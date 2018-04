Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! William Karlsson je velemojstrsko matiral Martina Jonesa. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Velemojstrski gol Karlssona za 50. zmago Vegasa

Gallant: Glavna naloga je še pred nami

1. april 2018 ob 11:08

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so s 3:2 premagali San Jose Sharkse in si že v prvi sezoni v Ligi NHL zagotovili prvo mesto v Pacifiški diviziji.

Vitezi so zmagali 50. v sezoni, dvoboj pa je s spektakularnim golom odločil William Karlsson. Šved je dobrih 11 minut pred koncem ob igralcu manj na ledu popeljal ploščico v protinapad. Sam se je znašel pred Martinom Jonesom, nato pa velemojstrsko plošček s strelom med nogama spravil za hrbet gostujočega vratarja. Vegas je sicer v tretji minuti povedel prek Sheaja Theodorja. Slabih pet minut pozneje je izenačil Joe Pavelski. Dva gola sta padla tudi v drugi tretjini, ko je gostitelje v vodstvo vrnil Oscar Lindberg, za 2:2 pa je bil uspešen Marc-Edouard Vlasic.

"Takšne poteze se zgodijo same od sebe. Instinkt, nisem veliko razmišljal o strelu. Želel sem priti v čim boljši položaj, na srečo pa je vratar pustil nekoliko prostora, tako da sem lahko prišel do takega strela. Glavno je, da smo vknjižili dve točki," je povedal Karlsson, ki je že 42. v sezoni zatresel mrežo, s čimer je izenačen na tretjem mestu z Rusom Jevgenijem Malkinom. S 45 oziroma 43 goli sta uspešnejša le Rus Aleksander Ovečkin in Finec Patrik Laine.

"Občutek po osvojitvi divizije je izvrsten. Pred sezono tega ni nihče pričakoval, a ekipa je rasla. Trdo smo delali celo sezono, se pa zavedamo, da je glavna naloga še pred nami. Končnica je najpomembnejša," je dejal trener Vegasa Gerard Gallant. Marc-Andre Fleury, ki je v vratih gostiteljev zbral 29 obramb, je vknjižil 403. zmago v NHL-u, s čimer je na večni lestvici vratarjev zdaj na 11. mestu.

Tekme 31. marca:

BOSTON - FLORIDA 5:1

DETROIT - OTTAWA 2:0

VANCOUVER - COLUMBUS 5:4 - v podaljšku

PITTSBURGH - MONTREAL 5:2

CAROLINA - NY RANGERS 1:2

NEW JERSEY - NY ISLANDERS 4:3



TORONTO - WINNIPEG 1:3

DALLAS - MINNESOTA 4:1

NASHVILLE - BUFFALO 4:7

ARIZONA - ST. LOUIS 6:0

CALGARY - EDMONTON 3:2

VEGAS - SAN JOSE 3:2

Tekme 1. aprila:

PHILADELPHIA - BOSTON

TAMPA BAY - NASHVILLE

MONTREAL - NEW JERSEY

PITTSBURGH - WASHINGTON

ANAHEIM - COLORADO

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK BOSTON BRUINS 77 49 17 11109 TAMPA BAY LIGHTNING 78 52 22 4108 TORONTO MAPLE LEAFS 79 47 25 7101 WASHINGTON CAPITALS 78 46 25 7 99 PITTSBURGH PENGUINS 79 45 28 6 96 COLUMBUS BLUE JACKETS 79 44 29 6 94 PHILADELPHIA FLYERS 78 39 25 14 92 NEW JERSEY DEVILS 78 41 28 9 91 ------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 77 39 30 8 86 CAROLINA HURRICANES 79 35 33 11 81 NEW YORK RANGERS 79 34 36 9 77 NEW YORK ISLANDERS 79 32 37 10 74 DETROIT RED WINGS 79 30 38 11 71 MONTREAL CANADIENS 78 28 38 12 68 OTTAWA SENATORS 78 27 40 11 65 BUFFALO SABRES 78 25 41 12 62 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK NASHVILLE PREDATORS 78 50 17 11111 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 79 50 22 7107 WINNIPEG JETS 78 48 20 10106 SAN JOSE SHARKS 79 44 25 10 98 MINNESOTA WILD 78 43 25 10 96 LOS ANGELES KINGS 79 43 28 8 94 ANAHEIM DUCKS 78 40 25 13 93 ST. LOUIS BLUES 78 43 29 6 92 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 78 42 28 8 92 DALLAS STARS 79 40 31 8 88 CALGARY FLAMES 79 36 33 10 82 CHICAGO BLACKHAWKS 79 32 37 10 74 EDMONTON OILERS 79 34 39 6 74 VANCOUVER CANUCKS 79 30 40 9 69 ARIZONA COYOTES 79 28 40 11 67

T. J.