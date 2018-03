Video: V skakalni reprezentanci ni počilo, Janus odhod pričakoval

27. marec 2018 ob 23:46

Goran Janus je pričakoval, da bo po sedmih letih moral oditi z mesta trenerja: "Tihi dogovor že pred letošnjo sezono je bil, da je glavna olimpijska kolajna. Žal ni bilo tako, in če veš, da si dolgo v tem športu, vemo, kaj to za nas trenerje pomeni ..."

Vse od osamosvojitve Slovenije se je na čelu slovenske skakalne reprezentance zamenjalo osem imen, zadnji je pred sedmimi leti krmilo izbrane vrste smučarskih skakalcev prevzel Goran Janus (ravno danes praznuje 48. rojstni dan). In naslednjih nekaj let se je zdelo, da ekipe prav nič ne more ustaviti. In morebiti smo se tudi gledalci malce preveč razvadili in nam nič, razen prvih treh mest, ni bilo več dovolj.



Ampak letos, pa tudi lani, nekako ni šlo in pred tednom se je v Planici zdelo, ne samo da v kolesju skakalcev škriplje, ampak da je počilo. A kakor koli je že kdo koga razumel v Planici, sta si predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Ljubo Jasnič in glavni trener Goran Janus segla v roke. Skupaj sta prišla v Odmeve, celoten pogovor lahko preberete spodaj.

Se vidva danes pogovarjata in sta prišla skupaj, zato ker sta pametna možakarja in ker vesta, da se morata pogovarjati, ali sta tudi pozabila, če je bilo kaj narobe med vama.

Jasnič: Narobe ni bilo nič, midva se pogovarjava že več kot deset let. Temelj našega sodelovanja je zaupanje, in midva z Goranom imava drug do drugega veliko zaupanje.

Gospod Janus, res ni bilo nobene zamere?

Janus: Čisto nobene zamere ni. Ob teh posnetkih (pogledate jih lahko v spodnjem videu, op. a.), ki sem jih gledal, sem zelo užival, in predvsem mlajši sem bil videti.

Gospod Jasnič, ampak kdo je potem koga v Planici razumel, ste bili vi nekoliko trdi v teh izjavah, češ da je dovolj, da mora Goran Janus oditi, ali boste rekli, da smo vas mi novinarji narobe razumeli?

Jasnič: No, jaz te izjave, da mora Goran Janus oditi, v Planici niti prej niti pozneje po Planici nisem rekel. Moja izjava je temeljila na tem, da bomo morali po sedmih letih stvari resno preučiti, verjetno dodati malo več kisika, malo več krvi, več živosti. Zatem sem imel pred očmi vse tisto, kar je Goran v svojih letih vodenja reprezentance seveda naredil.

Ste vi Goran to razumeli, kot da treba bo spakirati kovčke?

Janus: Ne, ne, ne, zagotovo ne. Moram povedati, da je bil tihi dogovor že pred letošnjo sezono ta, da je glavna olimpijska kolajna. Žal ni bilo tako, in če veš, da si že dolgo v tem športu, vemo, kaj to za nas trenerje pomeni. In tako da sem to pričakoval. Pa tudi za naprej, enostavno je treba imeti izzive.

Ampak tudi nekateri tekmovalci so bili zelo neposredni: Robi Kranjec je bil o tem zelo neposreden, Peter Prevc pa je v mnogo bolj diplomatskem jeziku pravzaprav povedal isto ... Ste bili preveč skupaj, letošnja sezona je trajala štiri mesece in en teden, ste se drug drugega malo naveličali?

Janus: Jaz bom rekel, da ne. Vemo, da je bila olimpijska sezona, vsi tekmovalci so imeli zelo visoke cilje, začelo se je že na začetku, ko ni bilo vse v redu oziroma pričakovanja so bila zelo zelo visoka. Vemo, da je to težko držati v tem športu in zame so bili vedno med deseterico odlični rezultati. Kar se pa tiče Robija in drugih: vemo, da po poškodbi zadeve ne grejo tako hitro in da potrebuješ leto, dve, da sploh prideš sploh v stik z najboljšimi.

Goran Janus, je hudo, ko človek napove oziroma napol napove medaljo na olimpijadi ali pa reče: trudili se bomo biti četrti v Pokalu narodov, pa se potem zgodba ne izide.

Janus: Mislim, da so se v vseh teh letih rezultati, kolikor sem napovedoval, tudi uresničili. Vemo, v redu, olimpijska medalja - vendar zelo močnega sem se počutil, vedel sem in zmeraj se je nekako obneslo v redu.

Takrat, ko ne gre, radi rečemo, material ni dober. Je to problem pri skakalcih, mislim na smuči in drugo opremo ...?

Jasnič: Ja, vsaka stvar vpliva na rezultat, prav gotovo, to bo tudi Goran lahko malo več povedal. Kar sem mojega dela tiče in moje skrbi za skakalce in za trenerje, mi moramo opraviti glede na njihove programe in glede na to, kaj napovedujejo, in na podlagi tega, kaj bodo potrebovali, moramo vse te stvari zagotoviti.

So pa v tem športu vzponi in padci, kar vidimo pri celi kopici drugih držav, ampak vendar danes mi je rekel kolega, ki se nekoliko bolj spozna na ta šport, kot da smo Slovenci pozabili na know-how, kot da rečemo: ne znamo ali ne zmoremo slediti, ko gre za tehniko?

Janus: Gre za to, da smo mi začeli kot majhna ekipa, vsaj takrat, leta 2011/12, ko sem jaz prevzel. V vsem tem času so tekmovalci rastli, vedno več je bilo povpraševanja po novih sponzorjih ... Zelo sem vesel, da so se potrudil Ljubo Jasnič in vsi na smučarski zvezi. Za to izredno hvala, rastli smo skupaj. Ampak ta rast ne gre v nedogled in zaradi tega je bil dogovor tudi pred letošnjo sezono tak, kakršen je bil, in vsak mora imeti nove izzive za naprej.

Razložite nam, gospod Jasnič, to koordinacijo, gospod Janus je zdaj oziroma bo ...

Jasnič: Z Goranom sva se zmenila na včerajšnjem razgovoru, da bo opravljal strokovno-koordinacijsko funkcijo med trenerji. Če po domače povem, bi lahko rekli, da je to športni direktor. Se pravi njegova funkcija je pregled nad vsemi reprezentancami in razvoj ter program, da se izpolni tako, kot je treba. Nadzor nad tem, seveda pomoč vsem trenerjem, tistim, ki ga bodo potrebovali. Trenerji sami, ki vodijo reprezentance, pa bodo odgovorni za rezultate.

Namesto gospoda Janusa nastopa ...

Jasnič: Gorazd Bertoncelj.

Kdaj, takoj?

Jasnič: Ne, menjavo imamo prvega maja, imamo namreč sezono prvi maj—prvi maj, takrat potečejo tudi pogodbe, v aprilu se bomo dogovarjali z vsemi predlaganimi, tistimi, ki jih je danes nadzor za skoke tudi potrdil. Če bodo njihovi programi, ki jih morajo izdelati do konca aprila, takšni, da jih bo odbor sprejel, bomo imeli tudi zeleno luč, da lahko gremo v pogodbe.

