Video: Sodniška farsa v Zagrebu Sloveniji odnesla zmago

Junaška predstava ni bila dovolj; v sredo še s Črno goro

15. januar 2018 ob 16:30,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 21:08

Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca je na EP-ju po neverjetnih dogodkih, ki so v zagrebški Areni sledili zadetku Blaža Janca v finišu, z Nemčijo igrala 25:25.

Slovenija, ki se je junaško zoperstavila enemu izmed favoritov prvenstva, je hitela v svoj zadnji napad. Marko Bezjak je podal Blažu Jancu, ki je osem sekund pred koncem v šprintu zadel iz težkega položaja in zdelo se je, da to pomeni prvo slovensko zmago nad Nemci na velikih tekmovanjih. Litovska sodnika, ki sta vso tekmo jezila Slovence, sta po kar petminutni videoanalizi na presenečenje vseh odločila, da imajo Nemci še sedemmetrovko, Blaž Blagotinšek se namreč Nemcem na sredini ni umaknil pri izvajanju zadnjega napada. Po novem pravilu bi moral biti več kot tri metre oddaljen od sredine igrišča. Darilo je unovčil Tobias Reichmann.

Prvi polčas za oceno deset

Slovenije uvodni poraz z Makedonijo ni dotolkel in je predvsem prvi polčas odigrala vrhunsko. Prednost je pridno naraščala: 3:1, 5:2 in 9:5 in 14:8. Obramba je bila skoraj brezhibna, vratar Urban Lesjak (osem obramb v prvih 30 minutah) je kraljeval v golu in med drugim ubranil tri sedemmetrovke. V napadu je nemško mrežo rešetal predvsem Borut Mačkovšek (4/4). Šele v sedmi minuti je Nemčija dosegla prvi zadetek, iz igre pa ni bila uspešna do dvanajste minute! Kriterij litovskih sodnikov pri tem Sloveniji nikakor ni bil v prid. Zvezdniški vratar Andreas Wolff je zbral le eno obrambo.

Dobre tri minute pred koncem 23:21 za Slovenijo

V drugem polčasu je Slovenija Nemce do 42. minute držala na varni razdalji, nato je šla prednost po zlu. Nemci so od 42. do 47. minute s štirimi zaporednimi goli ujeli priključek (19:19), pri tem so tudi izkoristili prednost dveh igralcev več. Napovedoval se je dramatičen zaključek. V 57. minuti je Miha Zarabec uspešno izvedel akcijo za 23:21, na začetku zadnje minute pa izsilil sedemmetrovko, ki jo je Vid Kavtičnik spremenil v vodstvo 24:23. Nemčiji je uspelo izenačiti (Paul Drux), pri čemer je sodnik spregledal prekršek v napadu, Janc pa je nato dosegel zadetek, po katerem so slovenski igralci že proslavljali zmago. Žal sta imela zadnjo besedo sodnika oziroma Tobias Reichmann, ki je premagal Matevža Skoka.

Vujović za nekaj sekund v vrata

Dogodki po izteku rednega dela rokometu niso v ponos, tako kot na sobotni tekmi proti Makedoniji pa je Slovenija spet utrpela škodo. Selektor Veselin Vujović ni mogel verjeti, kaj se dogaja, iz protesta je ob zadnji sedemmetrovki nekaj časa kar sam stal v slovenskem golu. Prva strelca tekme sta bila Zarabec (5) in Uwe Gensheimer (7). V predtekmovalni skupini C Slovenijo, ki ima po dveh tekmah eno točko, v sredo čaka še Črna gora, ki jo bo seveda treba premagati za preboj v drugi del tekmovanja. Tja se uvrstijo po tri reprezentance iz vsake skupine, točke pa se prenašajo.

Makedonci z drugo zmago na vrhu skupine

Tudi na večerni tekmi te skupine je bil razpet tesen, v prvem polčasu je dišalo po presenečenju, saj so Črnogorci vodili za gol, favorizirani Makedonci so stvari postavili na svoje mesto šele sredi drugega dela, ko so zaostanek 16:18 spremenili v vodstvo 24:20. Tega niso več zapravili, čeprav je na koncu odločal samo en gol, a je Miloš Božović le kozmetično popravil izid na končnih 28:29. Za zmagovalce je Filip Kuzmanovski dosegel pet golov, pri poražencih je bil najbolj učinkovit Stefan Čavor s šestimi.

Čehi presenetili Dance

Presenečenje so v skupini D pripravili Čehi. Dansko so premagali za gol, potem ko so njihovi tekmeci v končnici prvega dela povedli za dva, toda majhne prednosti niso znali zadržati. Odločilno je bilo obdobje od 47. do 55. minute, ko je Češka zaostanek dveh golov z delnim izidom 6:3 spremenila v vodstvo. Tega so Čehi zadržali do konca, junak pa je bil z zadnjim golom za zmago Pavel Horak.

EP v rokometu, SKUPINA C, Zagreb

SLOVENIJA - NEMČIJA

25:25 (15:10)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 4, Verdinek, Marguč, Kavtičnik 3 (1), Janc 4 (1), Potočnik, Cingesar 1, Zarabec 5, Bezjak 3, Grebenc, Žabič, Mačkovšek 4, Mlakar 1, Suholežnik.



Nemčija: Heinevetter, Wolff, Gensheimer 7 (2), Wiencek, Reichmann 4 (2), Pekeler 2, Weinhold 2, Roscheck, Weber 3, Fäth, Groetzki 4, Hafner 1, Janke, Kühn 1, Kohlbacher, Drux 1.



7-metrovke: 2/4; 5/9

Izključitve: 18 min; 6 min

RK: Blagotinšek 60./Slovenija

6.500 gledalcev



ČRNA GORA - MAKEDONIJA

28:29 (16:15)

Čavor 6, Vujović 5, Grbović 4; Kuzmanovski 5, Lazarov, Manaskov in Mirkulovski po 4, Lazarov in Taleski po 3.

Lestvica: MAKEDONIJA 2 2 0 0 +2 4 NEMČIJA 2 1 1 0 +13 3 SLOVENIJA 2 0 1 1 -1 1 ČRNA GORA 2 0 0 2 -14 0





SKUPINA D, Varaždin

MADŽARSKA - ŠPANIJA

25:27 (12:13)

Banhidi 6, Balogh 5; Rivera, Dušebajev, Arino in Figueras po 4.



ČEŠKA - DANSKA

28:27 (15:16)

Zdrahala 8, Kasparek 5, Horak in Hrstka po 4; Hansen 7, Lauge Schmidt in Zachariassen po 6.

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 0 +19 4 DANSKA 2 1 0 1 +6 2 ČEŠKA 2 1 0 1 -16 2 MADŽARSKA 2 0 0 2 -9 0

