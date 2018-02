Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Med športniki, ki so snemali oglas, se je znašel tudi Filip Flisar. Foto: Youtube Dodaj v

Video: Slovenski zimski športniki kot junaki v Igri prestolov

Zimski športni junaki v vlogi igralcev

8. februar 2018 ob 17:34

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Smučarski skakalec Peter Prevc, alpska smučarka Ilka Štuhec, biatlonec Jakov Fak, smučar prostega sloga Filip Flisar in hokejisti so osrednji junaki nove oglasne kampanje za zimske olimpijske igre v Pjongčangu.

Oglas, ki ga je pripravil Olimpijski komite Slovenije, zaradi mojstrske maske in bojevniške opreme marsikoga spominja na junake s severnega zidu Igre prestolov.

Snemali so ga poleti v planiškem podzemlju in hokejski dvorani na Jesenicah. Čeprav so ga posneli že pred meseci, je moral zaradi zahtevnih pravil Mednarodnega olimpijskega komiteja počakati več kot pol leta, so sporočili iz OKS-ja. Vmes se je zgodilo marsikaj: grdo se je poškodovala Ilka, a ostala kraljica spota, za katero se bodo zdaj na tujem borili njeni olimpijski kolegi, še pravijo pri OKS-ju.

Televizijski oglas, katerega slogan je Junaki ledu in snega, so začeli predvajati 1. februarja, spremljajo pa ga tudi veliki plakati s Fakom, Flisarjem in Prevcem.

Končni izdelek si lahko pogledate spodaj.

