Video: Štuhčeva pokazala zlato medaljo in oba globusa

Vsi slovenski junaki zime zbrani v Ljubljani

30. marec 2017 ob 17:15,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Kongresnem trgu v Ljubljani so navijači pozdravili slovenske junake zime, med katerimi je bila tudi najboljša smukačica na svetu Ilka Štuhec.

Smučarska zveza Slovenije je dogodek poimenovala Junaki zime, ogledalo pa si ga je nekaj manj ljudi, kot je bilo pričakovano, okoli 1.000.



26-letna Mariborčanka je s seboj prinesla tudi oba mala kristalna globusa (za zmago v seštevku smuka in kombinacije), okoli vratu pa je imela obešeno zlato medaljo za naslov svetovne prvakinje v smuku iz St. Moritza. Prisrčna in skromna Štajerka, ki nastopa s svojo miniaturno ekipo, v kateri so še njena mama, serviserka smuči Darja Črnko, kineziologinja Anja Šešum in smučarski trener Gregor Koštomaj, je od 2. decembra lani do 16. marca letos v svetovnem pokalu osvojila sedem zmag, zbrala skupno 13 uvrstitev na oder za zmagovalke, povsem ob koncu sezone na finalu v Aspnu pa je k tej zavidljivi zbirki uspehov dodala še mala kristalna globusa v kombinaciji in smuku.

Ob Štuhčevi sta v Ljubljano prišla tudi njena mariborska someščana, alpski smučar Boštjan Kline, ki je navdušil z zmago na smuku v Kvitfjellu, in Filip Flisar, ki je na svetovnem prvenstvu v Sierri Nevadi v razburljivem finalu izgubil boj za obrambo naslova svetovnega prvaka v smučarskem krosu.

Peter Prevc: Na začetku ni bilo lahko, ko nas je Domen vse šolal

Čeprav končana zima na skakalnicah in letalnicah za slovensko vrsto ni bila tako radodarna z dosežki kot lanska, pa so k skupnemu številu osvojenih slovenskih zmag svoj delež prispevali tudi smučarski skakalci, največ po zaslugi najstnika Domna Prevca, ki je po koncu zime podpisoval kartice, dajal avtograme ter poziral fotografom. V Ljubljano sta prišla še Ema Klinec in Peter Prevc, junak zime 2015/16, ki je tokrat primat glavne zvezde na odru moral prepustiti Štuhčevi.

"Na začetku sezone včasih ni bilo lahko, ko nas je Domen vse šolal. Vedno je bil pa užitek gledati njegove zmage," je pojasnil Peter Prevc, ki nikoli ni imel težav na letališčih, čeprav se je velikokrat tudi zavleklo vse skupaj: "Ko greš na dopust, pregled prtljage poteka dve minuti. Ko gremo na tekmo v Azijo, pa dve uri."

Domna najbolj razveselijo mamina sporočila

Domen Prevc, ki je na začetku sezone nanizal štiri zmage, je dodal, da je po vsaki zmagi prejel števila SMS-sporočila, najbolj pa je bilo vesel, ko mu je tudi po 20. mestu mama poslala sporočilo za spodbudo.

Zbrane navijače so pozdravili tudi biatlonci Teja Gregorin, Klemen Bauer, deskarja Rok Marguč in Žan Košir, smučarski tekačici Vesna Fabjan in Anamarija Lampič ter telemark smučar Jure Aleš.

Pahor: Vedno je nekdo, ki se mu pokrijejo vse športne zvezde

Dogodka Junaki zime na Kongresnem trgu se je udeležil tudi premier Miro Cerar, predsednik države Borut Pahor pa je športnike sprejel v predsedniški palači.

"Kot vsako sezono, vedno nekdo med vami, ki ima največ športne sreče in se mu pokrijejo vse športne zvezde, krona to z nekim šampionskim nazivom, ki navdihuje vse. Ne le športnike, ampak prav vse, in to do naslednje zime in sezone. Lani je bil to Peter Prevc, letos Ilka Štuhec," je v pozdravu športnikom povedal Pahor. Nadaljeval je: "Zdi se mi, da imajo Slovenci najrazličnejših prepričanj in življenjskih slogov veliko spoštovanje do športa. V veliki meri gledajo na to, kako uspešni so naši športniki in ali ohranjamo stik z zmagovalnim svetom. Slovenske športnice in športniki ostajate steber nacionalnega ponosa in samozavesti."

"Včasih uspe, včasih ne, a najpomembnejše je, da nas ljudje spodbujajo. Več si športnik ne more želeti. Mislim, da lahko v imenu vseh športnikov obljubim, da se bomo še naprej trudili in da bomo veseli vsakršne podpore, ki jo bomo dobili," je dodala Štuhčeva, ki je ob tem predsedniku Pahorju podarila kipec bloškega smučarja.

