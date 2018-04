Poudarki Hat-trick Sidneyja Crosbyja Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Shea Theodore je šel v zgodovinske knjige kot prvi strelec Vegasa v končnici Lige NHL. Foto: Reuters Anže Kopitar je sprožil dva strela v okvir vrat. Ob njem je na sliki tudi branilec Brayden McNabb, ki je zadnje tri sezone igral prav za LA. Foto: Reuters Sorodne novice Kopitar: Sestavine za naskok na Stanleyjev pokal so prave Odpisana Florida Bostonu preprečila naskok na vrh Dodaj v

Video: Vegas z enim samim golom premagal Kralje

Fleury polovil 30 strelov

12. april 2018 ob 08:04

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Vegasa so pred svojimi gledalci dobili prvo tekmo končnice v zgodovini kluba. Z najnižjim možnim izidom 1:0 so premagali Los Angeles.

Zlati vitezi so bili izjemno agresivni, kar se je izkazalo odločilno pri edinem golu v 4. minuti. Z agresivnostjo so ukradli plošček, Tomaš Nosek je izza gola podal proti modri črti, kjer je udaril Shea Theodore. Plošček je v gozdu nog poletel proti golu, zadel vratnico in končal v mreži.

Fleury ustavil vseh 30 poskusov LA-ja

Kralji so sprožili 30 strelov, a je prav vse polovil Marc Andre Fleury, ki je lani s Pittsburghom osvojil naslov prvaka. 33-letni vratar je v končnicah zmagal 63., s čimer je na večni lestvici splezal na 12. mesto, ki si ga deli s Curtisom Josephom.

Brown zgrešil s pol metra

Los Angeles je največjo priložnost za zadetek zapravil v srednji tretjini, ko je po strelu Drewa Doughtyja plošček prišel do Dustina Browna, ki je z dobrega pol metra zgrešil prazna vrata.

Kopitar: Moramo igrati bolje

"Imeli smo dobre priložnosti, sam sem imel dve, naslednjič jih moramo izkoristiti. Lahko igramo bolje in moramo igrati bolje, če se želimo vrniti domov z eno zmago," pa je tekmo ocenil kapetan LA-ja Anže Kopitar. Druga tekma bo v noči na soboto, prav tako bo gostitelj Las Vegas.

Pingvini zabili kar sedem golov

Eksplozivno je končnico začel Pittsburgh, ki je premagal Philadelphio kar s 7:0. Pingvini so že uvodno tretjino dobili s 3:0, zadnje tri zadetke je prispeval kapetan Sidney Crosby, ki je po tekmi miril navdušenje: "To je le ena tekma. Ali zmagaš s 7:0 ali po dveh podaljških z 1:0, v vsakem primeru je to le ena zmaga. V končnici je izjemnega pomena, da znaš stopnjevati formo in se prilagajati."

Liga NHL, končnica, zahod:

VEGAS - LOS ANGELES - 1:0

1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Theodore 4.

Obrambe: Fleury 30; Quick 27.



WINNIPEG - MINNESOTA - 1:0

3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Scheifele 38., Laine 45., Morrow 53.; Cullen 42., Parise 44.

Obrambe: Hellebuyck 18; Dubnyk 37.



Četrtek:

NASHVILLE - COLORADO - 0:0

ANAHEIM - SAN JOSE - 0:0

Vzhod:

PITTSBURGH - PHILADELPHIA - 1:0

7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Rust 3. Hagelin 11., Malkin 15., Guentzel 28., Crosby 30., 48., 51.

Obrambe: Murray 24; Elliott 14, Mrazek 12.



Četrtek:

TAMPA BAY - NEW JERSEY 0:0

BOSTON - TORONTO 0:0

WASHINGTON - COLUMBUS 0:0

V odebeljenem tisku je izid v zmagah, igrajo na štiri zmage.

Povzetek tekme Vegas - Los Angeles 1:0

