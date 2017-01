Video: Tessa Worley pobrala pohorsko smetano

Worleyjeva še povečala prednost v veleslalomskem seštevku

7. januar 2017 ob 06:30,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 13:52

Maribor - MMC RTV SLO

Francozinja Tessa Worley je dobila veleslalom za 53. Zlato lisico na Pohorju. Druga je bila Italijanka Sofia Goggia, tretja Švicarka Lara Gut. Ana Drev je osvojila 8. mesto.

Worleyjeva, tretja po prvi vožnji, je smučala odlično, uspel ji je najboljši čas finala, ob prihodu na cilj je za 25 stotink sekunde prehitela tedaj vodilno Gutovo.

Tina Maze pomahala v slovo

Vrhunec prve vožnje je bila poslovilna vožnja slovenske šampionke Tine Maze, ki se je čustveno poslovila od bogate kariere v svetovnem pokalu.



Odločilen je bil sijajen spodnji del, na katerem sta preostali tekmovalki, Sofia Goggia in Mikaela Shiffrin, z njo izgubili boj. Shiffrinova je imela ob merjenju drugega vmesnega časa še 13 stotink prednosti, na koncu je zaostala za 42 stotink in se uvrstila tik pod oder za zmagovalke.

"Vsi veleslalomi so napeti. Tudi na tem smo se borile do konca. Želela sem se boriti do zadnjega atoma moči in vesela sem, da mi je uspelo," je po zmagi dejala Worleyjeva, ki je v veleslalomskem seštevku še povečala prednost pred najbližjimi zasledovalkami.

V finalu je najbolj napredovala Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki je pridobila kar 11 mest in je bila na koncu šesta. Do točk za svetovni pokal so se dokopale tri slovenske smučarke. Najbolje se je odrezala Ana Drev, ki je bila osma, Ilka Štuhec je bila 14., Tina Robnik pa 19.

Shiffrinova najhitrejša v prvi vožnji

Prva proga je bila v zgornjem delu zahtevnejša, kar potrjujeta tudi odstopa prvih dveh tekmovalk, Tine Weirather in Federice Brignone, ki sta se ujeli v past. Prva, ki je prispela v cilj, je bila lanska veleslalomska zmagovalka za Zlato lisico Viktoria Rebensburg. Najbolje je svoj nastop opravila Mikaela Shiffrin, ki je v zgornjem delu smučala izjemno, pred zadnjo strmino je imela 68 stotink prednosti pred tedaj vodilno Tesso Worley, ob prihodu v cilj je vodstvo prevzela za 20 stotink sekunde. Najbolj se ji je približala Sofia Goggia, ki je za Američanko, specialistko za slalom, zaostala za pičlih 7 stotink.

Dobra nastopa Drevove in Štuhčeve

Zelo dobro je prvo vožnjo odpeljala tudi Ana Drev, ki je nastop začela na repu prve jakostne skupine. Bila je zelo hitra, v spodnjem delu celo enako hitra kot vodilna Shiffrinova, zasedla je 6. mesto z zaostankom 54 stotink. "Veseli me, da moj zaostanek ni prevelik za vodilno v prvem teku," je po prvem nastopu dejala Drevova, ki je lani v finalu na Pohorju prav s šestega mesta skočila tik pod vrh. Še bolje je prvo vožnjo začela Ilka Štuhec, ki je bila ob merjenju prvega vmesnega časa celo dve stotinki hitrejša od Američanke. Vseeno je nato v spodnjem delu izgubila dobro sekundo, a je kljub vsemu zasedla odlično 13. mesto. V finale se je uvrstila še Tina Robnik, ki je bila 27., Katarini Lavtar se nastop ni posrečil (41.) mesto, Meta Hrovat je odstopila.

53. Zlata lisica, veleslalom

Končni vrstni red: 1. T. WORLEY FRA 2:16,96 2. S. GOGGIA ITA +0,16 3. L. GUT ŠVI 0,25 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,42 5. V. REBENSBURG NEM 0,98 6. R. MOWINCKEL NOR 1,12 7. M. MÖLGG ITA 1,20 8. A. DREV SLO 1,29 9. M. M. GAGNON KAN 1,34 10. C. FRASSE SOMBET FRA 1,58 ... 14. I. ŠTUHEC SLO 2,41 19. T. ROBNIK SLO 3,09 Izven finala: 41. K. LAVTAR SLO - T. MAZE SLO Odstop: Truppe, Bassino, Veith ...

Po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:08,13 2. S. GOGGIA ITA +0,07 3. T. WORLEY FRA 0,20 4. L. GUT ŠVI 0,36 5. M. MÖLGG ITA 0,46 6. A. DREV SLO 0,54 7. V. REBENSBURG NEM 0,59 8. A. VEITH AVT 0,69 9. M. M. GAGNON KAN 0,74 10. M. BASSINO ITA 0,80 13. I. ŠTUHEC SLO 1,04 27. T. ROBNIK SLO 2,03 41. K. LAVTAR SLO 2,81 - T. MAZE SLO 29,09 Odstop: Weirather, Brignone, Brunner, Loseth, Hrovat ...

Skupni vrstni red (17/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 848 2. L. GUT ŠVI 643 3. T. WORLEY FRA 563 4. S. GOGGIA ITA 547 5. I. ŠTUHEC SLO 513 6. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 390 7. W. HOLDENER ŠVI 375 8. T. WEIRATHER LIE 367 9. P. VLHOVA SLK 334 10. N. LÖSETH NOR 301 ... 23. A. DREV SLO 174 55. A. BUCIK SLO 67 56. M. FERK SLO 63 66. T. ROBNIK SLO 34 109. M. HROVAT SLO 3 110. K. LAVTAR SLO 2 Veleslalom (6/9): 1. T. WORLEY FRA 500 2. M. SHIFFRIN ZDA 415 3. L. GUT ŠVI 310 4. S. GOGGIA ITA 265 5. M. BASSINO ITA 205 6. A. DREV SLO 174 7. M. MÖLGG ITA 168 8. V. REBENSBURG NEM 161 9. R. MOWINCKEL NOR 148 10. S. BRUNNER AVT 143 ... 29. T. ROBNIK SLO 34 30. I. ŠTUHEC SLO 32 50. K. LAVTAR SLO 2

VIDEO Druga veleslalomska vožnja Tine Robnik v Mariboru

VIDEO Druga veleslalomska vožnja Ilke Štuhec v Mariboru

VIDEO Druga veleslalomska vožnja Ane Drev v Mariboru

VIDEO Prva veleslalomska vožnja Tine Robnik v Mariboru

VIDEO Prva veleslalomska vožnja Katarine Lavtar v Mariboru

VIDEO Prva veleslalomska vožnja Ilke Štuhec v Mariboru

VIDEO Zadnji nastop Tine Maze v svetovnem pokalu

VIDEO Pregled uspešne kariere Tine Maze

VIDEO Prva veleslalomska vožnja Ane Drev v Mariboru

Mitja Lisjak, @lisjakm