hrovat in Ana Drev

6. januar 2018 ob 08:55,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 15:33

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Veleslalom za 54. Zlato lisico je pripadel Američanki Mikaeli Shiffrin, ki je ohranila prednost iz prve vožnje. Od Slovenk se je najbolje odrezala Tina Robnik, bila je sedma.

Američanka je v izjemni formi, v Kranjski Gori je dosegla še 39. zmago za svetovni pokal v karieri. Edina, ki je za silo ogrozila njeno zmago, je bila Francozinja Tessa Worley, ki pa je na koncu zaostala za 31 stotink sekunde. Tretja je bila Italijanka Sofia Goggia (+0,91).

Shiffrin: Bilo je zabavno

"Čeprav se nisem najbolje počutila in so se v finalu čutile grbine, je bilo zabavno. Skušala sem ujeti pravo ravnotežje med napadalnostjo in pravo mero tveganja. Mislim, da mi je zelo dobro uspelo ujeti prave občutke," je bila navdušena Shiffrinova, ki je po številu zmag v svetovnem pokalu na šestem mestu večne lestvice med alpskimi smučarkami.

Specialistka za veleslalom, Nemka Viktoria Rebensburg, je osvojila šele 11. mesto, za končno zmagovalko je zaostala za slabi dve sekundi (+1,95). Ob tem velja izpostaviti še izjemen finalni nastop zelo obetavne Švedinje Estelle Alphand, ki je v drugi vožnji pridobila kar 19 mest in je bila na koncu uvrščena na rep najboljše deseterice.

Robnikova do izida kariere

V finalu so nastopile tudi tri Slovenke, najbolje se je odrezala Tina Robnik, ki je osvojila sedmo mesto, kar je njen najboljši izid v karieri. V finalu je bila izjemno hitra, ves čas je ohranjala prednost pred tedaj vodilno Goggio, zaostanek se ji je nabral v spodnjem delu (+0,48). Meta Hrovat je zasedla odlično 13. mesto (+1,98), Ana Drev pa je bila 20. (+2,61).

"V prvi vožnji sem bila kar precej nervozna na startu, a med samo vožnjo se mi je uspelo super sprostiti in napadati. Po prvem teku me je pomirilo, ko sem videla, da sem s tako vožnjo pripeljala do sedmega mesta. V drugem teku sem bila nato bolj sproščena in sem dobro izkoristila energijo navijačev, ki so mi dali dodatno moč. Proga je bila v prvem teku lepo postavljena, bil je lep veleslalom, drugi tek pa je bil specifičen, nenavaden, dosti je bilo naravnost, tako da je bilo treba dosti spuščati in iti v tisto cono neugodja, a mislim, da mi je dobro uspelo," je Robnikova dejala po končani preizkušnji.

Bucik, Slokar in Ajlec brez finala

S prvo vožnjo je najbolje opravila Shiffrinova. Američanka je nastop opravila praktično brezhibno, ves čas je bila v prednosti pred takrat vodilno Worleyjevo, ciljno črto je prečkala s prednostjo 86 stotink sekunde. Tretji čas je dosegla Avstrijka Stephanie Brunner (+1,30). S štartno številko 15 se je na progo podala Drevova, ki pa s svojim nastopom ni bila pretirano zadovoljna, za Shiffrinovo je zaostala za dve sekundi in šest desetink, po prvi vožnji je bila 19. Bolje se je odrezala Robnikova, ki je s štartno številko 20 zasedla 7. mesto (+1,68), Hrovatova je bila 22. (+2,85).

Brez finalnega nastopa so ostale tri slovenske smučarke. Ana Bucik je zasedla 37. mesto (+4,28), novinka v svetovnem pokalu Andreja Slokar je dosegla 52. čas (+5,77), Desiree Ajlec je bila 59. (+6,04).

Dragšič zadovoljen, da je proga zdržala

Čeprav je ves čas rosilo in vreme ni bilo najbolj prijazno, je bil vodja tekmovalne proge Mitja Dragšič zadovoljen s tem, kako je proga, ki so jo utrdili tudi s soljo, zdržala do konca in se ni predrla. Pričakuje, da je proga dovolj debela in utrjena, da bo brez težav zdržala tudi slalom.

V nedeljo slalom s šestimi Slovenkami

Zlata lisica se bo sklenila v nedeljo s slalomom s šestimi Slovenkami na startu in prvima slovenskima favoritinjama Bucikovo in Marušo Ferk.

54. Zlata lisica, Kranjska Gora, veleslalom:

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:47,40 2. T. WORLEY FRA +0,31 3. S. GOGGIA ITA 0,91 4. W. HOLDENER ŠVI 0,93 5. S. BRUNNER AVT 0,96 6. F. BRIGNONE ITA 0,98 7. T. ROBNIK SLO 1,39 . S. HECTOR ŠVE isti čas 9. P. VLHOVA SLK 1,51 10. E. ALPHAND ŠVE 1,93 11. V. REBENSBURG NEM 1,95 13. M. HROVAT SLO 1,98 20. A. DREV SLO 2,61 Zunaj finala: 37. A. BUCIK SLO 52. A. SLOKAR SLO 59. D. AJLEC SLO Po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 55,08 2. T. WORLEY FRA +0,86 3. S. BRUNNER AVT 1,30 4. R. MOWINCKEL NOR 1,63 5. F. BRIGNONE ITA 1,64 6. V. REBENSBURG NEM 1,67 7. T. ROBNIK SLO 1,68 8. S. GOGGIA ITA 1,84 9. W. HOLDENER ŠVI 1,86 10. F. HANSDOTTER ŠVE 1,97 ... 19. A. DREV SLO 2,60 22. M. HROVAT SLO 2,85 37. A. BUCIK SLO 4,28 52. A. SLOKAR SLO 5,77 59. D. AJLEC SLO 6,04 Skupni vrstni red (17/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.181 2. V. REBENSBURG NEM 534 3. P. VLHOVA SLK 504 4. W. HOLDENER ŠVI 500 5. T. WORLEY FRA 416 6. T. WEIRATHER LIE 383 7. F. HANSDOTTER ŠVE 359 8. M. GISIN ŠVI 348 9. S. GOGGIA ITA 344 10. R. MOWINCKEL NOR 324 ... 31. T. ROBNIK SLO 113 33. A. DREV SLO 107 45. A. BUCIK SLO 73 . M. HROVAT SLO 73 56. M. FERK SLO 51 Veleslalom (5/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 385 2. T. WORLEY FRA 330 3. V. REBENSBURG NEM 322 4. S. BRUNNER AVT 203 5. M. MÖLGG ITA 200 ... 9. T. ROBNIK SLO 113 11. A. DREV SLO 107 17. M. HROVAT SLO 73

KRANJSKA GORA, slalom Štartna lista: 1 N. HAVER-LOESETH NOR 2 M. SHIFFRIN ZDA 3 F. HANSDOTTER ŠVE 4 W. HOLDENER ŠVI 5 P. VLHOVA SLK 6 B. SCHILD AVT 7 M. MEILLARD ŠVI 8 L. DUERR NEM 9 M. GISIN ŠVI 10 M. SKJOELD NOR 11 D. FEIERABEND ŠVI 12 A. BUCIK SLO 25 M. FERK SLO 46 N. DVORNIK SLO 50 K. LIVK SLO 61 M. HROVAT SLO 69 A. SLOKAR SLO

Mitja Lisjak