Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Štafeta Trinidada in Tobaga je presenetila atletski svet. Foto: Reuters Američanke so v štafeti 4 x 400 m rešile ameriško čast. Foto: Reuters Sandra Perković je drugič v karieri postala svetovna prvakinja v metu diska. Pred letošnjim podvigom ji je to uspelo še na prvenstvu v Moskvi leta 2013. Pred dvema letoma je bila v Pekingu druga. Foto: Reuters Caster Semenya je v zaključku teka na 800 m deklasirala tekmice. Foto: Reuters Elijah Motonei Manangoi je v teku na 1.500 m v zadnjih 60 metrih strl odpor rojaka Timothyja Cheruiyota. Foto: Reuters Yohann Diniz je prvič postal svetovni prvak. Foto: Reuters Portugalka Ines Henriques je postavila nov svetovni rekord v hoji na 50 km. Foto: Reuters

Video: Štafeta Trinidada in Tobaga presenetila Američane

Perkovićevi drugi naslov svetovne prvakinje

13. avgust 2017 ob 12:48,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 20:04

London - MMC RTV SLO

Svetovnega atletskega prvenstva v Londonu je konec. Sklenilo se je z moško štafeto 4 x 400 m, v kateri so tekači Trinidada in Tobaga presenetljivo ugnali favorizirane Američane. Tretje mesto so zasedli Britanci.

Američani so zlato odličje osvojili na zadnjih šestih svetovnih prvenstvih, zato so upravičeno pričakovali novi naslov prvaka tudi letos, a štafeta Trinidada in Tobaga je imela drugačne načrte. Pot do zmage sta tlakovala tretji in četrti tekač, Machel Cedenio in Lalonde Gordon.

Prvi je v zadnjih metrih svojega teka precej nadoknadil zaostanek za Michaelom Cherryjem, drugi pa je nato v zaključku finala švignil mimo Freda Kerleyja in poskrbel za veliko presenečenje.

V ženski konkurenci so suvereno slavile Američanke (Quanera Hayes, Allyson Felix, Shakima Wimbley in Phyllis Francis), ki so za slabih šest sekund prehitele štafeto Velike Britanije, Poljakinje so bile tretje.

Svetovni rekord Henriquesove

Na 50 kilometrov je zmagal Francoz Yohann Diniz, ki je dosegel čas 3:33:12, to je drugi najhitrejši čas v zgodovini te discipline. Za svojim svetovnim rekordom je zaostal vsega 38 sekund. Medalji sta osvojila še Japonca Hiroki Arai (3:41:17) in Kai Kobajaši (3:41:19). Na isti razdalji so prvič tekmovale ženske, zlato je osvojila Portugalka Ines Henriques, ki je slavila z novim svetovnim rekordom (4:05:56). "Zadnjih pet kilometrov je bilo res težkih. Moj cilj je bil priti v cilj pod 4 urami in 6 minutami," je povedala Henriquesova.

Jangova se je sprehodila do zlata

Kitajka Jiaju Jang je osvojila zlato v hitri hoji na 20 kilometrov. Razdaljo je premagala s časom 1:26:19 ure. Druga je bila Mehičanka Maria Guadalupe Gonzalez, tretja pa Italijanka Antonella Palmisano. Mehičanka je na koncu za Kitajko zaostala zgolj sekundo, s srebrom se je morala zadovoljiti že na lanskih olimpijskih igrah v Riu. Sicer bi najverjetneje zmagala Kitajka Liu Čiuži, ki pa so jo tik pred ciljno črto diskvalificirali. Tako se je do nepričakovanega brona prebila Italijanka, ki je bila 18 sekund počasnejša od zmagovalke.

Perkovićeva do drugega zlata

V metu diska je še drugič v karieri slavila Hrvatica Sandra Perković. 27-letna Zagrebčanka je bila edina, ki je disk zalučala prek 70 m (70,31) in je suvereno osvojila naslov svetovne prvakinje, prvi po letu 2013, ko je slavila na prvenstvu v Moskvi. Že v prvi seriji je disk zalučala 69,81 m daleč, naslov prvakinje si je zagotovila v drugi seriji. Drugo mesto je osvojila Avstralka Dani Stevens (69,64 m), tretja je bila Francozinja Melina Robert-Michon (66,21 m).

Nedeljske končne odločitve:

4 x 400 m (M): 1. TRINIDAD IN TOBAGO 2:58,12 Solomon/Richards/Cedenio/Gordon 2. ZDA 2:58,61 London/Roberts/Cherry/Kerley 3. VELIKA BRITANIJA 2:59,00 Hudson-Smith/Cowan/Yousif/Rooney 4 x 400 m (Ž): 1. ZDA 3:19,02 Hayes/Felix/Wimbley/Francis 2. VELIKA BRITANIJA 3:25,00 Clark/Nielsen/Doyle/Diamond 3. POLJSKA 3:25,41 Holub/Baumgart/Gaworska/Swiety 800 m (Ž): 1. C. SEMENYA JAR 1:55,16 2. F. NIYONSABA BUR 1:55,92 3. A. WILSON ZDA 1:56,65 1.500 m (M): 1. E. MANANGOI KEN 3:33,61 2. T. CHERUIYOT KEN 3:33,99 3. F. INGEBRIGTSEN NOR 3;34,53 5.000 m (Ž): 1. H. OBIRI KEN 14:34,86 2. A. AYANA ETI 14:40,35 3. S. HASSAN NIZ 14:42,73 Disk (Ž): 1. S. PERKOVIĆ HRV 70,31 2. D. STEVENS AVS 69,64 3. M. ROBERT-MICHON FRA 66,21 Višina (M): 1. M. BARSHIM KAT 2,35 2. D. LYSENKO NEU 2,32 3. M. GHAZAL SIR 2,29 20 km hoja (M): 1. E. AREVALO KOL 1:18:53 2. S. ŠIROBOKOV RUS 1:18:55 3. C. BONFIM BRA 1:19:04 20 km hoja (Ž): 1. J. JANG KIT 1:26:18 2. M. GUADALUPE-S. MEH 1:26:19 3. A. PALMISANO ITA 1:26:36 50 km hoja (M): 1. Y. DINIZ FRA 3:33:12 2. H. ARAI JAP 3:41:17 3. K. KOBAJAŠI JAP 3:41,19 50 km hoja (Ž): 1. I. HENRIQUES POR * 4:05:56 2. H. JIN KIT 4:08:58 3. S. JANG KIT 4:20:49 * - svetovni rekord

VIDEO Finale ženske štafete 4 x 400 m

VIDEO Finale moške štafete 4 x 400 m

Mitja Lisjak