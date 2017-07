Video: V Zagorju 3.000 navijačev sprejelo junaka Toura Rogliča

Naslednji veliki cilj je kronometer na SP-ju

31. julij 2017 ob 20:30

Zagorje - MMC RTV SLO

V Zagorju so pripravili sprejem za Primoža Rogliča, ki je pred 12 dnevi dobil 17. etapo Dirke po Franciji in spisal novo poglavje v slovenskem kolesarstvu. Zbralo se je prek 3.000 navijačev.

"Nisem pričakoval takega odziva navijačev. Sploh ne vem, kaj naj rečem. V veliko čast mi je. Že na letališču so me presenetili ljudje. Počutil sem se pripravljenega na mojem prvem Touru, boril sem se lahko za najvišja mesta. Med dirko sem ugovovil, da sem sposoben boja za etapno zmago," je v pogovoru za TV Slovenija pojasnil Roglič. Na sprejemu ga je pozdravil tudi župan Zagorja Matjaž Švagan, za vzdušje pa so poskrbeli Orleki.

27-letni kolesar ekipe LottoNL Jumbo je 19. julija dobil etapo s ciljem v Serre Chavalierju. Malo pod vrhom prelaza Telegraphe je bil tako močan, da si je vzel čas za pozdrav navijačem ob cesti in se nato čez najvišji prelaz letošnjega Toura Galibier (2.642 m) odpeljal do izjemnega uspeha.

Čakalo ga je veliko rumeno kolo

"Upal sem, da sem bi lahko izognil gneči na letališču. Želel sem potihem priti do doma in se nato odpraviti na sprejem. Harmoniko in sirene sem slišal že na letališču in takoj mi je bilo jasno, da ne bo kar tako poceni prišel do Zagorja," se je pošalil "Rogla", ki je Dirko po Franciji končal na 38. mestu v skupnem seštevku. Sosedje in prijatelji so mu poklonili veliko rumeno kolo.

"Sploh nisem vedel, da je minilo že 12 dni. Sploh nisem imel časa premlevati vsega skupaj in se ozirati nazaj. današnji dogodki so pokazali, kaj vse to pomeni," je še dodal Roglič, ki je na odru v Zagorju odprl steklenico penine in polil navdušene navijače.

"Septembra je na sporedu svetovno prvenstvu v kronometru v Bergnu. Skušal sem bom kar najbolje pripraviti na to preizkušnjo," je poudaril Roglič, ki je v soboto končal na 21. mestu na klasiki San Sebastian.

A. G.